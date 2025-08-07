Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Qua thời đội giá, 'xe chơi' Suzuki Jimny giảm 120 triệu đồng

Đình Tuyên
Đình Tuyên
07/08/2025 19:24 GMT+7

Để chèo kéo khách mua, nhiều đại lý Suzuki chấp nhận giảm giá lên đến 120 triệu đồng cho mẫu SUV Jimny, đưa giá thực tế mẫu SUV off-road này xuống còn 669 triệu đồng.

Hơn một năm mở bán, Suzuki Jimny từ vị thế của một mẫu xe được săn đón (nhiều thời điểm hét giá chênh vài chục triệu đồng), hiện đã đánh mất dần sức hút. Trong bối cảnh thị trường chung vẫn gặp khó do sức mua sụt giảm, để thuyết phục khách mua, nhiều đại lý xe Nhật đang phải liên tục áp dụng nhiều chính sách giảm giá. Trong đó mức giảm cao nhất ghi nhận lên đến 120 triệu đồng.

Trong đó, chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được hãng áp dụng chung cho tất cả các đại lý trên toàn quốc. Với mức giá niêm yết lần lượt 789 triệu đồng (tùy chọn một tông màu) và 799 triệu đồng (tùy chọn hai tông màu), số tiền tiết kiệm quy đổi cho khách mua Jimny tương đương khoảng 80 triệu đồng.

Hết thời ngáo giá, 'xe chơi' Suzuki Jimny giảm mạnh 120 triệu tại đại lý - Ảnh 1.

Nhiều đại lý Suzuki áp dụng mức ưu đãi lên đến hơn 100 triệu đồng cho mẫu SUV off-road Jimny

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, ngoài mức khuyến mãi chung, để thuyết phục người mua, một số đại lý Suzuki ở Hà Nội và TP.HCM còn có thêm ưu đãi khác. Cụ thể, tư vấn bán hàng của một đại lý Suzuki tại Hà Nội cho biết, hiện tại ngoài mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ theo chương trình chung của hãng, khách mua Jimny tại đại lý này sẽ được tặng thêm tiền mặt và quà tặng phụ kiện như thảm trải sàn, bọc da ghế, dán kính… Tổng giá trị ưu đãi quy đổi lên đến 120 triệu đồng. Mặc dù vậy, người này cũng lưu ý, mức ưu đãi cao nhất chỉ áp dụng với xe màu đen hoặc màu xanh dương, nóc đen.

Tại khu vực TP.HCM, một số đại lý cũng áp dụng chương trình ưu đãi tương tự. Đây là mức giảm kỷ lục đối với Jimny tại Việt Nam kể từ thời điểm ra mắt hồi tháng 4.2024.

Hết thời ngáo giá, 'xe chơi' Suzuki Jimny giảm mạnh 120 triệu tại đại lý - Ảnh 2.

Giá bán niêm yết lên đến gần 800 triệu đồng nhưng trang bị nội thất trên Suzuki Jimny khá cơ bản

ẢNH: SUZUKI

Suzuki Jimny được xếp vào nhóm "xe chơi", chủ yếu hướng đến nhóm người dùng thích sở hữu một chiếc xe "độc, lạ", có giá trị sưu tầm. Mẫu xe này có kích thước nhỏ gọn (dài, rộng, cao lần lượt 3.480 x 1.645 x 1.720 (mm), chỉ tương đương nhóm xe hạng A. Nhưng khác biệt nằm ở phong cách thiết kế vuông vức, cơ bắp tương tự nhiều dòng SUV địa hình truyền thống.

Xe trang bị động cơ dung tích 1.5 lít, có công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Đáng chú ý, Suzuki Jimny sử dụng khung gầm rời, hệ dẫn động 2 cầu, đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng yêu thích off-road hay sử dụng xe di chuyển qua địa hình xấu.

Hết thời ngáo giá, 'xe chơi' Suzuki Jimny giảm mạnh 120 triệu tại đại lý - Ảnh 3.

Sau giai đoạn đầu bán "đội giá" do thiếu nguồn cung, hiện sức hút của Suzuki Jimny đã giảm mạnh, đại lý áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về nội thất, các trang bị tiện nghi, công nghệ trên xe nhìn chung khá "sơ sài", với màn hình giải trí kích thước 7 inch, ghế trước chỉnh tay 6 hướng, còn ghế phụ chỉnh tay 4 hướng, hệ thống điều hòa tự động một vùng hay ghế ngồi bọc nỉ.

Rõ ràng, nếu xét đến tính thực dụng, Suzuki Jimny không thể so sánh với các dòng xe cùng tầm giá. Do đó, nhóm khách hàng mục tiêu của mẫu xe này cũng sẽ hẹp hơn. Số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, năm ngoái, Suzuki Jimny ghi nhận doanh số lũy kế chỉ 437 xe. Trong khi 6 tháng đầu năm 2025, lượng xe bán ra chỉ ở mức 144 chiếc.

