Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất xuất hiện tại Việt Nam

Bá Hùng
Bá Hùng
27/08/2025 19:26 GMT+7

Những chiếc Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất được vận chuyển trên xe chuyên dụng sau khi nhập khẩu về Việt Nam, cho thấy hãng xe Nhật Bản đang chuẩn bị cho những thay đổi với mẫu MPV phổ thông này tại thị trường Việt Nam.

Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi thời gian gần đây, đặc biệt là sự xuất hiện của các mẫu MPV thuần điện… đang đe dọa đến vị thế của Mitsubishi Xpander - mẫu xe MPV bán chạy nhất Việt Nam những năm gần đây. Doanh số bán Xpander không còn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định như trước đây. Riêng tháng 7 vừa qua, lượng xe Mitsubishi Xpander bán ra thị trường đạt gần 1.600 chiếc, giảm 171 xe so với tháng trước đó.

Với Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV), dù liên tục mang về những mẫu mã mới như Xforce nhưng những năm gần đây Mitsubishi Xpander vẫn "gồng gánh" doanh số và tiếp tục sắm vai "gà đẻ trứng vàng" chi hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Lần gần nhất Mitsubishi Xpander được làm mới tại Việt Nam đã cách đây hơn 3 năm. Chính vì vậy, để giúp mẫu xe này không bị lỗi thời cũng như gia tăng lợi thế cạnh tranh, tăng sức hút để có thể giữ vững vị thế, phía MMV đang âm thầm chuẩn bị thay đổi với Xpander.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất sắp ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất được vận chuyển trên xe chuyên dụng tại Việt Nam

Ảnh: M.H

Phía MMV chưa công bố thông tin cũng như kế hoạch trình làng Xpander, tuy nhiên mới đây bản nâng cấp mới nhất của Mitsubishi Xpander đã xuất hiện tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe này được bắt gặp khi đang được vận chuyển trên xe chuyên dụng. Hình ảnh ghi lại sau đó được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cũng như hội nhóm người dùng xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam cho thấy, đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của Mitsubishi Xpander.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5.2025 bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander đã được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Indonesia. So với mẫu cũ hiện vẫn đang được phân phối tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander có một số thay đổi về diện mạo với lưới tản nhiệt trước màu đen bóng được thiết kế với các thanh dọc liền kề nhau kết hợp thanh mạ crôm. Viền đèn pha LED cũng được làm tối màu. Phần cản trước được thiết kế lại với những đường nét góc cạnh, dày dặn hơn trước, tích hợp đèn sương mù.

Bên cạnh đó, bộ mâm đúc 17 inch đa chấu cũng được làm mới với hai tông màu. Cản sau tích hợp đèn phản quang đồng bộ về kiểu dáng với phía trước. Đèn hậu LED hình chữ T, ăng-ten dạng vây cá mập và cánh lướt gió đều được giữ nguyên.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất sắp ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander từng được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Indonesia

Ảnh: Mitsubishi

Tại Indonesia, bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander tiếp tục dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Động cơ này đi kèm tùy chọn hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp, tùy phiên bản.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, ngoài bản số sàn được lắp ráp tại nhà máy của MMV, các phiên bản còn lại của Mitsubishi Xpander được nhập khẩu từ Indonesia. Chính vì vậy, ngoài cách bố trí vị trí lái, nhiều khả năng Mitsubishi Xpander mới nhập về Việt Nam cũng không có quá nhiều thay đổi so với bản nội địa tại thị trường Indonesia.

Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Mitsubishi Xpander bán ra tại Việt Nam đạt 9.740 xe. Với việc được đưa về Việt Nam, nhiều khả năng bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander sẽ sớm được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường. Mới đây, Mitsubishi Xpander mới cũng đã được lên lịch mở bán tại Philippines bắt đầu từ ngày 29.8 tới đây.

Tin liên quan

Toyota Veloz Cross sắp có bản hybrid, cạnh tranh Mitsubishi Xpander hybrid

Toyota Veloz Cross sắp có bản hybrid, cạnh tranh Mitsubishi Xpander hybrid

Đại diện Toyota Indonesia vừa lên tiếng xác nhận về việc phát triển phiên bản hybrid của mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi - Toyota Veloz Cross, phiên bản này sẽ được sản xuất tại nhà máy thuộc liên doanh Toyota ở Indonesia và phân phối ra thị trường trong năm tới.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số sụt giảm Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa Toyota Veloz

10 ô tô xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander

Khám phá thêm chủ đề

Mitsubishi Xpander mới Mitsubishi Xpander 2025 Xpander mới MPV phổ thông 5+2 chỗ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận