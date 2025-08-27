Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất xuất hiện tại Việt Nam

Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi thời gian gần đây, đặc biệt là sự xuất hiện của các mẫu MPV thuần điện… đang đe dọa đến vị thế của Mitsubishi Xpander - mẫu xe MPV bán chạy nhất Việt Nam những năm gần đây. Doanh số bán Xpander không còn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định như trước đây. Riêng tháng 7 vừa qua, lượng xe Mitsubishi Xpander bán ra thị trường đạt gần 1.600 chiếc, giảm 171 xe so với tháng trước đó.

Với Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV), dù liên tục mang về những mẫu mã mới như Xforce nhưng những năm gần đây Mitsubishi Xpander vẫn "gồng gánh" doanh số và tiếp tục sắm vai "gà đẻ trứng vàng" chi hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Lần gần nhất Mitsubishi Xpander được làm mới tại Việt Nam đã cách đây hơn 3 năm. Chính vì vậy, để giúp mẫu xe này không bị lỗi thời cũng như gia tăng lợi thế cạnh tranh, tăng sức hút để có thể giữ vững vị thế, phía MMV đang âm thầm chuẩn bị thay đổi với Xpander.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp mới nhất được vận chuyển trên xe chuyên dụng tại Việt Nam Ảnh: M.H

Phía MMV chưa công bố thông tin cũng như kế hoạch trình làng Xpander, tuy nhiên mới đây bản nâng cấp mới nhất của Mitsubishi Xpander đã xuất hiện tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe này được bắt gặp khi đang được vận chuyển trên xe chuyên dụng. Hình ảnh ghi lại sau đó được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cũng như hội nhóm người dùng xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam cho thấy, đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của Mitsubishi Xpander.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5.2025 bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander đã được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Indonesia. So với mẫu cũ hiện vẫn đang được phân phối tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander có một số thay đổi về diện mạo với lưới tản nhiệt trước màu đen bóng được thiết kế với các thanh dọc liền kề nhau kết hợp thanh mạ crôm. Viền đèn pha LED cũng được làm tối màu. Phần cản trước được thiết kế lại với những đường nét góc cạnh, dày dặn hơn trước, tích hợp đèn sương mù.

Bên cạnh đó, bộ mâm đúc 17 inch đa chấu cũng được làm mới với hai tông màu. Cản sau tích hợp đèn phản quang đồng bộ về kiểu dáng với phía trước. Đèn hậu LED hình chữ T, ăng-ten dạng vây cá mập và cánh lướt gió đều được giữ nguyên.

Bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander từng được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Indonesia Ảnh: Mitsubishi

Tại Indonesia, bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander tiếp tục dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Động cơ này đi kèm tùy chọn hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp, tùy phiên bản.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, ngoài bản số sàn được lắp ráp tại nhà máy của MMV, các phiên bản còn lại của Mitsubishi Xpander được nhập khẩu từ Indonesia. Chính vì vậy, ngoài cách bố trí vị trí lái, nhiều khả năng Mitsubishi Xpander mới nhập về Việt Nam cũng không có quá nhiều thay đổi so với bản nội địa tại thị trường Indonesia.

Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Mitsubishi Xpander bán ra tại Việt Nam đạt 9.740 xe. Với việc được đưa về Việt Nam, nhiều khả năng bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander sẽ sớm được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường. Mới đây, Mitsubishi Xpander mới cũng đã được lên lịch mở bán tại Philippines bắt đầu từ ngày 29.8 tới đây.