Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số sụt giảm Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa Toyota Veloz

Đình Tuyên
Đình Tuyên
19/08/2025 16:54 GMT+7

Bất chấp lượng xe bán ra giảm nhẹ so với tháng trước, Mitsubishi Xpander vẫn cho thấy sự áp đảo so với các mẫu mã khác ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam, kể cả đối thủ Toyota Veloz Cross.

Chung cảnh ngộ với thị trường ô tô trong nước, tháng 7.2025, phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam cũng không giữ được đà hồi phục doanh số như giai đoạn cuối quý 2/2025. Khi nhiều mẫu xe "chủ lực" bất ngờ ghi nhận lượng xe bán ra giảm sút bất chấp những nỗ lực ưu đãi, giảm giá kích cầu từ phía hãng xe và hệ thống đại lý.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Xpander giảm trước tháng Ngâu, vẫn gấp đôi Toyota Veloz - Ảnh 1.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 7.2025

NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Theo đó, số liệu thống kê bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor (đơn vị nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, khép lại tháng qua, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ trong nước chỉ bán ra tổng cộng 4.393 xe. Doanh số này giảm 383 xe, tương đương khoảng 8% so với tháng liền trước.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc nhiều mẫu xe nổi bật ở phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova hay Hyundai Stargazer bất ngờ đánh mất "phong độ". Cụ thể, Mitsubishi Xpander cả tháng 7 bán ra tổng cộng 1.553 xe, giảm 171 xe (tương đương khoảng 10%) so với tháng 6. Toyota Innova ghi nhận doanh số 717 xe, giảm 163 xe (tương đương gần 19%). Trong khi đó, tháng đầu quý 3/2025 Hyundai Stargazer cũng chỉ bàn giao 198 xe đến tay người dùng, giảm 110 xe so với tháng 6.2025.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Xpander giảm trước tháng Ngâu, vẫn gấp đôi Toyota Veloz - Ảnh 2.

Bộ đôi Toyota Innova và Veloz Cross dù duy trì đà tăng doanh số nhưng vẫn chưa đủ sức vượt mặt Mitsubishi Xpander

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở chiều ngược lại, Toyota Veloz Cross và những mẫu xe còn lại trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ như KIA Carens, Honda BR-V, Hyundai Custin hay Toyota Avanza đều đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên mức tăng vài xe hoặc vài chục xe mỗi mẫu là không đáng kể, và không đủ để giúp nhóm xe gia đình cỡ nhỏ duy trì đà phục hồi.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Mitsubishi Xpander chiếm gần nửa thị phần

Tương tự một số phân khúc như xe bán tải, SUV 7 chỗ, nhìn vào số liệu bán hàng từ VAMA và các hãng ô tô có thể thấy, nhóm xe MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay dù đông đúc nhưng lại phân cực thị phần khá rõ. Mitsubishi Xpander gần như "đơn độc" ở đỉnh bảng khi một mình chiếm lĩnh gần nửa thị phần.

Riêng tháng 7 vừa qua, mẫu MPV Nhật Bản dù sụt giảm doanh số nhưng vẫn đóng góp hơn 1.500 xe, chiếm gần 36 % tổng lượng xe gia đình cỡ nhỏ tiêu thụ trong nước. Nếu tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, một mình Xpander đã bán ra đến hơn 9.700 xe, tương đương gần 43% thị phần phân khúc. Bỏ xa hai đối thủ Toyota Innova và Toyota Veloz Cross (chỉ bán ra lần lượt 3.954 xe và 4.162 xe).

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Xpander giảm trước tháng Ngâu, vẫn gấp đôi Toyota Veloz - Ảnh 3.

Mitsubishi Xpander vẫn thống trị nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trước đây, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô Việt Nam từng dự báo, năm 2025 sẽ là một năm đầy áp lực với Mitsubishi Xpander. Bởi nhóm xe gia đình cỡ nhỏ trong nước giai đoạn cuối năm ngoái đến giữa năm nay "chào đón" thêm khá nhiều mẫu mã. Trong đó có những "tân binh" đến từ Trung Quốc (như MG G50, GAC M6 Pro hay BYD M6) vốn sở hữu ưu thế về giá; hay mẫu xe điện của thương hiệu "chủ nhà" - VinFast Limo Green nhắm thẳng đến mảng xe dịch vụ, đang là "đầu ra" chủ lực của Xpander.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những gì diễn ra trên thị trường đang khác xa dự báo. Mẫu MPV Nhật vẫn cho thấy sức hút áp đảo với doanh số đều đặn trên 1.000 xe mỗi tháng. Trong khi các đối thủ cạnh tranh cũng không ghi nhận nhiều đột biến.

Tin liên quan

Sedan hạng D: Phân khúc 'ế' nhất thị trường, Toyota Camry giảm dần sức hút

Sedan hạng D: Phân khúc 'ế' nhất thị trường, Toyota Camry giảm dần sức hút

Khách Việt không còn mặn mà, doanh số nhóm xe sedan hạng D tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm. Đáng nói, kể cả mẫu xe từng một thời được ví như "tượng đài" như Toyota Camry cũng không còn duy trì được sức hút.

Xe bán tải hút khách: Ford Ranger bán chạy nhất, Toyota Hilux vượt Mitsubishi Triton

Xe gia đình cỡ nhỏ: Mitsubishi Xpander 'cắt đuôi' Toyota Veloz

Khám phá thêm chủ đề

xe gia đình xe gia đình cỡ nhỏ MPV Toyota Veloz Mitsubishi Xpander Toyota Innova thị trường ô tô VAMA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận