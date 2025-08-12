Xe MPV dưới 700 triệu: Hyundai Stargazer xả hàng, Toyota Veloz tăng ưu đãi đấu Xpander

Sức mua ô tô có dấu hiệu hồi phục nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khiến nhiều mẫu mã ô tô tiếp tục "tăng tốc" trong cuộc đua giảm giá, ưu đãi đặc biệt là các mẫu ô tô thuộc phân khúc xe MPV dưới 700 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau nửa đầu năm 2025, lượng tiêu thụ xe MPV nói chung tại thị trường Việt Nam đạt 24.280 xe, tăng gần 4.300 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đồng gồm các mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza, Honda BR-V, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer… vẫn chiếm đa số.

Sau nửa đầu năm 2025, lượng tiêu thụ xe MPV nói chung tại thị trường Việt Nam đạt 24.280 xe Ảnh: B.H

Lượng xe MPV phổ thông 7 chỗ bán ra thị trường có sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên áp lực cạnh tranh gia tăng, đặc biệt là xu hướng xe điện, ô tô đến từ Trung Quốc… tràn về, khiến các dòng xe MPV máy xăng gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng. Ngay cả mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này là Mitsubishi Xpander dù liên tục được áp dụng ưu đãi, giảm giá cũng chỉ đạt doanh số nhiều hơn năm ngoái chưa tới 500 xe. Một số mẫu mã như Toyota Avanza, Hyundai Stargazer… vẫn đang được đại lý nỗ lực xả hàng tồn kho.

Trong bối cảnh đó, bước sang tháng 8.2025 nhiều mẫu mã thuộc phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đồng đang được nhà sản xuất, phân phối triển khai những chương trình ưu đãi nhằm tạo sức hút với hy vọng cải thiện doanh số. Trong đó, bộ đôi Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio ngoài mức giảm tiền mặt từ 56 - 66 triệu đồng như những tháng trước hiện còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota trị giá 8,7 - 9,3 triệu đồng. Với chương trình ưu đãi này, giá bán thực tế Toyota Veloz Cross hiện chỉ ở mức 574 - 594 triệu đồng. Trong khi giá Toyota Avanza Premio chỉ từ 532 - 538 triệu đồng.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio ngoài mức giảm tiền mặt từ 56 - 66 triệu đồng còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ Ảnh: B.H

Các đối thủ còn lại của Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio ở phân khúc này cũng đang được nhà sản xuất, đại lý giảm hàng chục triệu đồng thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Cụ thể, hai phiên bản Honda BR-V đang được Honda Việt Nam giảm giá từ 33 - 35 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ, qua đó đưa giá bán mẫu xe này về mức 628 - 670 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua BR-V còn được tặng 1 năm bảo hiểm Honda.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Tương tư Hond BR-V, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc - Hyundai Stargazer vốn có giá niêm yết từ 489 - 599 triệu đồng hiện cũng đang được các đại lý chính hãng Hyundai giảm 24,5 - 30 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Dù vậy, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại một số đại lý, nhân viên bán hàng báo giá với mức giảm lên đến 35 - 40 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 8.2025, mức ưu đãi này đã bao gồm giá trị gói phụ kiện được tặng theo xe. Đây được xem là động thái nhằm xả hàng Hyundai Stargazer - mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia hiện vẫn còn lượng xe tồn kho.

Hyundai Stargazer vốn có giá niêm yết từ 489 - 599 triệu đồng hiện cũng đang được các đại lý chính hãng Hyundai giảm 24,5 - 30 triệu đồng Ảnh: B.H

Ngay cả Mitsubishi Xpander - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này cũng tiếp tục lao vào cuộc đua giảm giá để hy vọng duy trì sức hút, cải thiện doanh số. Theo đó, trong tháng 8.2025, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 28 - 35 triệu đồng cho các bản Xpander. Không những vậy, khách mua Xpander (tuỳ phí bản) còn được tặng phiếu nhiên liệu, phụ kiện với trị giá từ 15 - 40 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị gói ưu đãi của Mitsubishi Xpander tương đương mức giảm giá của Toyota Veloz Cross.

Với hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá hiện đang được các nhà sản xuất, đại lý triển khai, có thể thấy phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đồng đang cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, những mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer… vẫn đang tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua doanh số.