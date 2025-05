Người Việt chuộng xe hybrid Nhật Bản, Toyota Innova Cross Hybrid hút khách nhất

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại, lượng tiêu thụ ô tô hybrid nói chung vẫn tiếp tục gia tăng. Bất chấp sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, plug-in hybrid (PHEV) - xe hybrid cắm sạc đến từ Trung Quốc… phần lớn người Việt mua dòng xe này vẫn ưu tiên lựa chọn các mẫu ô tô hybrid gầm cao mang thương hiệu Nhật Bản.

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid mới tăng 7,3%

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 4.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 29.585 xe ô tô các loại, giảm 2.165 xe tương đương mức sụt giảm khoảng 7% so với tháng 3.2025. Như vậy, sau 3 tháng liên tiếp tăng trưởng, bước sang tháng 4.2025 sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại, dù các nhà sản xuất, phân phối vẫn nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi để giảm giá ô tô.

Thị trường ô tô "đứt" mạch tăng trưởng nhưng dòng xe lai xăng - điện (hybrid) vẫn cho thấy kết quả tích cực về doanh số Ảnh: B.H

Thị trường ô tô "đứt" mạch tăng trưởng nhưng riêng dòng hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) vẫn cho thấy kết quả tích cực về doanh số. Cụ thể, theo VAMA tổng lượng xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 973 xe, tăng 7,3% tương đương 71 xe so với tháng trước đó; đồng thời chiếm khoảng 3,3% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 4.2025. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam tăng 14 xe, tương đương 1,5%.

Như vậy, có thể thấy nhu cầu mua sắm ô tô hybrid nói chung vẫn gia tăng nhưng tốc độ tăng trưởng khá chậm. Điều này một phần đến từ việc xe hybrid vẫn còn là khái niệm mới với đại đa số người Việt. Chính vì vậy, phần lớn khách mua ô tô mới vẫn còn e ngại với việc chọn mua xe hybrid vốn có giá thành cao hơn các phiên bản khác của cùng một mẫu mã.

Xét theo vị trí địa lý, các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam là thị trường lớn nhất với xe hybrid tại Việt Nam với doanh số bán ra 487 xe tương đương gần 48,48%, miền Bắc chiếm 368 xe tương đương 30,30%, trong khi miền Trung chỉ chiếm hơn 21,21% với 118 xe tiêu thụ trong tháng 4.2025.

Phần lớn người Việt chọn mua xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản

Ngoài một số mẫu xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Suzuki hay một số thương hiệu ô tô hạng sang như Lexus, Volvo… thị trường ô tô hybrid, plug-in hybrid tại Việt Nam hiện có một số mẫu mã đến từ Trung Quốc. Dù vậy, phần lớn người Việt mua xe hybrid vẫn chọn xe Nhật Bản.

Số liệu từ VAMA cho thấy, trong tổng số gần 1.000 xe hybrid bán ra thị trường Việt Nam, có tới 600 xe hybrid của Toyota; 174 xe Honda (gồm CR-V e:HEV RS và Civic e:HEV RS); 275 xe Suzuki (XL7 Hybrid)… KIA chỉ bán được 4 chiếc hybrid, plug-in hybrid trong tháng 4.2025; trong khi đó các hãng xe hạng sang cũng như một số thương hiệu ô tô Trung Quốc không công bố doanh số.

Phần lớn người Việt chọn mua ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản Ảnh: B.H

Sự áp đảo của các thương hiệu ô tô Nhật Bản trên thị trường xe hybrid tại Việt Nam là điều dễ hiểu. Bởi, thay vì chuyển đổi sang xe điện Toyota, Honda, Suzuki… đang phát triển các phiên bản xe hybrid phổ thông để phù hợp với nhu cầu, thực tế hạ tầng giao thông cũng như không làm thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng ô tô của người Việt.

Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng, cũng có nhiều lý do khiến đa phần khách mua hybrid thường chọn các mẫu xe Nhật Bản. Anh Quốc Nam, chủ xe Honda CR-V e:HEV RS, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "So với các hãng xe Trung Quốc, ở phân khúc ô tô phổ thông, xe hybrid của các hãng xe Nhật Bản mang đến sự an tâm hơn về chất lượng, độ ổn định hay bảo dưỡng, dịch vụ sau bán hàng. Bởi, so với xe hybrid đến từ Trung Quốc, các hãng xe Nhật Bản như Honda, Toyota đã có thâm niên, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, mạng lưới bán hàng, dịch vụ cũng rộng lớn hơn".

Trong khi đó, anh Lê Ngọc Tùng, ngụ quận 7, TP.HCM đang sử dụng chiếc Suzuki XL7 Hybrid cho biết: "Đây là dòng xe có giá bán hấp dẫn, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu… Rất phù hợp để sử dụng cho gia đình hay kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ. Với tầm giá dưới 650 triệu đồng, hiện tại không có nhiều mẫu xe hybrid hội tụ các yếu tố để đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng xe Suzuki XL7 Hybrid".

Toyota Innova Cross, xe hybrid hiện đang bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 228 xe Ảnh: B.H





Toyota Innova Cross Hybrid hút khách nhất

Nếu xét theo từng mẫu mã, trong tháng 4.2025, phiên bản hybrid của Toyota Innova Cross là xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số đạt 228 xe, tăng 33 xe so với tháng trước đó.

Suzuki XL7 Hybrid xếp thứ 2 với 195 xe bán ra, giảm 80 xe so với tháng 3.2025. Vị trí thứ 3 thuộc về Toyota Corolla Cross Hybrid với doanh số 165 xe. Toyota Camry Hybrid đạt 148 xe bán ra, vượt qua Honda CR-V e:HEV RS (đạt 147 xe) để vươn lên chiếm vị trí thứ thứ 4. Như vậy, có thể thấy, phần lớn các mẫu xe hybrid được người Việt chọn mua nhiều nhất trong tháng 4.2025 là xe gầm cao.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2025, doanh số bán xe hybrid tại Việt Nam đạt 3.535 xe, tăng 1.150 xe so với cùng kỳ năm ngoái.