Xe MPV giá dưới 600 triệu: Chọn Hyundai Stargazer X, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross

So với 2 năm trước đây, phân khúc xe MPV tại Việt Nam ngày càng tăng trưởng nhanh với hàng loạt mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer X, Toyota Veloz Cross.... Khác biệt của các mẫu xe này đến từ thiết kế, trang bị tính năng cũng như công nghệ an toàn, trong đó có 3 mẫu xe sau:

Hyundai Stargazer X

Sau thành công của Hyundai Stargazer, hãng xe Hàn Quốc tiếp tục tung ra thị trường Việt Nam Stargazer X thế hệ mới.

So với thế hệ tiền nhiệm, Hyundai Stargazer X trang bị nhiều hơn về tính năng cũng như công nghệ an toàn. Bởi, hãng xe Hàn Quốc muốn đem đến cho người dùng không dừng ở thiết kế xe bắt mắt mà còn sở hữu nhiều tính năng, công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.

Hyundai Stargazer X được đánh giá “phá cách” về thiết kế với kiểu dáng hiện đại

So với các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Stargazer X nổi lên như một "làn gió mới" với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang hơi thở của tương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Để tăng lực cạnh tranh, Hyundai Stargazer X trang bị cụm đèn pha phía trước chia làm 3 vùng, trong đó đèn xi-nhan dạng Halogen phía trên, cụm đèn pha chiếu sáng trước dạng LED nằm dưới và đèn sương mù đặt dưới cùng. Ngoài ra, để tăng tính nhận diện, Hyundai vẫn giữ lại dải đèn LED định vị ban ngày.

Chưa dừng lại ở đó, Hyundai Stargazer X có kích thước nổi bật với số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm). Nhờ chiều dài và chiều rộng tăng thêm, khiến cho tổng thể xe trở nên trường dáng và không gian nội thất từ đó cũng được mở rộng hơn.

Bước vào không gian bên trong Hyundai Stargazer X, sẽ nhận ra hãng xe Hàn Quốc đã tinh tế khi kết hợp giữa sự thực dụng cần thiết của dòng xe MPV với những trang bị công nghệ hiện đại của các dòng xe trên thị trường hiện nay.

Hyundai Stargazer X trang bị nhiều tính năng, công nghệ an toàn

Nhìn xung quanh dễ dàng có thể thấy Hyundai đã thể hiện sự tính toán kỹ càng khi bố trí hàng loạt các vị trí để đồ ở khắp nơi trong không gian nội thất của xe.

Bên cạnh sự tiện dụng đến từ vị trí chứa đồ bố trí bên trong không gian nội thất xe, Hyundai Stargazer X còn được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại phục vụ người lái và hành khách như màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, dàn âm thanh 8 loa cao cấp đến từ thương hiệu Bose với amply rời và sạc không dây chuẩn Qi...

Hướng tới người dùng là gia đình nên trang bị an toàn luôn trên Hyundai Stargazer X được ưu tiên hàng đầu, với hệ thống an toàn thông minh SmartSense, gồm hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Mitsubishi Xpander

Từng là "cơn sốt" khuấy đảo thị trường xe MPV Việt Nam, Mitsubishi Xpander sau 5 năm vẫn giữ vững vị thế "ông vua" doanh số. Tuy nhiên, "cuộc chơi" ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi Hyundai Stargazer và Toyota Veloz liên tục khuấy động thị trường với thiết kế bắt mắt và công nghệ trnag bị hiện đại.

Dù đã trải qua vài lần nâng cấp nhẹ, nhưng không thể phủ nhận thiết kế mẫu xe này trở nên cũ dần. Ngoại hình xe vẫn trung thành với ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc, tập trung vào sự cứng cáp, chắc chắn. Tuy nhiên, với người tiêu dùng ưa chuộng sự mới mẻ, Xpander dường như kém phần thu hút so với đối thủ cạnh tranh.

Mitsubishi Xpander vẫn thống trị phân khúc xe MPV cỡ nhỏ, được số đông người Việt ưa chuộng

Nội thất Mitsubishi Xpander ghi điểm với không gian rộng rãi, thiết kế thực dụng và màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để Xpander ghi điểm trong bối cảnh các đối thủ đều được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến.

Điểm yếu "chí mạng" của Xpander chính là sự "nghèo nàn" về trang bị an toàn. Trong khi đối thủ đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động thì Xpander dừng lại ở tính năng an toàn cơ bản, có chăng chỉ là sự bổ sung nhẹ nhàng của hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC).

Mitsubishi Xpander phân phối 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium và Cross với mức giá lần lượt 560 triệu, 598 triệu, 658 triệu và 698 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross

So với các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ, Veloz Cross ghi điểm với thiết kế hiện đại, năng động, thoát khỏi cái bóng của những mẫu xe Toyota trước đây được cho là "già nua". Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp hài hòa cùng cụm đèn LED ban ngày mang đến diện mạo thể thao, cá tính.

Toyota Veloz có lợi thế về thương hiệu cũng như tính thực dụng

Cũng giống như Hyundai Stargazer X và Mitsubishi Xpander có không gian nội thất rộng rãi, hàng ghế thứ 2 của Toyota Veloz Cross có thể trượt linh hoạt, tăng không gian để chân hoặc khoang hành lý. Xe trang bị màn hình giải trí 9 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, cùng dàn âm thanh 6 loa đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản.

Xe trang bị động cơ 1.5L có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Toyota Veloz Cross được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) gồm các tính năng như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng... giúp tăng cường sự an tâm cho người lái.

Kết luận

Mỗi mẫu xe đều có ưu điểm và hạn chế, việc lựa chọn mẫu xe trong tầm giá 500 triệu đến 600 triệu đồng tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của người dùng.

Nếu ưu tiên thiết kế hiện đại, công nghệ an toàn và trải nghiệm lái thì Hyundai Stargazer X là lựa chọn đáng giá. Yêu thích không gian nội thất rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và thương hiệu Toyota, lựa chọn Veloz Cross là hợp lý.

Trong khi đó, cần chiếc xe bền bỉ và giữ giá, Mitsubishi Xpander là cái tên đáng cân nhắc, tuy nhiên, mẫu xe này cần sớm cập nhật thêm nhiều công nghệ mới để tăng lực cạnh tranh.