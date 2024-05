Hyundai Stargazer X bản cao cấp nhất trang bị gì?

Với giá bán từ 559 - 599 triệu đồng, Hyundai Stargazer X đang trở thành lựa chọn mới trong phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam, hướng tới đối tượng khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.



Ngoại hình Hyundai Stargazer X bắt mắt nhờ một số chi tiết bổ sung



So với phiên bản tiêu chuẩn, 2 phiên bản Hyundai Stargazer X có ngoại hình mạnh mẽ hơn nhờ được phát triển theo phong cách SUV đa dụng. Thay đổi lớn nhất ở phía trước chính là phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt mở rộng hơn cùng các viền sơn đen thể thao. Ngoài ra lưới tản nhiệt còn có điểm nhấn mạ crôm nằm ngang để tạo nên vẻ bề thế. Đèn pha cũng thiết kế hiện đại hơn với đèn LED tích hợp đèn định vị ban ngày và tự động bật/tắt, kết hợp tính năng đèn tự động thông minh AHB.

Xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là phân khúc “nóng” tại thị trường ô tô Việt Nam

Thân xe Hyundai Stargazer X hầm hố hơn khi được bổ sung các ốp hốc bánh bằng nhựa sần đậm chất SUV. Cả hai phiên bản X mới được trang bị la-zăng 17 inch với thông số lốp 205/50 R17. Đuôi xe Hyundai Stargazer X cũng bổ sung ốp cản cứng cáp, kết hợp điểm nhấn đặc trưng của thanh đèn LED tạo thành logo chữ H khổng lồ.

Phiên bản mới dùng mâm 17 inch thiết kế ấn tượng

Stargazer X có kích thước dài 4.495 mm, rộng 1.815 mm, cao 1.710 mm, nhỉnh hơn đôi chút so với Stargazer phiên bản cũ. Trong khi khoảng sáng gầm cũng tăng thêm 15 mm và đạt mức 200 mm, giúp xe có thể di chuyển thoải mái hơn ở các cung đường xấu.

Nội thất Hyundai Stargazer X không có nhiều thay đổi nhưng viền màn hình trung tâm và bảng điều khiển đã thiết kế lại mang đến vẻ thanh thoát cho khoang nội thất. Màn hình cảm ứng trung tâm vẫn có kích thước 8 inch kết hợp với đồng hồ lái kỹ thuật số 4,2 inch. Đi kèm với kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất, loa Bose và ghế bọc da tổng hợp.

Khoang nội thất được làm mới cụm màn hình giải trí và tốc độ sau vô lăng

Ngoài ra, Hyundai Stargazer X còn trang bị sạc không dây chuẩn Qi tích hợp hệ thống làm mát giúp cải thiện công suất sạc lên đến 10W, đồng thời làm giảm tình trạng nóng máy điện thoại trong quá trình sạc. Điểm nâng cấp đáng giá nằm ở cụm phanh tay điện tử được bổ sung, giúp vận hành thuận tiện hơn.

Động cơ và hệ dẫn động Hyundai Stargazer X không thay đổi. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái Eco, Normal, Sport và Smart.

Thế mạnh của Hyundai Stargazer X nằm ở 3 hàng ghế rộng rãi nhất phân khúc

Xe trang bị tính năng an toàn hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí. Riêng phiên bản Stargazer X Cao cấp trang bị Gói an toàn Hyundai SmartSense.

Hyundai Stargazer X có giá bán cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ Toyota Veloz Cross (giá 638 - 660 triệu đồng), Mitsubishi Xpander Cross (giá 698 triệu đồng), hay Suzuki XL7 (giá 599,9 triệu đồng). Đối với người dùng phục vụ gia đình, bản cao cấp nhất giá 599 triệu đồng của Stargazer X phù hợp nhất nhờ sở hữu nhiều tính năng tiện nghi và an toàn, trong khi vẫn có không gian rộng rãi hơn các đối thủ cùng phân khúc.