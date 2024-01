Ưu, nhược điểm Honda BR-V: Chiếc MPV hợp với gia đình

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 7.2023, tương tự nhiều mẫu xe của Honda, BR-V ngay thời điểm trình làng đã gây tranh cãi bởi mức giá bán khá cao. Cụ thể, mẫu xe Nhật được Honda Việt Nam phân phối trong nước với 2 phiên bản, gồm Honda BR-V 1.5G và Honda BR-V 1.5L, niêm yết giá bán dao động từ 661 - 705 triệu đồng. Mức giá này cao hơn cả trăm triệu đồng so với các đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7/Ertiga hay Hyundai Stargazer.

Honda BR-V được bán với mức giá cao hơn hầu hết đối thủ Đình Tuyên

Mặc dù vậy, có dịp cầm lái và trải nghiệm trực tiếp mẫu xe này mới thấy, việc Honda định giá BR-V nằm "chiếu trên" không phải không có cơ sở.

Kiểu dáng: Không cá tính mà "chững chạc"

Khác với hầu hết đối thủ cùng phân khúc hướng đến kiểu thiết kế trẻ trung, cá tính; Honda BR-V gần như chọn một hướng đi riêng với diện mạo có phần trung tính và chững chạc hơn.

Phía trước xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt to bản dạng thanh ngang khỏe khoắn, kết hợp cùng một thanh nẹp mạ chrome, nối liền với cụm đèn nhỏ gọn. Tương tự, khu vực đuôi xe cũng mang hơi hướng tinh giản và không có nhiều chi tiết "màu mè". Chính vì vậy, nhìn nhận một cách khách quan, Honda BR-V khó có thể đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Kiểu dáng Honda BR-V có phần chững chạc, hợp với đối tượng khách hàng gia đình Đình Tuyên

Mặc dù vậy, mẫu xe Nhật lại sở hữu kiểu dáng có phần bề thế nhờ kích thước chiều rộng lớn (1.780 mm). Cùng với đó là khoảng sáng gầm ấn tượng 207 mm, giúp việc di chuyển trở nên linh hoạt trên nhiều dạng địa hình.

Không gian nội thất: Rộng thoáng, bố trí khoa học

Như đã đề cập, nếu so với các đối thủ, Honda BR-V không có lợi thế về kích thước tổng thể. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật lại sở hữu chiều ngang lớn. Điều này giúp không gian bên trong xe như được mở rộng, tạo cảm giác thoáng đãng.

Đặc biệt, khu vực cabin trên BR-V xứng đáng là một điểm cộng. Từ cách bố trí chi tiết khoa học, hướng về người lái và dễ thao tác, đến chất liệu sử dụng mang lại cảm giác sang trọng. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến hàng ghế trước thiết kế thể thao và ôm lưng. Trên phiên bản L cao cấp, tất cả ghế đều được bọc da. Thậm chí, khu vực táp-lô hay táp-bi cửa cũng được hãng xe Nhật trang bị vật liệu da tổng hợp, thay vì nhựa cứng thường thấy trong phân khúc.

Không gian nội thất của Honda BR-V thoáng đãng nhờ kích thước chiều rộng của xe lớn Đình Tuyên

Ngoài ra, hệ thống ghế ngồi trên Honda BR-V cũng được bố trí theo kiểu cao dần ra phía sau. Điều này giúp mở rộng tầm nhìn, hạn chế cảm giác bức bí cho người ngồi ở hàng 2 và 3. Mặc dù vậy, cách sắp xếp này cũng mang lại hạn chế nhỏ, khi không gian bên trên hàng ghế sau cùng phần nào bị bó hẹp. Với người có chiều cao tốt, phần đầu sẽ rất dễ bị chạm vào trần xe hơn.

Tiện nghi: Thực dụng và đủ dùng

Với một mẫu xe gia đình tầm giá khoảng 700 triệu đồng, Honda BR-V cũng được trang bị tiện nghi ở mức đủ dùng. Phiên bản L cao nhất có vô lăng 3 chấu thể thao bố trí khá vừa tầm, được bọc da toàn bộ cho cảm giác cầm khá chắc tay. Ngoài ra, hãng cũng tích hợp đủ các nút bấm chức năng cần thiết. Phía sau vô lăng trang bị cả lẫy chuyển số khá tiện lợi.

Tiện ích trên mẫu xe Nhật đề cao tính thực dụng và phục vụ người dùng Đình Tuyên

Hệ thống ghế trên BR-V 1.5L cũng bọc da. Ngoài ra, mẫu xe này còn có màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Quá trình sử dụng thực tế cho thấy, chất lượng hiển thị khá tốt, cảm ứng mượt và không có hiện tượng lag, trễ. Hệ thống âm thanh 6 loa trên xe cũng đáp ứng nhu cầu nghe nhạc giải trí cơ bản.

Ở hàng ghế sau, Honda BR-V cho thấy sự thực dụng với trang bị bệ tì tay khá êm ái, hàng ghế thứ 3 có thể tùy chọn gập 50/50 hoặc gập phẳng hoàn toàn để hỗ trợ linh hoạt kích thước khoang hành lý cho nhiều mục đích sử dụng. Tấm vách trong khoang hành lý cũng có thể dễ dàng di chuyển xuống thấp hoặc lên cao (đối với phiên bản L) để mở rộng không gian chứa đồ hoặc thêm ngăn riêng để tư trang. Ngăn riêng này vẫn có thể được sử dụng ngay cả khi có người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, xe cũng bố trí ổ sạc điện ở tất cả các hàng ghế (đối với phiên bản L) và rất nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng.

Thiết kế ghế linh hoạt giúp mẫu xe nhà Honda linh hoạt hơn Đình Tuyên

Mặc dù vậy, đáng tiếc khi mẫu xe nhà Honda chưa được trang bị phanh tay điện tử như đối thủ Mitsubishi Xpander, mà vẫn dùng loại phanh cơ.

Vận hành: Đáng tiền nhất phân khúc

Tại Việt Nam, cả 2 phiên bản L và G của Honda BR-V đều trang bị động cơ 1.5 lít DOHC i-VTEC có công suất tối đa 119 mã lực tại dải vòng tua 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua 4.300 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp và dẫn động cầu trước.

Honda BR-V sở hữu khả năng vận hành êm ái, cảm giác lái ấn tượng bậc nhất phân khúc Đình Tuyên

Nếu nhìn vào thông số kỹ thuật có lẽ sẽ rất khó nhận thấy sự khác biệt ở Honda BR-V. Tuy nhiên, sau 5 ngày trải nghiệm thực tế với mẫu xe, vượt qua gần như đầy đủ dạng địa hình từ TP.HCM lên Tây Nguyên, có thể khẳng định khả năng vận hành của BR-V thực sự vượt trội. Xe di chuyển trên phố khá nhẹ nhàng, êm ái, chân ga khá nhạy. Trong khi đó, trên cao tốc Honda BR-V cho thấy rõ độ đầm chắc nhờ hệ thống khung gầm ổn định và cảm giác vô lăng chân thật, không có cảm giác lỏng tay lái hay bồng bềnh như nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Đặc biệt, khi di chuyển với dải tốc độ từ 80 - 120 km/giờ.

Trang bị an toàn vượt trội

Bên cạnh khả năng vận hành, có lẽ giá trị của Honda BR-V còn thể hiện ở khả năng an toàn. Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 túi khí (bản L) hoặc 4 túi khí (bản G); mẫu xe này còn được trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sensing trên cả 2 phiên bản.

Mẫu xe Nhật cũng nổi bật với gói an toàn cao cấp Honda Sensing Đình Tuyên

Hệ thống này gồm 6 tính năng: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Đánh giá xe

Ưu điểm Honda BR-V Nhược điểm Honda BR-V - Thiết kế trung tính, giữ dáng và hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng

- Trang bị thực dụng, đáp ứng tốt tiện nghi cho nhu cầu gia đình

- Vận hành êm ái, ổn định và yên tâm

- An toàn vượt trội với nhiều công nghệ hàng đầu - Chưa trang bị phanh tay điện tử

- Giá bán cao hơn mặt bằng phân khúc