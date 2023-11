Ưu, nhược điểm Honda CR-V 2024: Đắt có xắt ra miếng?

Gần 1 năm sau khi được Honda trình làng tại một số thị trường trên thế giới, mới đây thế hệ mới của Honda CR-V vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Với sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam cũng như hàng loạt thay đổi so với thế hệ cũ, Honda CR-V thế hệ mới lập tức thu hút sự quan tâm của khách hàng cũng như giới truyền thông.

Thế hệ thứ 6 của CR-V không chỉ được Honda bổ sung phiên bản mới với nhiều lựa chọn mà còn có thêm trang bị

Bá Hùng

Thế hệ thứ 6 của CR-V không chỉ được Honda bổ sung phiên bản mới với nhiều lựa chọn mà còn được bổ sung những trang bị, tính năng đáng giá cũng như hệ động lực mới. Tuy nhiên, Honda CR-V 2024 vẫn tồn tại một vài hạn chế có thể khiến mẫu xe này khó thuyết phục khách hàng.

Kích thước, thiết kế

Vẫn mang phong cách thiết kế đặc trưng của một mẫu crossover, tuy nhiên bước sang thế hệ thứ 6 của Honda CR-V gần như rũ bỏ lối thiết kế củ để hướng đến một phong cách mới trông hiện đại, thời trang và cứng cáp hơn. Lưới tản nhiệt, nối liền cụm đèn pha được tạo dáng đơn giản nhưng mạnh mẽ hơn với những đường gân góc cạnh. Hai bên thân xe, những đường gân nổi cũng xuất hiện trên các vòm bánh đồng thời nối liền từ cạnh đèn pha đến đèn hậu tạo cảm giác thân xe dài, cứng cáp và sang trọng hơn.

Lưới tản nhiệt, nối liền cụm đèn pha được tạo dáng đơn giản nhưng mạnh mẽ hơn với những đường gân góc cạnh Bá Hùng

Honda CR-V 2024 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.691 x 1.866 x 1.681 (mm), chiều dài cơ sở 2.701 mm, khoảng sáng gầm 198 mm. So với mẫu cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm và chiều cao nhỉnh hơn 10 mm, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 40 mm. Theo Honda, phần nắp ca-pô kéo dài hơn, cột A được đẩy lùi, vuốt dốc về phía sau, trong khi trục cơ sở gia tăng không chỉ tạo sự cân đối mà còn mang lại tư thế ngồi thoải mái, tầm quan sát tốt nhất cho cả người lái và hành khách.

Nhìn chung, những thay đổi về mặt ngoại hình, kích thước trên Honda CR-V 2024 không chỉ giúp xe bắt mắt hơn, cân đối hài hòa và sang hơn mà còn cải thiện đáng kể không gian cho khoang nội thất.

Honda CR-V 2024 gia tăng kích thước so với thế hệ cũ

Không gian nội thất

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất Honda CR-V 2024 cũng "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ với phong thể thao hơn. Đặc biệt, không chỉ có bản 7 chỗ như trước đây, bước sang thế hệ mới tại Việt Nam, Honda CR-V 2024 còn có phiên bản CR-V e:HEV RS với 5 chỗ ngồi chia làm 2 hàng ghế. Với phiên bản 7 chỗ, không gian giữa hàng ghế phía trước và thứ 2 khá rộng, thoải mái. Hàng ghế thứ 2 cũng có thể trược, gập chỉnh tựa lưng để điều chỉnh tư thế ngồi cũng như mở lối ra vào hàng ghế 3 khá linh hoạt, tiện lợi. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ 3 khá chật với người lớn và gần như chỉ phù hợp với trẻ em.

Không gian nội thất Honda CR-V 2024 cũng "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ với phong thể thao hơn Bá Hùng

Trong khi đó, bản 5 chỗ CR-V e:HEV RS lại không có lốp dự phòng để phù hợp với cách bố trí mô tơ điện, pin điện và giảm trọng lượng cho xe, thay vào đó hãng xe Nhật trang bị sẵn bơm lốp phòng trường hợp xe bị cán đinh. Tuy nhiên, việc không lốp dự phòng cũng khiến người dùng cảm thấy không yên tâm khi đi đường dài, bởi ngay cả khi bị cán đinh lớn, áp suất lốp giảm nhanh việc không có lốp dự phòng thay thế cũng khiến người dùng mất nhiều thời gian.

Bản 5 chỗ CR-V e:HEV RS lại không có lốp dự phòng để phù hợp với cách bố trí mô tơ điện, pin điện Bá Hùng

Trang bị tiện nghi

Khoang lái Honda CR-V 2024 được thay đổi tương tự phong cách bố trí bảng táp-lô trên "người anh em" Honda Civic mới, tạo cảm giác hiện đại, thể thao hơn. Trang bị tiện nghi cũng đầy đủ hơn với hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái tích hợp chức năng nhớ vị trí. Tùy phiên bản, Honda CR-V 2024 được trang bị màn hình hiển thị thông tin 10,2 inch cho người lái, trong khi màn hình giải trí trung tâm cảm ứng từ 7 - 9 inch, tích hợp hệ thống Honda Connect trên tất cả các phiên bản. Ngoài ra, còn có sạc điện thoại không dây, 8 hộc để cốc, điều hòa tự động tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau.

Bản CR-V e:HEV RS có màn hình hiển thị kính chắn gió HUD và hệ thống âm thanh 12 loa BOSE… Bá Hùng

Ngoại trừ bản G tiêu chuẩn, các phiên bản còn lại của Honda CR-V 2024 còn có cửa sổ trời, màn hình giải trí 9 inch, thẻ chìa khóa thông minh nhỏ gọn… Bản CR-V e:HEV RS có màn hình hiển thị kính chắn gió HUD và hệ thống âm thanh 12 loa BOSE…

Động cơ, vận hành

Tại Việt Nam, các phiên bản L, G của Honda CR-V 2024 sử dụng động cơ 1.5 tăng áp công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, tức sức mạnh không thay đổi, kết hợp với hộp số CVT. Riêng phiên bản L có tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở mức 7,3 - 7,8 lít/100 km.

Trong khi đó, phiên bản e:HEV RS dùng động cơ 2.0 hybrid i-MMD, gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai mô-tơ điện (công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực đi kèm pin lithium-ion. Phiên bản này dùng hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD, có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5,2 lít/100 km khi vận hành trên đường hỗn hợp.

Honda CR-V 2024 tung ra thị trường Việt Nam 4 phiên bản

Bá Hùng

Trang bị an toàn

Tất cả các phiên bản của Honda CR-V hoàn toàn mới đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing với hàng loạt hệ thống như kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)… Đáng chú ý, hệ thống Honda Sensing mới được nâng cấp và cải thiện hơn so với CR-V thế hệ thứ 5 nhờ camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến khác giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất có thể. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Honda CR-V 2024 đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda CR-V 2024 đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á Bá Hùng





Phiên bản, giá bán

Tại Việt Nam, Honda CR-V 2024 có 4 phiên bản gồm bản, trong đó 3 phiên bản CR-V G giá 1,109 tỉ đồng; bản CR-V L giá 1,159 tỉ đồng; bản CR-V L AWD giá 1,31 tỉ đồng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Riêng bản Honda CR-V e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá bán 1,259 tỉ đồng. So với các đối thủ cùng phân khúc, giá bán Honda CR-V 2024 khá cao.

Đánh giá xe

Ưu điểm Honda CR-V 2024 Nhược điểm Honda CR-V 2024 + Kiểu dáng thời trang, hiện đại - Bản 7 chỗ không gian hàng ghế 3 hơi chật + Không gian nội thất rộng rãi - Bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng + Nhiều trang bị tiện nghi - Giá bán cao, khó cạnh tranh + Động cơ hybrid mạnh mẽ, tiết kiệm