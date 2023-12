Ưu, nhược điểm Hyundai Stargazer: Giá giảm mạnh, có đáng mua?

Trong số các dòng xe MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được xem là "tân binh" bên cạnh những cái tên đến từ Nhật Bản như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz hay Suzuki XL7. Giá bán hiện tại của mẫu xe MPV đến từ Hàn Quốc cũng rất hấp dẫn, dù vậy vẫn còn nhiều người dùng đắn đo vì cân nhắc giữa ưu và nhược điểm của mẫu xe có thiết kế đặc biệt này.

Hyundai Stargazer là "tân binh" trong phân khúc MPV cỡ nhỏ

Thiết kế

Ngay từ khi ra mắt, Hyundai Startazer đã gây tranh cãi với thiết kế độc, lạ, không giống ai. Với kiểu dáng này, những người yêu thích thương hiệu xe Hàn khá hứng thú nhưng lại không được lòng số đông.

Về kích thước, Hyundai Stargazer có số đo dài, rộng, cao ngang ngửa các đối thủ với chiều dài 4.460 mm, rộng 1.780 mm và cao 1.695 mm cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm.

Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Stargazer trang bị hệ thống chiếu sáng LED 4 gương cầu, dải đèn LED định vị ban ngày chạy dài và đèn hậu LED. Bộ mâm có thiết kế cầu kỳ, kích thước 16 inch.

Phong cách thiết kế trên Hyundai Stargazer gây tranh cãi

Ngoại hình Hyundai Stargazer ưa nhìn, nhất là với khách hàng trẻ tuổi. Dù vậy, với những người yêu thích vẻ đẹp truyền thống, chiếc MPV cỡ nhỏ mang thương hiệu Hàn Quốc này có thể không phải "gu", Toyota Veloz hay Avanza sẽ là lựa chọn "bền dáng" hơn.

Không gian nội thất

So với các đối thủ cùng phân khúc, không gian nội thất của Hyundai Stargazer cho cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn, dù kích thước không quá vượt trội. Điều này hưởng lợi từ phong cách thiết kế có phần "bầu bĩnh" của chiếc xe đã giúp nới rộng khoảng không ở bên trong.

Hyundai Stargazer cũng sẽ có các tùy chọn ghế ngồi theo cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Nếu phiên bản 7 chỗ tương đồng với các mẫu MPV khác, biến thể 6 chỗ là một lựa chọn đặc biệt hơn với hàng ghế thứ 2 được tách rời, tạo lối đi xuống hàng thứ 3 dễ dàng hơn, đồng thời cũng tạo thêm không gian cao cấp cho khu vực trung tâm xe.

Hyundai Stargazer sở hữu không gian nội thất rộng rãi

Cũng như nhiều dòng xe MPV cỡ nhỏ khác, khu vực hàng ghế thứ 3 của Hyundai Stargazer cũng có không gian vừa đủ cho 2 người lớn, nếu cần vẫn có thể ngồi được 3 người mà không cảm thấy quá khó chịu.

Tiện nghi

Nội thất Hyundai Stargazer cũng có thiết kế khác biệt với mẫu xe đối thủ, mặt phẳng nhô cao tích hợp 2 màn hình, vô-lăng giống Tucson, Creta, phím bấm điều khiển điều hòa tự động và phanh tay truyền thống. Màn hình sau vô-lăng là loại "nửa điện tử". Hệ thống giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh 8 loa Bose cũng là điểm cộng lớn.

Dù trang bị nhiều tính năng nhỉnh hơn các đối thủ, Hyundai Stargazer vẫn thiếu sót hệ thống phanh tay điện tử kèm tính năng Auto Hold. Đây là trang bị có mặt trên mẫu xe Mitsubishi Xpander, đối thủ lớn của Stargazer. Bù lại, xe có hệ thống đèn trang trí nội thất khá bắt mắt cho những phiên bản cao cấp giúp khoang xe trông sang trọng hơn vào ban đêm, phù hợp cho nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình.

Xe có trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc

Động cơ, hệ thống an toàn

Chỉ có duy nhất một loại động cơ trên Hyundai Stargazer, cụ thể là cỗ máy 1.5 lít, 4 xi-lanh, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này không có ưu thế đáng kể so với các đối thủ.

Tuy vậy, khả năng vận hành được tối ưu trên Stargazer giúp cho mẫu xe này khá tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động mượt mà, theo nhận định của một số chủ xe đã sở hữu. Khả năng cách âm của mẫu xe này cũng được đánh giá cao hàng đầu phân khúc, giúp các chuyến đi trở nên thoải mái hơn.

Hyundai Stargazer vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, hệ thống an toàn thông minh SmartSense cũng được trang bị trên Hyundai Stargazer. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng bộ xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn. Gói an toàn SmartSense trên Stargazer gồm có hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SAW, cảnh báo mệt mỏi cho người lái xe. Có thể nói là đầy đủ nhất trong phân khúc hiện tại.

Giá bán

Ở thời điểm ra mắt, Hyundai Stargazer có mức giá khởi điểm từ 575 triệu đồng cho bản thấp nhất, và 685 triệu đồng cho bản cao nhất. Mức giá này có thể nói là khó cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thiết kế "kén" khách nhưng giá bán lại hấp dẫn sau khi được ưu

Tuy nhiên, thời gian gần đây TC Motor đã chủ động giảm giá "mạnh tay" cho Hyundai Stargazer với mức giảm xấp xỉ hơn 120 triệu đồng. Điều này biến nhược điểm trở thành ưu điểm, người dùng sẽ có thêm lý do để bỏ qua những dòng xe của Nhật để lựa chọn Hyundai Stargazer có nhiều tính năng hơn, dù kiểu dáng chưa thật sự thuyết phục.

