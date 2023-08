Hyundai Stargazer X về đại lý, 'tuyên chiến' Mitsubishi Xpander Cross

Hyundai Stargazer X 2024 xuất hiện tại một đại lý ở Indonesia trước khi trình làng chính thức tại Triển lãm Gaikindo Indonesia 2023 (GIIAS 2023) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 20.8 tới. Xe định vị cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross, Hyundai Stargazer X 2024 trở thành biến thể cao cấp nhất của dòng xe này.

Ngoại hình Hyundai Stargazer X 2024 cao cấp hơn phiên bản thường

Ngoại thất Hyundai Stargazer X 2024 thừa hưởng nhiều từ phiên bản thường, điểm nhấn các chi tiết cao cấp giúp chiếc MPV này trở nên thu hút hơn. Chi tiết dễ nhận thấy nằm ở lưới tản nhiệt mở rộng hơn so với phiên bản thường do sự biến mất của 2 nẹp hình chữ "C" ngược bao quanh đèn pha.

Để ra kiểu dáng xe SUV, hãng xe Hàn Quốc bổ sung nẹp bằng nhựa màu đen mới ở hốc bánh xe, sườn xe và cản sau. Đáng chú ý hơn có bộ mâm đa chấu thiết kế khá cầu kỳ, kích thước lớn 17 inch, góp phần giúp ngoại hình xe thêm phần nổi bật.

Mâm đúc 17 inch giúp Hyundai Stargazer X 2024 thêm phần nổi bật



Phía sau bổ sung phần ốp cản bên dưới mạ màu bạc, đi kèm 2 đèn phản quang nằm ngang và cụm chữ Stargazer X. Xe còn có thêm ba-ga mui và cánh gió sau mới. Hệ thống đèn pha cũng như đèn hậu vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản thường.

Bên trong xe không khác biệt quá nhiều so với phiên bản thường. Phiên bản Hyundai Stargazer X 2024 có thêm ốp đen bóng xung quanh màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ. Ngay cả ốp bao quanh các núm chỉnh điều hòa bên dưới sơn màu đen bóng, đi kèm phanh tay điện tử và phanh đĩa cho bánh sau.

Các tính năng tiện nghi khác trên Hyundai Stargazer X 2024 cũng sẽ giống hệt phiên bản thường, bao gồm ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 4,2 inch, màn hình trung tâm 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, đèn viền nội thất, 6 túi khí.

Động cơ trang bị trên Hyundai Stargazer X 2024 được dự đoán vẫn là loại máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít có công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động IVT có nhiều chế độ lái.

Nội thất Hyundai Stargazer X 2024 không khác biệt nhiều so với phiên bản thường



Phiên bản cao cấp này trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, gồm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Xe có 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay cũng như cảnh báo hành khách ở hàng ghế sau.

Sau khi trình làng thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer X 2024 nhiều khả năng sẽ sớm về Việt Nam.