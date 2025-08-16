Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

10 ô tô xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander

Bá Hùng
Bá Hùng
16/08/2025 10:21 GMT+7

Vượt mặt Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5… Ford Ranger vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu, Honda City đánh dấu sự trở lại, trong khi xe Hàn vắng bóng trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7.2025 doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 31.739 xe, giảm 1% so với tháng trước đó. Nếu không tính ô tô điện, cuộc đua vào top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025 tiếp tục có khá nhiều sự xáo trộn.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 1.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025

Nguồn: VAMA, TC Motor

Vị trí dẫn đầu tiếp tục đổi chủ với sự vươn lên của Ford Ranger, trong bối cảnh Mitsubishi Xpander chững lại trong cuộc đua doanh số. Trong khi, các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City cũng có những bước tiến về mặt doanh số. Đáng chú ý, không có mẫu mã nào của các hãng xe Hàn Quốc góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025:

1. Ford Ranger: 1.598 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 2.

Nếu không tính ô tô điện, Ford Ranger là mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7.2025. Với 1.598 xe bán ra, tăng gần 200 xe so với tháng trước đó, Ford Ranger đã vượt qua Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander để chiếm vị trí số 1. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng

Ảnh: Ford

2. Mazda CX-5: 1.586 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 3.

Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Mazda CX-5 tiếp tục trở thành một trong những mẫu ô tô máy xăng hút khách nhất thị trường Việt Nam. Đã có 1.586 xe Mazda CX-5 đến tay khách hàng trong tháng 7.2025, tăng 86 xe qua đó nâng doanh số cộng dồn sau 7 tháng lên mức 8.970 xe. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng

Ảnh: B.H

3. Mitsubishi Xpander: 1.553 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 4.

Với 1.553 xe bán ra trong tháng 7.2025, giảm 171 xe so với tháng 6.2025 Mitsubishi Xpander đã để mất vị trí dẫn đầu vào tay Ford Ranger và rơi xuống thứ 3 trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025. Áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng khiến doanh số Mitsubishi Xpander không còn tăng trưởng mạnh mẽ như những năm trước. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Trong đó, một số phiên bản đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu MPV này đạt 9.740 xe

Ảnh: B.H

4. Toyota Yaris Cross: 1.259 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 5.

Bất chấp áp lực ở phân khúc Crossover hạng B ngày càng tăng, Toyota Yaris Cross vẫn là một trong những cái tên hút khách nhất. Tháng thứ năm liên tiếp Toyota Yaris Cross góp mặt trong danh sách 10 ô tô máy xăng bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.259 xe, tăng 109 xe so với tháng trước đó. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng

Ảnh: B.H

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

5. Toyota Vios: 1.213 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 6.

Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam những tháng gần đây. Riêng Toyota Vios đạt doanh số bán 1.213 xe trong tháng 7.2025, tăng 154 xe so với tháng 6.2025, Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng

Ảnh: B.H

6. Mitsubishi Xforce: 1.185 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 7.

Cùng với Xpander, Mitsubishi Xforce cũng góp mặt trong danh sách này, tuy nhiên so với tháng tháng trước đó lượng xe Xforce bán ra trong tháng 7.2025 chỉ đạt 1.185 xe, giảm 246 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng.

Ảnh: B.H

7. Honda City: 1.181 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 8.

Honda City vừa trở lại cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất trong tháng 7.2025 với doanh số bán đạt 1.181 xe, tăng 862 xe so với tháng 6.2025. Đây là mẫu xe Honda duy nhất góp mặt trong danh sách này. City đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng. Hiện tại, Honda City đang được phía Honda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ

Ảnh: B.H

8. Ford Everest: 1.089 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 9.

Mẫu SUV 7 chỗ của Ford đạt doanh số bán 1.089 xe bán ra trong tháng 7.2025, giảm 33 xe so với tháng trước đó. Kết quả này, nâng doanh số Everest sau 7 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 6.223 xe. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe SUV 7 chỗ góp mặt trong danh sách này. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng

Ảnh: Ford

9. Ford Territory: 925 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 10.

Tháng thứ hai liên tiếp doanh số Ford Territory sụt giảm. Theo đó chỉ có 925 xe đến tay khách hàng trong tháng 7.2025, giảm 184 xe so với tháng 6.2025. Mẫu Crossover này đang được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 759 - 889 triệu đồng. Territory vừa được Ford Việt Nam tung ra thị trường bản nâng cấp, cải tiến với nhiều thay đổi

Ảnh: B.H

10. Toyota Corolla Cross: 841 xe

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025: Ford Ranger vượt Mitsubishi Xpander - Ảnh 11.

Cùng với Vios và Yaris Cross, Toyota Corolla Cross là mẫu xe thứ ba của Toyota góp mặt trong danh sách này. Theo đó, trong tháng 7.2025 doanh số bán Toyota Corolla Cross đạt 841 xe, tăng 35 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi từ nhà phân phối công với những lợi thế về thiết kế thời trang, không gian rộng, vận hành bền bỉ, tiết kiệm… giúp Toyota Corolla Cross được khách hàng ưa chuộng. Mẫu xe này hiện còn lại 2 phiên bản, giá bán từ 820 - 905 triệu đồng

Ảnh: B.H


