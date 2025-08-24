Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Toyota Veloz Cross sắp có bản hybrid, cạnh tranh Mitsubishi Xpander hybrid

Hoàng Cường
Hoàng Cường
24/08/2025 10:09 GMT+7

Đại diện Toyota Indonesia vừa lên tiếng xác nhận về việc phát triển phiên bản hybrid của mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi - Toyota Veloz Cross, phiên bản này sẽ được sản xuất tại nhà máy thuộc liên doanh Toyota ở Indonesia và phân phối ra thị trường trong năm tới.

Sau nhiều đồn đoán về việc Toyota Veloz Cross sẽ có phiên bản hybrid sử dụng hệ thống động cơ lai xăng, điện, mới đây đại diện Toyota Indonesia vừa lên tiếng xác nhận.

Theo đó, trả lời câu hỏi của truyền thông về việc khi nào Toyota sẽ tung ra thị trường phiên bản hybrid Toyota Veloz Cross HEV, ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tiết lộ Toyota đang phát triển phiên bản Toyota Veloz Cross HEV, mẫu xe MPV 7 chỗ này dự kiến sẽ ra mắt thị trường nội địa vào năm tới.

Toyota Veloz Cross tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid, cạnh tranh Xpander hybrid - Ảnh 1.

Toyota đang phát triển phiên bản Toyota Veloz Cross HEV, dự kiến tung ra thị trường nội địa vào năm tới

Ảnh: Otomotif

Tương tự các phiên bản hiện hành, Toyota Veloz Cross HEV cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Đơn vị này sẽ sản xuất, phân phối song song bản sử dụng động cơ đốt trong cũng như bản hybrid tại Indonesia.

Tin tức về sự xuất hiện của Veloz Hybrid thực ra đã lan truyền trong thời gian qua và được củng cố thêm bởi tuyên bố của nhà sản xuất tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025. Vào thời điểm đó, ông Jap Ernando Demily, Giám đốc Tiếp thị của PT Toyota Astra Motor (TAM), tuyên bố: "Chúng tôi sẽ có một mẫu xe hybrid tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn và được sản xuất tại Indonesia".

Toyota vẫn giữ kín thông tin về mẫu xe nói trên nhưng nhiều người cho rằng chiếc xe đó chính là Veloz Hybrid. Điều này càng có cơ sở khi trang DKI Jakarta Samsat đăng tải thông tin Toyota đăng ký bản quyền một mẫu xe mới có tên mã W102RE với hai phiên bản 1.5Q HV CVT và 1.5Q HV CVT TSS.

Toyota Veloz Cross tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid, cạnh tranh Xpander hybrid - Ảnh 2.

Toyota Veloz Cross HEV sẽ được sản xuất tại nhà máy của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Ảnh: Otomotif

Động thái này không chỉ cho thấy rõ định hướng của Toyota trong quá trình phát triển đa dạng phiên bản hybrid cho các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng và từng bước chuyển đổi trong xu hướng điện hóa của ngành ô tô mà còn nhằm tăng tính cạnh tranh. Trước đó, Toyota đã bổ sung phiên bản hybrid cho một loạt mẫu xe như Corolla Cross, Corolla Altis, Yaris Cross, Innova Cross… tại các thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Veloz Cross cũng đã bổ sung phiên bản hybrid.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện đã được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước sau thời gian đầu nhập khẩu nhằm chủ động nguồn cung cho thị trường. Hiện tại, phía Toyota Việt Nam chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến việc bổ sung phiên bản Veloz Cross hybrid cho dòng MPV này. Tuy nhiên, nhiều khả năng sau khi được trình làng tại Indonesia, Veloz Cross hybrid cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Toyota Veloz Cross hybrid Xe Toyota thị trường ô tô Xe MPV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận