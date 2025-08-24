Toyota Veloz Cross sắp có bản hybrid, cạnh tranh Mitsubishi Xpander hybrid

Sau nhiều đồn đoán về việc Toyota Veloz Cross sẽ có phiên bản hybrid sử dụng hệ thống động cơ lai xăng, điện, mới đây đại diện Toyota Indonesia vừa lên tiếng xác nhận.

Theo đó, trả lời câu hỏi của truyền thông về việc khi nào Toyota sẽ tung ra thị trường phiên bản hybrid Toyota Veloz Cross HEV, ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tiết lộ Toyota đang phát triển phiên bản Toyota Veloz Cross HEV, mẫu xe MPV 7 chỗ này dự kiến sẽ ra mắt thị trường nội địa vào năm tới.

Toyota đang phát triển phiên bản Toyota Veloz Cross HEV, dự kiến tung ra thị trường nội địa vào năm tới Ảnh: Otomotif

Tương tự các phiên bản hiện hành, Toyota Veloz Cross HEV cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Đơn vị này sẽ sản xuất, phân phối song song bản sử dụng động cơ đốt trong cũng như bản hybrid tại Indonesia.

Tin tức về sự xuất hiện của Veloz Hybrid thực ra đã lan truyền trong thời gian qua và được củng cố thêm bởi tuyên bố của nhà sản xuất tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025. Vào thời điểm đó, ông Jap Ernando Demily, Giám đốc Tiếp thị của PT Toyota Astra Motor (TAM), tuyên bố: "Chúng tôi sẽ có một mẫu xe hybrid tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn và được sản xuất tại Indonesia".

Toyota vẫn giữ kín thông tin về mẫu xe nói trên nhưng nhiều người cho rằng chiếc xe đó chính là Veloz Hybrid. Điều này càng có cơ sở khi trang DKI Jakarta Samsat đăng tải thông tin Toyota đăng ký bản quyền một mẫu xe mới có tên mã W102RE với hai phiên bản 1.5Q HV CVT và 1.5Q HV CVT TSS.

Toyota Veloz Cross HEV sẽ được sản xuất tại nhà máy của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Ảnh: Otomotif

Động thái này không chỉ cho thấy rõ định hướng của Toyota trong quá trình phát triển đa dạng phiên bản hybrid cho các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng và từng bước chuyển đổi trong xu hướng điện hóa của ngành ô tô mà còn nhằm tăng tính cạnh tranh. Trước đó, Toyota đã bổ sung phiên bản hybrid cho một loạt mẫu xe như Corolla Cross, Corolla Altis, Yaris Cross, Innova Cross… tại các thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Veloz Cross cũng đã bổ sung phiên bản hybrid.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện đã được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước sau thời gian đầu nhập khẩu nhằm chủ động nguồn cung cho thị trường. Hiện tại, phía Toyota Việt Nam chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến việc bổ sung phiên bản Veloz Cross hybrid cho dòng MPV này. Tuy nhiên, nhiều khả năng sau khi được trình làng tại Indonesia, Veloz Cross hybrid cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.