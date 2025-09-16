Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Dừng, đỗ ô tô để ăn uống, tài xế ngỡ ngàng vì bị phạt nguội

Chí Tâm
Chí Tâm
16/09/2025 12:19 GMT+7

Nhiều tài xế dừng, đỗ ô tô sát vào lề đường, thậm chí đậu xe trên vỉa hè để nghỉ ngơi... và ngỡ ngàng vì nhận được thông báo phạt nguội của CSGT.

Tại trung tâm các thành phố lớn, nhiều tuyến đường đã gắn biển cấm dừng, cấm đỗ ô tô để hạn chế ùn tắc. Thế nhưng, không ít tài xế cho rằng chỉ dừng xe vài phút sẽ không ảnh hưởng. Trên thực tế, lực lượng CSGT vẫn tổ chức các đợt tuần tra để ghi nhận thông tin biển số, vị trí vi phạm để xử lý phạt nguội.

Đỗ ô tô ăn uống, tài xế ngỡ ngàng vì bị phạt nguội - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ ô tô sai quy định

ẢNH: V.P

Có trường hợp tài xế "dở khóc dở cười" vì nghe theo bảo vệ quán. Anh Trần Hữu Đ, ngụ xã Cần Đước, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), kể rằng trong một lần đi ăn trưa, anh được chỉ chỗ đậu xe trước quán. Nghĩ là an toàn, nhưng về sau tra cứu, anh tá hỏa khi bị phạt nguội lỗi đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe". "Tôi không để ý biển báo, cứ nghĩ bảo vệ chỉ thì đậu được, ai ngờ vẫn bị phạt", anh Đông nói.

Không chỉ dừng, đỗ trước cửa quán ăn, quán cà phê... nhiều tài xế còn đậu xe lấn sang phần vạch dành cho người đi bộ, đỗ xe trên vỉa hè. Những tình huống này khá phổ biến tại các tuyến đường nội thành vì phần lớn tài xế muốn tiện lợi, ngại tìm bãi giữ xe.

Ngoài phạt trực tiếp, đỗ xe không đúng vị trí vẫn bị phạt nguội

Hiện tại, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ ô tô không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng cũng áp dụng song song hai hình thức xử phạt tại chỗ và trích xuất camera ghi hình để lập biên bản phạt nguội. Người vi phạm có thể tra cứu thông tin phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic của Bộ Công An.

Đỗ ô tô ăn uống, tài xế ngỡ ngàng vì bị phạt nguội - Ảnh 3.

Hành vi dừng, đỗ ô tô không đúng quy định, gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX

ẢNH: V.P

Theo khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Trong trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm k, khoản 5, điều 6 cùng Nghị định. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Để tránh mất tiền và bị trừ điểm bằng lái, tài xế cần tập thói quen quan sát kỹ biển báo trước khi dừng, đỗ xe. Không nên đỗ ngay trước cổng bệnh viện, trường học, cơ quan hoặc trên phần đường dành cho người đi bộ... Thay vào đó, nên chọn vị trí đỗ xe đúng quy định, được cho phép. Nếu đi vào trung tâm thành phố, việc chủ động tìm kiếm bãi xe công cộng vẫn đảm bảo an toàn hơn dù mất thêm chút ít thời gian.

