3 lỗi phạt nguội người đi xe máy thường vi phạm

Trước đây, nhiều người nghĩ rằng phạt nguội chỉ áp dụng với ô tô và đối với xe máy, các lỗi vi phạm chỉ bị xử lý khi CSGT trực tiếp dừng xe, lập biên bản tại chỗ. Tuy nhiên, với hệ thống camera giám sát ngày càng dày đặc, các lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy vẫn bị xử lý phạt nguội tương tự ô tô.

Hệ thống camera giao thông là "cánh tay phải" giúp CSGT xử lý vi phạm hiệu quả ẢNH: TN

Hiện tại, TP.HCM đã lắp đặt hơn 1.000 camera giám sát giao thông, trong đó có nhiều hệ thống camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Với những camera này, hệ thống có khả năng tự động nhận diện phương tiện, phát hiện các vi phạm mà không cần sự có mặt của lực lượng chức năng tại chốt.

Với hệ thống camera AI, các lỗi vi phạm đều được đính kèm thông tin chi tiết như vị trí vi phạm, tuyến đường, tọa độ, thời gian vi phạm... Đây là cơ sở giúp lực lượng chức năng gửi thông báo đến người vi phạm một cách minh bạch, chính xác, tránh tranh cãi hay khiếu nại.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, hàng chục nghìn trường hợp xe máy tại TP.HCM đã bị xử lý phạt nguội. Các lỗi phổ biến nhất được ghi nhận là chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Đây đều là những hành vi vi phạm diễn ra hàng ngày, xuất phát từ thói quen chủ quan của không ít người điều khiển xe máy.

Ngoài phạt trực tiếp, hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều có thể bị xử lý phạt nguội ẢNH: TN

Dù Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có hiệu lực từ 1.1.2025, siết chặt mức xử phạt vi phạm giao thông, song ý thức chấp hành của người dân chỉ cải thiện trong những tháng đầu năm. Khoảng 3 - 4 tháng gần đây, tình trạng vi phạm có xu hướng gia tăng trở lại.

Các lỗi vi phạm của xe máy và mức xử phạt theo Nghị định 168

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các lỗi vi phạm phổ biến của người đi xe máy khi bị camera ghi nhận sẽ bị xử phạt cụ thể như sau:

Căn cứ theo điểm c, khoản 7, điều 7 của Nghị định 168, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Đối với hành vi chạy quá tốc độ, điều 7, Nghị định 168 cũng nêu rõ mức xử phạt từ 400.000 - 600.000 đồng khi chạy quá từ 5 đến dưới 10 km/giờ; phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu vượt quá từ 10 - 20 km/giờ. Trong trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/giờ, mức phạt tăng lên 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm bằng lái.

Nếu điều khiển xe máy chạy quá tốc độ, gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

Cuối cùng, đối với trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều, điểm a, khoản 7 và điểm a, khoản 13, cùng thuộc điều 7, Nghị định 168 quy định phạt người điều khiển phương tiện từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ đến 10 điểm GPLX.