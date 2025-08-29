Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Cuộc đua trạm đổi pin: Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
29/08/2025 11:39 GMT+7

Khi hạ tầng điện và trạm sạc vẫn đang là những bài toán nan giải, nhiều hãng xe máy điện tại Việt Nam đang "thử" thêm những hướng đi mới. Trong đó, mô hình trạm đổi pin được xem là giải pháp đệm mang đến nhiều hứa hẹn.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam thời gian qua liên tục có những động thái thúc đẩy xanh hóa giao thông, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện được xem là xu hướng tất yếu, khó đảo ngược. Tuy nhiên, tại một đất nước mà xe hai bánh vẫn là phương tiện chủ lực (với hơn 70 triệu xe đang lưu thông), quá trình chuyển đổi sang xe điện không phải chuyện dễ dàng. Bên cạnh vấn đề sản phẩm, mẫu mã; những hạn chế về hạ tầng điện, trạm sạc và thói quen sử dụng của số đông người dùng chính là thách thức, rào cản lớn nhất.

Để tìm ra lời giải cho bài toán này, thời gian gần đây, song song với việc cải thiện giải pháp sạc, một số thương hiệu đã bắt đầu "thử" nghiệm một mô hình tiếp năng lượng mới - xây dựng các trạm đổi pin.

Cuộc đua trạm đổi pin: Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện? - Ảnh 1.

Mô hình trạm đổi pin đang bắt đầu được nhiều hãng xe điện tại Việt Nam chú ý

ẢNH: SELEX MOTORS

Thực tế, đây không phải giải pháp quá mới mẻ. Tại Mỹ, ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 20, Hartford Electric Light Company - một công ty trong lĩnh vực điện lực đã trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, thời điểm đó việc thay pin năng lượng cho xe điện chủ yếu áp dụng trên các dòng xe tải với cơ chế khách hàng thuê pin và trả phí theo dặm hoặc tháng nên không được áp dụng rộng rãi.

Phải đến những năm đầu thế kỷ 21, mô hình đổi pin mới thực sự được chú ý khi xe điện "bùng nổ" ở Trung Quốc. Trong đó, ở mảng xe máy điện, Gogoro (Đài Loan) chính là một trong những thương hiệu tiên phong tích hợp hệ thống đổi pin nhanh trên dòng Smartscooter, đồng thời triển khai đại trà thông qua hệ thống trạm đổi pin "GoStations".

Cuộc đua trạm đổi pin: Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện? - Ảnh 2.

Thực tế các trạm đổi pin đã phổ biến tại nhiều thị trường xe máy điện lớn, đặc biệt là Trung Quốc

ẢNH: GOGORO

Tại Việt Nam, mô hình đổi pin cho xe điện cũng đã manh nha xuất hiện từ năm 2019, khi Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế Phú Sỹ (Fuji) và Công ty TNHH Powercentric lần đầu áp dụng cho mẫu xe máy điện mới Xyndi, sử dụng pin Lithium hiệu năng cao.

Selex Motors là cái tên tiếp theo lựa chọn giải pháp này. Tuy nhiên, khác với các doanh nghiệp trước đó, thương hiệu xe điện Việt đầu tư mạnh tay hơn bằng cách xây dựng hệ thống trạm đổi pin ở quy mô lớn, hiện diện tại nhiều tỉnh, thành. Các trạm pin của Selex cho phép người dùng thao tác đổi pin chỉ trong khoảng 2 phút.

Đáng chú ý, hãng xe Việt này không những đang xây dựng và nhân rộng hệ thống trạm pin; mà còn phát triển pin "đại trà" tương thích với nhiều mẫu xe. Đồng thời cho phép xe mang thương hiệu khác như DK Bike hay Evgo có thể cùng chia sẻ hệ sinh thái.

Cuộc đua trạm đổi pin: Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện? - Ảnh 3.

TMT Motors cũng không giấu giếm tham vọng nhân rộng mô hình trạm đổi pin tại Việt Nam

ẢNH: TMT MOTORS

Đây được xem là nền móng quan trọng giúp mô hình trạm đổi pin ngày càng phổ biến và được nhiều nhà sản xuất, phân phối xe điện tại Việt Nam chú ý. Trong đó có TMT Motors, Honda và VinFast. Cả 3 "ông lớn" này mới đây đều công bố kế hoạch "theo đuổi" mô hình đổi pin, trước mắt áp dụng trên các dòng xe máy điện đã và sẽ phân phối tại Việt Nam thời gian tới.

Honda hiện đã thí điểm mô hình đổi pin cho người thuê mẫu xe máy điện Honda CUV e:. Các trạm pin được hãng bố trí trên một số đại lý ủy nhiệm lớn. TMT Motors cùng với kế hoạch ra mắt 5 mẫu xe máy điện mới trong quý 4/2025 cũng công bố sẽ thông qua công ty CP Đầu tư Trạm sạc TMT - EGREEN triển khai hệ thống trạm đổi pin cho cả ô tô điện và xe máy điện trên phạm vi toàn quốc

Cuộc đua trạm đổi pin: Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện? - Ảnh 4.

Mô hình trạm đổi pin được kỳ vọng sẽ là giải pháp đệm cho quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam

ẢNH: VINFAST

VinFast dù đến sau nhưng còn tham vọng hơn. Hãng xe Việt mới đây cho biết sẽ triển khai hệ thống đổi pin, với kế hoạch xây dựng lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương; đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại. Ngay trong tháng 10, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới.

Bước ngoặt mới cho thị trường xe máy điện?

Có thể nói, việc nhiều thương hiệu xe điện tại Việt Nam quan tâm và bắt đầu "thử nghiệm" triển khai các trạm đổi pin đang phần nào cho thấy tính khả thi và sự hứa hẹn của mô hình này. Nhất là trong bối cảnh hạ tầng điện và trạm sạc trong nước dành cho xe máy điện hiện nay vẫn đang khá hạn chế.

Các chuyên gia cho rằng, những trạm đổi pin dù khó thay thế hẳn hệ thống trạm sạc, nhưng sẽ là giải pháp đệm, là "cầu nối" cần thiết cho quá trình chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện của người Việt. Bởi lẽ, mô hình này có lợi thế về sự tiện lợi, sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhóm đối tượng có nhu cầu di chuyển nhiều hoặc di chuyển xa, đặc biệt là nhóm người dùng sử dụng xe chạy dịch vụ.

Tin liên quan

Xe máy điện Honda ICON e: bán kèm pin, 'đội giá' lên đến 37 triệu đồng

Xe máy điện Honda ICON e: bán kèm pin, 'đội giá' lên đến 37 triệu đồng

Với việc hãng xe Nhật Bản chính thức mở bán xe đã kèm pin, giá thực tế để sở hữu mẫu xe máy điện Honda ICON e: tăng lên đáng kể, bản cao nhất lên đến hơn 37 triệu đồng, gấp 3 lần đối thủ VinFast Motio.

VinFast tung xe máy điện mới giá từ 18 triệu: pin sạc rời, di chuyển 262 km

Pin tháo rời: Giải pháp phù hợp với người dùng xe máy điện

Khám phá thêm chủ đề

đổi pin Trạm đổi pin Đổi pin xe máy điện xe máy điện xe điện thị trường xe máy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận