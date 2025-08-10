Honda: 'Xe điện không phải là cách duy nhất để đạt được trung hòa carbon'

Tương tự nhiều nhà sản xuất ô tô khác, tham vọng về xe điện của Honda đang dần thu hẹp sau khi nhận thấy nhu cầu của thị trường về xe điện không thực sự như kỳ vọng. Năm ngoái, hãng xe Nhật đã phân bổ 10 nghìn tỉ yen (khoảng 68 tỉ USD) cho các kế hoạch điện khí hóa sản phẩm, nhưng chỉ vài tháng trước đã phải cắt giảm 30%. Công ty cũng từng đặt mục tiêu ô tô thuần điện chiếm khoảng 30% doanh số hàng năm vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, mục tiêu đó hiện đã thay đổi. Trong một tuyên bố mới, Honda khẳng định rõ ràng rằng họ không coi xe điện là con đường duy nhất để đạt được mức trung hòa carbon.

Honda cho rằng xe điện không phải là cách duy nhất để đạt được trung hòa carbon Ảnh: Motor1

Honda vẫn kiên định với mục tiêu "đạt mức trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và hoạt động của công ty" vào năm 2050. Tuy nhiên, thay vì chỉ chăm chăm vào xe điện, Honda tin rằng có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Trả lời phỏng vấn tạp chí Driver của Australia mới đây, người đứng đầu chi nhánh Honda Australia cho rằng xe điện không phải là giải pháp duy nhất để giảm lượng khí thải carbon.

"Một điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là xe điện (EV) không phải là mục tiêu. Xe điện chạy bằng pin là một con đường để đạt được mức trung hòa carbon, không nhất thiết là con đường duy nhất. Xe điện sẽ tiếp tục được phát triển chúng tôi đang nghiên cứu pin thể rắn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trung hòa carbon, chứ không phải xe điện chạy bằng pin. Đó chỉ là con đường rõ ràng trong ngắn hạn đến trung hạn, nhưng chúng tôi cũng sẽ phát triển các công nghệ khác giúp đạt được điều đó. Chúng tôi muốn điều đó bao gồm cả xe điện chạy bằng pin nhiên liệu khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng". Ông Jay Joseph, Giám đốc điều hành Honda Australia chia sẻ.

Honda vẫn chưa từ bỏ kế hoạch phát triển xe chạy bằng hydro Ảnh: Motor1

Honda vẫn chưa từ bỏ kế hoạch phát triển xe chạy bằng hydro. Honda CR-V e:FCEV được hãng xe Nhật phát triển là một mẫu xe mới chạy bằng pin nhiên liệu vừa là xe hybrid cắm sạc nhờ bộ pin sạc 17,7 kilowatt giờ. Toyota và Hyundai cũng vẫn cam kết với xe chạy bằng hydro, thậm chí BMW cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu vào năm 2028 với sự hỗ trợ của Toyota. Ngược lại, Stellantis gần đây đã tuyên bố từ bỏ mọi nỗ lực liên quan đến xe chạy bằng hydro và gọi đây là một "phân khúc ngách".

Toyota tin rằng vẫn còn chỗ cho sự đa dạng hơn nữa về hệ truyền động. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tin rằng động cơ đốt trong hydro có thể là một giải pháp thay thế cho việc chuyển sang xe điện chạy hoàn toàn bằng pin. Cùng với các đối tác trong nước như Mazda và Subaru, Toyota đang phát triển các động cơ trung hòa carbon có khả năng chạy bằng hydro lỏng, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp.

Xe chạy bằng hydro sẽ rất khó để thuyết phục khách hàng do mạng lưới cung cấp nhiên liệu còn kém phát triển Ảnh: Motor1

Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất vẫn là cơ sở hạ tầng. Xe chạy bằng hydro sẽ rất khó để thuyết phục khách hàng do mạng lưới cung cấp nhiên liệu còn kém phát triển. Theo H2stations.org , chỉ có khoảng 1.160 trạm tiếp nhiên liệu hydro hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm ngoái. Cơ sở hạ tầng cho nhiên liệu tổng hợp hầu như không tồn tại, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như nhà máy thí điểm của Porsche ở Chile.

Một số người cho rằng các nhà sản xuất ô tô đang đánh vật với hydro và nhiên liệu tổng hợp, nhưng một số khác vẫn hoài nghi về nhận định xe điện chạy bằng pin là giải pháp tối ưu. Một trong những tuyên bố gây tranh cãi nhất đến từ chủ tịch Toyota - Akio Toyoda. Đầu năm 2024, ông dự đoán rằng xe điện truyền thống sẽ không bao giờ vượt quá 30% thị phần ô tô mới bán ra trên thế giới.

Xe điện chiếm hơn 20% doanh số toàn cầu vào năm 2024 và đang đang trên đà vượt mốc 25% trong năm nay Ảnh: Motor1

Báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng xe điện thông thường chiếm hơn 20% doanh số toàn cầu vào năm 2024 và đang đang trên đà vượt mốc 25% trong năm nay. Trung Quốc là thị trường lớn nhất thúc đẩy doanh số xe điện gia tăng, bên cạnh đó thị trường châu Âu cũng đang đạt được những bước tiến đáng kể. Theo Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Châu Âu, xe điện chiếm 17,5% doanh số bán xe mới trong nửa đầu năm 2025, tăng so với mức 13,9% của cùng kỳ năm ngoái.