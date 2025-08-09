Việt Nam nằm trong nhóm thị trường xe máy điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện môi trường diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, khu vực đang thúc đẩy thị trường xe máy điện trên toàn cầu tiếp tục tăng trưởng. Bất chấp chính sách hỗ trợ, ưu đãi với xe máy điện đang dần bị cắt giảm tại nhiều quốc gia, nhu cầu mua sắm xe máy điện của người dân vẫn không bị kìm hãm.

Theo Motorcycles Data - chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu, bất chấp việc đối mặt với nhiều khó khăn từ sự thay đổi chính sách, thị trường xe máy điện toàn cầu vẫn tiếp đà tăng trưởng. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy điện hai bánh bánh toàn cầu đạt 4,4 triệu chiếc, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bước tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động từ chính sách hỗ trợ, đặc biệt ở các thị trường xe máy hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Indonesia…

Trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy điện hai bánh bánh toàn cầu đạt 4,4 triệu chiếc, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Chí Tâm

Cụ thể, từ năm 2025 Ấn Độ đã cắt giảm chương trình hỗ trợ giá cho người dân mua xe máy điện mới. Indonesia cũng đột ngột dừng các chính sách hỗ trợ cho người mua xe điện, trong khi ở Philippines tiếp tục hoãn việc triển khai các kế hoạch ưu đãi chính sách khuyến khích chuyển đổi với xe điện.

Dù vậy, đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí một phần do khí thải từ xe máy xăng gây ra tại các thành phố lớn, cùng với những lợi ích về chi phí sử dụng… xe máy điện vẫn được nhiều người chọn mua để sử dụng. Theo Motorcycles Data, bước tăng trưởng của thị trường xe máy toàn cầu vẫn đến từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường xe máy điện hai bánh trên toàn cầu, khi chiếm tới 73% tổng doanh số. Sau khi giảm gần một phần ba trong ba năm trước, doanh số bán xe máy điện tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 đã tăng 4,0%. Hiện nay, tất cả các nhà sản xuất xe điện hàng đầu tại Trung Quốc đều đang tập trung mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường xe máy điện hai bánh trên toàn cầu, khi chiếm tới 73% tổng doanh số Ảnh: B.H

Ấn Độ xếp thứ hai với doanh số bán xe máy điện tăng 9,1%. Trong đó, thương hiệu nội địa TVS Motor vươn lên dẫn đầu, vượt qua các nhà sản xuất xe điện thuần túy như Ola Electric và Ather.

Đáng chú ý, với lộ trình cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực nhất định của các thành phố lớn, đồng thời nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi của các nhà sản xuất giúp thị trường xe máy điện Việt nam có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Sau khi kết thúc năm 2024 với 209.000 xe máy điện được bán, thị trường xe máy điện Việt Nam vừa trải qua 6 tháng đầu năm 2025 với mức tăng trưởng lên tới 99,2%. Trong đó, VinFast có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lọt vào top 10 nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 4 với mức tăng 37,4% về doanh số bán xe máy điện, trong khi thị trường xe máy xăng tại quốc gia này lại đang gặp khó khăn sau sự bùng nổ trong những năm gần đây.

Thị trường xe máy điện Việt Nam vừa trải qua 6 tháng đầu năm 2025 với mức tăng trưởng lên tới 99,2% Ảnh: B.H

Trái với sự tăng trưởng của Trung Quốc, Việt Nam hay Ấn Độ; thị trường xe máy điện Indonesia ghi nhận sự sụt giảm 32,2% về doanh số trong nửa đầu năm 2025, sau quyết định của Chính phủ về việc ngừng các ưu đãi dành cho xe máy điện từ tháng 12.2024. Quyết định này khiến không ít công ty khởi nghiệp cũng như các công ty nước ngoài mới gia nhập thị trường Indonesia (như Yadea, Tailg…) gặp không ít khó khăn. Hiện tại, Indonesia đang xem xét triển khai lại chương trình ưu đãi cho xe máy điện nhằm kích cầu thị trường.

Motorcycles Data dự báo triển vọng phát triển của thị trường xe máy điện toàn cầu trong tương lai vẫn rất hứa hẹn, khi quá trình chuyển đổi vân đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, khu vực.