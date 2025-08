Người Việt mua ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 550 triệu chuộng xe điện hơn xăng

Sự góp mặt của những mẫu mã ô tô điện ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 550 triệu đồng tại Việt Nam đang khiến thị phần xe xăng dần bị thu hẹp. Bất chấp nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá của nhà sản xuất, phân phối; người Việt mua ô tô gầm cao dưới 550 triệu đồng ngày càng được ưa chuộng xe điện vốn có chi phí sở hữu, vận hành thấp hơn xe xăng.

Lần đầu mua ô tô với tài chính khoảng 500 triệu đồng, sau khi xem xét nhiều mẫu mã xe xăng như Hyundai Venue, KIA Morning cũng như tham khảo ý kiến bạn bè, người thân từng sử dụng ô tô, cuối cùng anh Nguyễn Minh Đạt, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM quyết định mua chiếc ô tô điện VinFast VF 3. Lý giải về quyết định này, anh Đạt cho biết: "Với nhu cầu sử dụng cá nhân, chủ yếu mua ô tô để che mưa che nắng đi lại làm việc, đưa đón con nhỏ đi học… tôi chỉ cần một chiếc ô tô gầm cao nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí sử dụng. Với các tiêu chí này, sau nhiều lần cân nhắc tôi nghĩ một chiếc ô tô điện như VinFast VF 3 là lựa chọn phù hợp nhất. Hơn nữa ô tô điện cũng đang là xu thế mới trong lộ trình chuyển đổi phương tiện thân thiện hơn với môi trường".

Không ít người mua ô tô gầm cao cỡ nhỏ đã chọn xe điện thay vì xe xăng Ảnh: Đình Tuyên

Thực tế, không chỉ riêng anh Đạt, nhiều khách hàng tại Việt Nam đang dần chuyển hướng từ xe xăng sang xe điện khi chọ n mua các mẫu ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 550 triệu đồng. Đây cũng chính là lý do khiến doanh số xe điện thuộc phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam ngày càng xe gia tăng, trong xe thị phần xe xăng ngày càng "teo tóp".

Thị phần ô tô gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam đang dần rơi vào tay xe điện

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) kết thúc nửa đầu năm 2025, tổng doanh số bán ô tô gầm cao cỡ nhỏ máy xăng dưới 550 triệu đồng chủ yếu gồm các mẫu mã như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue chỉ đạt 5.302 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng tiêu thụ các mẫu xe này ít hơn 1.599 xe tương đương mức giảm hơn 23%.

Đáng chú ý, không có mẫu xe máy xăng nào thuộc phân khúc này có mức tăng trưởng dương về mặt doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Toyota Raize chỉ bán được 1.577 xe sau 6 tháng đầu năm 2025, giảm 390 xe tương đương 19,9%; Hyundai Venue đạt 1.236 xe bán ra, giảm 279 xe tương đương 18,5%. Trong khi đó, KIA Sonet bán chạy nhất cũng chỉ đạt 2.489 xe, giảm 930 xe tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2024 6 tháng đầu năm 2025 KIA Sonet 3419 2489 Toyota Raize 1967 1577 Hyundai Venue 1515 1236

Trái với sự sụt giảm của xe máy xăng ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 550 triệu đồng, các mẫu mã ô tô điện thuộc phân khúc này lại tăng trưởng rất ấn tượng. Trong đó, VinFast VF 3 cho thấy sức hút hàng đầu với 23.803 xe bán ra. Trong khi đó, VinFast VF 5 cũng đạt 21.812 xe bán ra. Như vậy, nếu chỉ tinh riêng doanh số VinFast VF 3 hay VinFast VF 5 đã nhiều gấp 4,1 - 4,5 lần so với tổng lượng xe máy xăng thuộc phân khúc này tiêu thụ trong nửa đầu năm 2025. Kết quả này cho thấy rõ thực tế, người Việt mua ô tô gầm cao cỡ nhỏ với tầm tiền khoảng 550 triệu đồng đỗ lại đang ngày càng ưa chuộng xe điện hơn xe xăng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe xanh chiếm 29% thị phần

Vì sao người Việt mua ô tô gầm cao dưới 550 triệu chuộng xe điện hơn xe xăng?

Trước đây, khi các mẫu ô tô điện gầm cao cỡ nhỏ chưa xuất hiện, phân khúc này được xem là lãnh địa của xe xăng với 3 lựa chọn chính, gồm Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue. Ngoài kiểu dáng thiết kế, trang bị, tính năng… khách mua ô tô gầm cao dưới 550 triệu đồng chủ yếu là những người lần đầu mua xe, không quá dồi dào về tài chính và thường "cân đo đong đếm" rất kỹ chi phí bỏ ra bán đầu cũng như quá trình sử dụng xe.

Xét về khía cạnh này, Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue từng nắm lợi thế cho đến khi các mẫu xe điện xuất hiện. VinFast VF 5 với mức giá chỉ 529 triệu đồng hay VinFast VF 3 với giá 299 triệu đồng được xem là những lựa chọn khá hấp dẫn. Thậm chí, với sự "trợ giúp" của các gói tài chính ưu đãi lãi suất cho vay, người mua chỉ cần bỏ ra chưa tới 100 triệu dồng là đã có thể sở hữu một chiếc VinFast VF 3. Đây là mức tài chính phù hợp để nhiều người Việt có thể hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô. Thậm chí, nếu dư dã hơn, VinFast VF 5 với trang bị nhỉnh hơn, kích thước lớn hơn cũng là lựa chọn phù hợp, tiết kiệm hơn nhiều so với các dòng xe máy xăng.

Chi phí sở hữu xe điện thuộc phân khúc ô tô gầm cao dưới 550 triệu đồng cũng thấp hơn đáng kể so với xe xăng Ảnh: Bá Hùng

Ngoài số tiền chi trả ban đầu, chi phí sở hữu xe điện thuộc phân khúc ô tô gầm cao dưới 550 triệu đồng cũng thấp hơn đáng kể so với xe xăng vốn đã được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng xe dùng động cơ có dung tích 1.0 - 1.5 lít. Tuy nhiên, với chính sách ưu đãi từ phía các nhà sản xuất, phân phối ô tô điện như miễn phí chi phí sạc pin trong năm đầu cộng với số tiền bảo dưỡng ít hơn đáng kể so với xe xăng… Tất cả trở thành những yếu tố giúp xe điện hút khách hơn so với xe xăng ở phân khúc này.

Hạn chế lớn nhất của ô tô điện cỡ nhỏ nằm ở việc sạc pin cũng như quãng đường giới hạn sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, phần lớn những người mua ô tô cỡ nhỏ thường chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển trong thành phố. Thậm chí, với hạ tầng trạm sạc đang từng bước được phủ khắp các tỉnh, thành phố việc đi xa với xe điện gầm cao cỡ nhỏ hiện cũng khá tiện. Ngoài ra, với lộ trình cũng như xu hướng chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh ở một số tỉnh, thành phố lớn tại Việt Nam, nhiều người e ngại trong tương lai, xe xăng cũng có thể bị hạn chế sử dụng theo khu vực, đặc biệt là các tuyến đường ở trung tâm thành phố nhằm giảm thiểu khí thải ra môi trường.