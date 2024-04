Đầu năm 2024 người Việt mua ô tô gầm cao gấp 3,5 lần xe sedan, hatchback

Xu hướng chuộng ô tô gầm cao của người Việt vẫn tiếp diễn trong giai đoạn đầu năm 2024 bất chấp sức mua ô tô vẫn sụt giảm.



Ô tô gầm cao được nhiều người Việt lựa chọn khi quyết định sắm "xế hộp" trong giai đoạn đầu năm 2024 Bá Hùng

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc quý 1/2024 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 58.165 xe, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả lượng ô tô Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam bán ra thị trường, trong quý 1/2024, người Việt đã mua sắm tổng cộng 68.279 xe ô tô các loại, giảm gần 17.000 xe tương đương khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số Ô tô gầm cao (SUV, Crossover, MVP, bán tải) 30608 Ô tô gầm thấp (sedan, hatchback) 8713

Sức mua giảm khiến doanh số dòng xe sedan truyền thống cũng như các dòng ô tô gầm cao như SUV, Crossover, MPV hay xe bán tải đều sụt giảm. Cụ thể, lượng tiêu thụ xe sedan trong quý 1/2024 giảm 28,4%; ô tô gầm cao giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ô tô gầm cao vẫn chiếm phần lớn thị phần trong tổng số ô tô các loại đã tiêu thụ tại Việt Nam trong quý 1/2024 và tiếp tục lấn át dòng xe sedan, hatchback.

Số liệu bán hàng vừa được Thanh Niên cập nhật từ báo cáo của VAMA cho thấy, tổng doanh số bán ô tô gầm cao gồm các dòng SUV, Crossover, MPV và xe bán tải trong quý 1/2024 đạt 30.608 xe, gấp 3,5 lần so với lượng xe sedan (8.367 xe) và hatchback (364 xe) đã tiêu thụ trên thị trường trong cùng thời gian.

Quý 1/2024 Quý 1/2023 SUV 13113 15430 Crossover 5274 5941 MPV 8143 11482 Bán tải 4078 4745 Sedan 8367 11667 Hatchback 346 576

Trong số này, xe SUV các loại chiếm 13.113 xe, Crossover chiếm 5.274 xe, MPV chiếm 8.143 xe và xe bán tải chiếm 4.078 xe. Điều này cho thấy, người Việt đang dần chuyển hướng sang các mẫu mã xe đa dụng gầm cao khi chọn mua ô tô. Do đó, các nhà sản xuất, phân phối cũng ngày càng chú trọng vào các dòng xe này.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Những động thái trên thị trường ô tô thời gian qua, các nhà sản xuất liên tục tung ra thị trường nhiều xe đa dụng như SUV, crossover, bán tải MPV... Tính riêng quý 1/2024 có thể kể đến sự xuất hiện của Volkswagen Teramont X, Suzuki Jimny, bộ đôi Ford Everest Platinum và Ranger Stormtrak. Kia cũng làm mới mẫu SUV đô thị Kia Seltos. Chính điều này, góp phần giúp các mẫu mã ô tô gầm cao ngày càng đa dạng mang đến nhiều lựa chọn cho người Việt.

Có nhiều lý do khác nhau khiến người Việt ngày càng chuộng ô tô gầm cao Bá Hùng

Bên cạnh mẫu mã đa dạng, giá bán các dòng xe gầm cao cũng ngày càng hạ nhiệt giúp người Việt dễ tiếp cận hơn trước đây. Với sự xuất hiện của các dòng SUV đô thị, hiện nay với tầm tài chính từ 600 - 900 triệu đồng, khách hàng mua ô tô có thể sắm một chiếc crossover, MPV hay SUV từ 5-7 chỗ ngồi để sử dụng. Trong khi đó, so với xe sedan hay hatchback các dòng ô tô gầm cao cũng sở hữu không gian nội thất và cung cấp tầm nhìn rộng, thoáng hơn.

Bên cạnh đó, việc nhiều tuyến đường tại Việt Nam hay xuống cấp, xuất hiện ổ gà… cũng như tình trạng mưa lớn, ngập đường thường xảy ra cũng là lý do nhiều người Việt quyết định chọn mua ô tô gầm cao.