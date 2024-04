Ô tô gầm cao 5 chỗ đua giảm giá: Hyundai Tucson, Ford Territory quyết đấu Mazda CX-5

Sức mua trên thị trường ô tô chưa cho thấy tín hiệu hồi phục trong khi áp lực cạnh tranh giữa ngày càng gia tăng khiến các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục "lao" vào cuộc đua giảm giá bán để tạo sức hút với khách hàng, hy vọng cải thiện doanh số bán. Trong đó, ô tô gầm cao 5 chỗ thuộc phân khúc Crossover cỡ trung với những mẫu mã như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Kia Sportage… đang chứng kiến cuộc đua giảm giá đầy kịch tính.



Hyundai Thành Công bắt đầu điều chỉnh giá bán niêm yết cho các phiên bản Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam từ tháng 4.2024 Bá Hùng

Sau những lần giảm giá "huỷ diệt" trong năm 2023, Mazda CX-5 (với giá từ 759 - 999 triệu đồng) hiện đang nắm phần lớn miếng bánh thị phần phân khúc Crossover cỡ trung tại thị trường Việt Nam, vì vậy từ đầu năm 2024 đến nay mẫu xe này khá im hơi lặng tiếng trong cuộc chiến về giá. Tuy nhiên, động thái từ các đối thủ cạnh tranh như Hyundai Tucson, Ford Territory thời gian gần đây đang dần thu hẹp khoảng cách về giá với mẫu xe Nhật Bản.

Cụ thể, từ tháng 4.2024 Hyundai Thành Công bắt đầu điều chỉnh giá bán niêm yết cho các phiên bản Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn giảm 30 triệu đồng, Tucson 2.0 xăng đặc biệt và 1.6T Turbo giảm 40 triệu đồng, trong khi bản Tucson 2.0 diesel đặc biệt giảm tới 50 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này đưa giá bán niêm yết Hyundai Tucson tại Việt Nam về mức 769 - 919 triệu đồng. Trong đó, bản "xịn" nhất của Tucson đang có giá thấp hơn Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive tới 80 triệu đồng.

Ford Việt Nam vừa thông báo giảm giá bán niêm yết Ford Territory từ 20 - 25 triệu đồng Bá Hùng

Chỉ vài ngày sau khi Hyundai Thành Công công bố việc điều chỉnh giá bán cho Hyundai Tucson, Ford Việt Nam lập tức có động thái đáp trả. Mới đây, Ford Việt Nam vừa thông báo giảm giá bán niêm yết Ford Territory từ 20 - 25 triệu đồng, tùy phiên bản. Cụ thể, Territory Titanium 1.5

AT giảm 20 triệu đồng về mức 889 triệu đồng; Territory Trend 1.5 AT giảm 23 triệu, còn 799 triệu đồng. Trong khi bản Territory Titanium X 1.5 AT trang bị đầy đủ nhất giảm 25 triệu đồng về mức 929 triệu đồng.

Mazda CX-5 vượt trội ở phân khúc SUV/crossover cỡ trung: Giá bán quyết định tất cả?

Trước đó, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc - Kia Sportage cũng đã được THACO AUTO giảm giá 23 triệu đồng dành cho bản 2.0G Premium. Giá bán bản trang bị tiêu chuẩn Sportage 2.0G Luxury giảm còn 799 triệu đồng. Hai phiên bản Sportage 2.0D Signature (X-Line) và Sportage 2.0D Signature cũng giảm 50 triệu đồng về mức 939 triệu đồng.

Kia Sportage cũng đã được THACO AUTO giảm giá 23 triệu đồng dành cho bản 2.0G Premium Bá Hùng

Như vậy, ngoại trừ Kia Sportage 1.6T Signature AWD đang có giá bán trên 1 tỉ đồng, sau đợt điều chỉnh giá bán của vừa được các hãng xe triển khai, mức giá của nhiều mẫu ô tô gầm cao 5 chỗ thuộc phân khúc Crossover cỡ trung tại thị trường Việt Nam đang giảm về mức từ 760 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng.

Sau khi kết thúc 2 tháng đầu năm 2024, Mazda CX-5 đang tạm dẫn đầu cuộc đua doanh số ô tô gầm cao 5 chỗ thuộc phân khúc Crossover cỡ trung tại Việt Nam với 1.407 xe, Ford Territory xếp thứ 2 với 610 xe bán ra. Trong khi Hyundai Tucson chỉ đạt 362 xe và Kia Sportage đạt 185 xe.