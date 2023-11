Giảm giá gần 200 triệu đồng, bộ đôi Hyundai Tucson, Santa Fe hút khách Việt

Động thái giảm giá bán bộ đôi crossover - Hyundai Tucson và Santa Fe do TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam) từ đầu tháng 10.2023 lập tức phát huy hiệu quả.



Từ trước tháng 10.2023 với giá bán lên đến 845 triệu đồng đến 1,06 tỉ đồng doanh số bán Hyundai Tucson đạt chưa tới 500 xe mỗi tháng. Hyundai Santa Fe với mức giá 1,055 - 1,45 tỉ đồng cũng "vắng bóng" trong top ô tô bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng. Tuy nhiên, sau khi đưa Hyundai Creta về lắp ráp tại Việt Nam, đồng thời phân phối thêm hai mẫu xe Hyundai Palisade và Custin vào đầu tháng 10.2023, TC Motor đã có động thái điều chỉnh giá bán Hyundai Tucson và Santa Fe.

Cụ thể, từ ngày 6.10.2023 Hyundai Tucson được TC Motor áp dụng mức giá mới chỉ từ 769 - 899 triệu đồng, giảm từ 76 - 191 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe có mức giá mới chỉ từ 969 triệu đồng đến 1,299 tỉ đồng, giảm 86 - 176 triệu đồng.

Mức giảm giá khá hấp dẫn giúp Hyundai Tucson, Santa Fe tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, đồng thời tăng sức hút trên thị trường. Giá bán Hyundai Tucson thấp hơn khá nhiều so với "đồng hương" Kia Sportage, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Mazda CX-5 do THACO AUTO phân phối. Trong khi đó, giá Hyundai Santa Fe thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe SUV 7 chỗ như Ford Everest, Kia Sorento…

Giá Hyundai Santa Fe thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe SUV 7 chỗ như Ford Everest, Kia Sorento… Bá Hùng

Chính điều này đã tạo sức hút, thuyết phục không ít khách hàng chuyển sang chọn mua Hyundai Tucson, Santa Fe. Doanh số bán bộ đôi này trong tháng 10.2023 theo đó cũng cải thiện đáng kể. Số liệu bán hàng vừa được TC Motor công bố mới đây cho thấy, trong tháng 10.2023 doanh số bán Hyundai Santa Fe đạt 919 xe, tăng gần 450 xe so với tháng trước đó. Lượng tiêu thụ Hyundai Tucson cũng đạt 1.249 xe, tăng 671 xe so với tháng 9.2023.

Đây được xem là một trong những tháng bán hàng có doanh số cao nhất của 2 mẫu xe này tính từ đầu năm 2023 đến nay. Bên cạnh đó, bước tăng trưởng doanh số cũng giúp Hyundai Tucson, Santa Fe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2023. Cũng trong tháng 10.2023, TC Motor đã bán ra thị trường tổng cộng 7.458 xe, tăng gần 1.500 xe so với tháng 9.2023.