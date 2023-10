Xe crossover cỡ trung tại Việt Nam đua giảm giá, cạnh tranh Mazda CX-5

Cuộc đua giảm giá ở phân khúc crossover 5 - 7 chỗ ngồi tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng kịch tính sau khi Mazda CX-5 được THACO AUTO tung ra thị trường với những nâng cấp cải tiến cùng mức giá khá cạnh tranh (từ 749 - 999 triệu đồng).

Mazda CX-5 được THACO AUTO tung ra thị trường với những nâng cấp cải tiến cùng mức giá khá cạnh tranh Bá Hùng





Mức giá hấp dẫn dành cho một mẫu xe gầm cao 5 chỗ, cùng kiểu dáng thiết kế hiện đại, thời trang lại có sẵn hàng loạt tính năng, công nghệ… giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng, tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc. Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong hai tháng gần đây (tháng 8 và tháng 9.2023) Mazda CX-5 với tổng cộng 3.748 xe bán ra không chỉ dẫn đầu phân khúc crossover cỡ C mà còn trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán Mazda CX-5 tại Việt Nam đạt 10.836 xe, xếp thứ 4 trong số 10 mẫu ô tô đang bán chạy nhất Việt Nam.

Trước sức hút của Mazda CX-5, nhiều mẫu crossover 5 - 7 chỗ ngồi tại Việt Nam cũng đang nỗ lực thay đổi để tạo sức hấp dẫn với khách hàng, đồng thời cạnh tranh với mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi Mazda CX-5 nâng cấp, giảm giá… các mẫu xe còn lại thuộc phân khúc này cũng "tăng lực" giảm giá để cạnh tranh.

Hyundai Tucson giảm giá bán từ 76 - 191 triệu đồng T.P

Cụ thể, các phiên bản Hyundai Tucson do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam vừa được đơn vị này điều chỉnh giá bán niêm yết theo hướng giảm từ vài chục đến gần 200 triệu đồng. Cụ thể, từ tháng 10.2023, bản Tucson 2.0 tiêu chuẩn máy xăng giảm 76 triệu đồng. Các phiên bản còn lại (gồm Tucson 2.0 đặc biệt máy xăng, Tucson 2.0 đặc biệt máy dầu, và Tucson 1.6 tăng áp) được giảm giá từ 116 - 191 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này đưa giá bán niêm yết Hyundai Tucson tại Việt Nam về mức 769 - 899 triệu đồng. Ngoài ra, tương tự Mazda CX-5, Hyundai Tucson cũng được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Xe crossover cỡ trung nào bán chạy tại Việt Nam năm 2022?

Một mẫu xe Hàn Quốc khác là Kia Sportage cũng đang được THACO AUTO giảm giá bán. Trong đó, bản tiêu chuẩn của mẫu xe này giảm giá về mức 799 triệu đồng. Phiên bản trang bị đầy đủ nhất của mẫu xe này cũng có giá 1,014 - 1,019 tỉ đồng.

Không được ưu đãi lệ phí trước bạ như các dòng xe kể trên, mẫu crossover nhập khẩu từ Thái Lan - Subaru Forester 2023 cũng đang được nhà phân phối áp dụng chương trình giảm giá mạnh nhất kể từ khi ra mắt.

Ford Territory được hãng xe Mỹ áp dụng mức ưu đãi, giảm giá từ 50 - 73 triệu đồng Bá Hùng

Cụ thể, so với công bố Subaru Forester 2023 đang được đại lý được bán với giá chỉ 749 - 969 triệu đồng, thấp hơn 220 - 280 triệu đồng so với giá trước đây. Mức giá này tương đương với Mazda CX-5 nhưng khách mua Subaru Forester không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Ford Territory có mức giá niêm yết từ 822 - 954 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các phiên bản của dòng xe này đang được hãng xe Mỹ áp dụng mức ưu đãi, giảm giá từ 50 - 73 triệu đồng. Trong đó, mức giảm 50 triệu đồng giúp giá bán Territory Trend 1.5 AT chỉ còn 772 triệu đồng. Bản Territory Titanium 1.5 AT giảm cao nhất 73 triệu đồng về mức 836 triệu đồng. Trong khi bản Territory Titanium X 1.5 AT cap cấp nhất chỉ có giá 889 triệu đồng, giảm 65 triệu đồng.

MG RX5 được đại lý MG bán giá ưu đãi, chỉ từ 699 - 799 triệu đồng Bá Hùng

Áp lực cạnh tranh từ Mazda CX-5 lên các đối thủ còn được thể hiện rõ khi ngay cả những mẫu xe mới gia nhập thị trường cũng giảm giá để cạnh tranh. Cụ thể, MG RX5 nhập khẩu từ Trung Quốc công bố giá 739 - 829 triệu đồng, tuy nhiên hiện tại các đại lý MG đang phân phối mẫu Crossover 5 chỗ này với giá ưu đãi, chỉ từ 699 - 799 triệu đồng. Haval H6 cũng có chương trình ưu đãi lớn khi giảm hơn 200 triệu đồng, đưa giá bán về mức chỉ còn 852 triệu đồng.

Với Honda CR-V, mẫu xe này không còn được Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi, tuy nhiên thế hệ mới của mẫu xe này sắp được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường để tăng lực cạnh tranh.