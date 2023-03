Hơn 400 km cầm lái Subaru Forester: Crossover cỡ trung 'đáng tiền' bậc nhất phân khúc

Subaru Forester có thể ví von là "ngôi sao đang lên" tại Việt Nam. Bởi, từ một mẫu xe vốn dĩ kén khách và hiếm gặp trên đường phố nhưng chỉ 2 năm trở lại đây, dòng crossover cỡ trung này lại bất ngờ "vụt sáng" và trở thành một trong những mẫu xe ăn khách, không chỉ của hãng xe Nhật Bản mà còn cả trong phân khúc hiện diện.

Dĩ nhiên, những ai theo dõi thị trường ô tô sẽ nhận ra ngay, yếu tố đầu tiên giúp Forester "cất cánh" tại Việt Nam với doanh số tăng vọt chính là giá bán. Quyết định chuyển từ phân phối xe nhập khẩu nguyên chiếc từ quê nhà Nhật Bản sang nhập từ Thái Lan chính là "nước cờ" đúng đắn của hãng xe Nhật Bản, mà đại diện là nhà phân phối Tập đoàn Tan Chong Quốc tế. Điều này giúp Forester dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách Việt, nhờ giá bán giảm mạnh xuống còn dưới 1,2 tỉ đồng với bản cao nhất (thay vì gần 1,6 tỉ đồng như trước đây).

Nhờ giải được bài toán giá bán, Subaru Forester những năm gần đây nhận được sự quan tâm từ nhiều khách Việt

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, giá bán chỉ là một phần tạo nên thành công của mẫu xe crossover nhà Subaru. Bởi, đằng sau những cân đo đong đếm về tài chính, chất lượng xe vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Về khoản này, quả thực những chiếc Subaru Forester bản cải tiến 2023 vừa trình làng đã khiến chúng tôi phải "gật gù", sau khi trực tiếp cầm lái quãng đường hơn 400 km vượt qua nhiều dạng địa hình, từ Sài thành đến với điểm camping La Ngâu (tỉnh Bình Thuận).

'Giật mình'… vì EyeSight 4.0

Trước hết, cần khẳng định một điều rằng hành trình đến với La Ngâu đã là lần thứ 3 chúng tôi được cầm lái và trải nghiệm Subaru Forester 2023. Nhưng khác với 2 lần trước chỉ được lái trên các sa hình đơn giản tại Thái Lan và Singapore, lần này người viết đã được "vần vô lăng" mẫu crossover này trên những cung đường thực tế.

Mặc dù vậy, có một cảm nhận không thay đổi, đó là ấn tượng mạnh nhất về Subaru Forester 2023 vẫn nằm ở khả năng an toàn. Công nghệ EyeSight 4.0 quả thực đã chứng minh được độ nhạy và tính chính xác.

Công nghệ EyeSight 4.0 khiến người lái bất ngờ về độ nhạy và chính xác khi trải nghiệm trên những tình huống thực tế

Ngay từ lúc lên xe và bắt đầu hành trình, lái xe xuyên qua phố thị TP.HCM với mật độ giao thông cao, người lái không ít lần phải "giật mình" vì sự can thiệp của hệ thống an toàn trên Forester 2023. Đáng chú ý nhất chính là tính năng tự động phanh. Nhờ hệ thống camera được mở rộng góc quan sát lên tới hơn 60 độ, EyeSight thế hệ mới nhạy bén, phát hiện sớm chướng ngại vật và can thiệp chính xác.

Chẳng hạn như trong trường hợp người lái theo thói quen, cố tình rà nhẹ chân phanh để chiếc xe từ từ di chuyển qua ngã tư đông đúc. Khi bị xe máy đột ngột cắt ngang hay tạt đầu ở cự ly quá gần, lúc này EyeSight không chỉ cảnh báo bằng âm thanh, mà hệ thống còn chủ động tăng lực phanh vì nhận thấy lực từ chân người lái là chưa đủ để kịp dừng xe.

Một tính năng khác của công nghệ EyeSight 4.0 cũng khiến chúng tôi dù đã lái thử mẫu xe này trên sa hình ít nhất hai lần, nhưng vẫn bất ngờ khi trực tiếp trải nghiệm thực tế. Đó chính là định tâm làn đường.

Tính năng định tâm làn đường kết hợp với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng giúp người lái "nhàn nhã" hơn khi xe di chuyển trên cao tốc hoặc đường trường

Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay quốc lộ 1 qua địa phận Đồng Nai có dải phân cách cứng; kết hợp cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), tính năng định tâm làn đường giúp tài xế thoải mái và "nhàn" hơn rất nhiều. Bởi, chỉ với vài thao tác cài đặt đơn giản qua các nút bấm trên vô lăng, hệ thống sẽ tự động canh chỉnh và can thiệp vô lăng để giữ cho xe luôn di chuyển giữa làn đường, kể cả khi di chuyển tại những đoạn đường cong. Thậm chí duy trì khoảng cách đều và chuẩn xác với các xe phía trước. Lúc này, việc của người lái chỉ đơn giản là giữ tay trên vô lăng và… thư giãn.

Tính năng này không phải quá mới mẻ trên ô tô hiện nay nhưng ở những phân khúc xe phổ thông loanh quanh tầm giá 1 tỉ đồng, có thể khẳng định, hiếm có mẫu xe nào khác có thể vận hành tính năng này chuẩn và yên tâm như Subaru Forester.

'Tài non' vẫn 'lái ngon'… nhờ X-Mode

Ngoài công nghệ an toàn, còn có một điểm ấn tượng khác phải kể trên Subaru Forester 2023 chính là khả năng vận hành.

Dĩ nhiên, không phải với sức mạnh động cơ. Bởi nếu so với các đối thủ, cỗ máy Boxer nổi tiếng với dung tích 2.0 lít cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm trên Forester thực tế chỉ nhỉnh hơn về độ êm ái, chứ không quá vượt trội về sức mạnh. Tuy nhiên, cảm giác lái và độ yên tâm khi cầm lái mẫu xe này mới thực sự là điểm tạo nên khác biệt, nhất là khi xe di chuyển trên những cung đường khó.

Bên cạnh động cơ Boxer ổn định, khả năng vận hành của Subaru Forester 2023 còn ấn tượng hơn nhờ trang bị công nghệ X-Mode

Điều này đến từ tính nằng hỗ trợ lái X-Mode trang bị trên xe. Công nghệ này giúp người lái (ngay cả những "tài non") hoàn toàn tự tin vần vô lăng xe "trèo đèo lội suối", vượt những đoạn đường lởm chởm đá cuội cỡ lớn tại La Ngâu, hay cung đường ven rừng phía tây của tỉnh Bình Thuận gập ghềnh, nhiều dốc đứng.

Và tương tự cách hoạt động của một số tính năng trên công nghệ EyeSight, với X-Mode, nếu gặp địa hình khó người lái chỉ cần nhấn vào nút chỉnh chế độ. Khi tốc độ xe giảm xuống dưới 35 km/giờ, hệ thống lái sẽ tự động cân chỉnh và hỗ trợ "tận răng". Nhờ đó, tài xế không cần quan tâm quá nhiều, chỉ việc đánh lái và giữ nhịp nhàng chân ga, chiếc xe dễ dàng vượt qua những thử thách khó nhằn.

Trong một số tình huống đổ dốc cao, cảm nhận về sự can thiệp của X-Mode càng rõ ràng hơn. Người lái phải bất ngờ và "giật mình" bởi hệ thống điều khiển của xe gần như tính toán tất cả từ khoảng cách, độ dốc và can thiệp lực phanh rất "quyết liệt", để giúp xe không bị trượt và từ từ thoát khỏi đoạn dốc.

Ở bản cải tiến 2023, Subaru Forester 2023 cải thiện hệ thống treo giúp xe êm ái hơn

Với những ai đã từng lái trải nghiệm Forester bản tiền nhiệm, chắc chắn sẽ nhận ra một thay đổi đáng giá nữa trên Forester 2023, nằm ở hệ thống treo. Việc tinh chỉnh độ đàn hồi của phuộc, kết hợp cùng hệ thống khung gầm tiêu chuẩn toàn cầu SGP (Subaru Global Platform) giúp chiếc Forester 2023 không những vững chãi mà còn êm ái hơn.

Đánh giá xe

Hành trình hơn 400 km vượt qua nhiều dạng địa hình khác nhau đã phần nào giúp người lái hiểu được, vì sao Subaru Forester ngay khi giải được "bài toán" giá thành lại nhanh chóng được khách Việt, nhất là "dân sành xe" săn đón đến vậy. Bởi ở mẫu xe Nhật Bản, người dùng gần như được đáp ứng tốt những tiêu chí quan trọng nhất trên một mẫu crossover cỡ trung, từ trang bị tiện ích, công nghệ an toàn cho đến khả năng vận hành khác biệt.

Có chăng, Subaru Forester vẫn còn một điểm mà chúng tôi chưa thực sự "ưng ý". Đó là diện mạo xe. Không thể phủ nhận việc Subaru những năm gần đây đã rất nỗ lực để cải thiện "điểm yếu" này, tuy nhiên ở bản cải tiến mới nhất, khách quan mà nói mẫu xe Nhật Bản vẫn chưa đủ "bóng bẩy" nếu đặt cạnh những đối thủ vốn có thế mạnh về thiết kế như Hyundai Tucson hay "đồng hương" Mazda CX-5. Đây có thể coi là một điểm trừ nhỏ của Subaru Forester trong việc chinh phục người Việt, đặc biệt với những nhóm khách hàng trẻ vốn dĩ "yêu" bằng mắt nhiều hơn.