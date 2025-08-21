Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe máy điện phổ thông trang bị tính năng ADAS, mỗi lần sạc đi hơn 300 km

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
21/08/2025 17:59 GMT+7

Giá bán ở mức phổ thông, tuy nhiên xe máy điện Ola S1 Pro Sport lại sở hữu nhiều công nghệ, tiện ích cao cấp, trong đó có cả hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS).

Hãng xe máy điện Ola Electric mới đây trình làng thị trường Ấn Độ một mẫu scooter hoàn toàn mới, có tên gọi Ola S1 Pro Sport. Đáng chú ý, bên cạnh kiểu dáng phá cách, mẫu xe này còn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng khi được trang bị nhiều tính hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), những công nghệ vốn chỉ có trên ô tô hoặc các dòng xe mô tô cao cấp.

Cụ thể, theo thông tin từ hãng xe Ấn Độ, S1 Pro Sport sở hữu gói ADAS bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Xe máy điện phổ thông trang bị tính năng ADAS, mỗi lần sạc đi hơn 300 km - Ảnh 1.

Xe máy điện Ola S1 Pro Sport gây chú ý khi sở hữu gói an toàn ADAS như trên nhiều dòng ô tô

ẢNH: OLA ELECTRIC

Ở khả năng vận hành, mẫu xe tay ga điện cũng nổi bật nhờ trang bị khối động cơ điện sản sinh công suất cực đại lên đến 16 kW (tương đương gần 22 mã lực); đi kèm 3 chế độ lái gồm Rain (đường ướt), Urban (đường đô thị) và Track (thể thao). Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 40 km/giờ chỉ trong khoảng 2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 152 km/giờ.

Đặc biệt, Ola S1 Pro Sport sử dụng bộ pin có dung lượng lớn, lên đến 5,2 kWh với do hãng tự nghiên cứu và sản xuất cell pin. Thông số công bố, bộ pin này cho phép mẫu xe tay ga điện này di chuyển quãng đường tối đa mỗi lần sạc đầy lên đến 320 km. Trở thành một trong những mẫu xe máy điện đạt phạm vi hoạt động cao nhất trên thế giới hiện tại.

Xe máy điện phổ thông trang bị tính năng ADAS, mỗi lần sạc đi hơn 300 km - Ảnh 2.

Bên cạnh trang bị ADAS, S1 Pro Sport cũng nổi bật với trang bị pin dung lượng lớn, có khả năng di chuyển 320 km sau mỗi lần sạc đầy

ẢNH: OLA ELECTRIC

Không chỉ nổi bật ở công nghệ an toàn và vận hành, Ola S1 Pro Sport sở hữu kiểu dáng thiết kế được đánh giá hiện đại và đậm chất xu hướng. Trong đó phải kể đến phong cách tối giản, hạn chế chi tiết. Phần yếm xe và tay nắm trước làm bằng sợi carbon kèm thiết kế khí động học. Không những vậy, phía trước đầu xe, hãng cũng bố trí cả cảm biến và camera để ghi hình chuyến đi và có thể phát trực tiếp.

Ola S1 Pro Sport sử dụng bộ mâm 14 inch ở cả hai bánh, đi kèm lốp bản rộng để tăng độ bám đường. Xe trang bị hệ thống treo dạng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng.

Xe máy điện phổ thông trang bị tính năng ADAS, mỗi lần sạc đi hơn 300 km - Ảnh 3.

Mẫu scooter điện đến từ Ấn Độ cũng sở hữu nhiều công nghệ tiện ích vượt trội

ẢNH: OLA ELECTRIC

Về tiện ích, xed máy điện đến từ Ấn Độ cũng cho thấy sự vượt trội với hệ thống đèn chiếu sáng LED hoàn toàn. Khu vực cốp để đồ dưới yên thực dụng bởi dung tích lên đến 34 lít. Chưa hết, Ola Electric S1 Pro Sport cũng được trang bị hệ điều hành MoveOS 6, tích hợp phần mềm AI mới nhất của hãng.

Hệ điều hành này cung cấp hơn 25 tính năng hỗ trợ. Trong đó có những tính năng thiết thực như hướng dẫn người lái, trợ lý giám hộ hay các hệ thống điều khiển các tính năng ADAS. Hay nhóm tính năng cá nhân hóa đi kèm với Mood Imagine+ cho phép người lái tạo ra trải nghiệm riêng.

Xe máy điện phổ thông trang bị tính năng ADAS, mỗi lần sạc đi hơn 300 km - Ảnh 4.

Tại Ấn Độ, S1 Pro Sport nhận đơn đặt hàng trong thời gian tới và hãng chính thức bàn giao xe từ đầu năm 2026

ẢNH: OLA ELECTRIC

Tại Ấn Độ, Ola S1 Pro Sport có giá niêm yết dự kiến khoảng 150.000 rupee (tương đương hơn 45 triệu đồng). Mức giá này tương đương nhóm xe tay ga phổ thông. Hãng cho biết, sẽ nhận đơn đặt hàng cho mẫu Ola S1 Pro Sport vào mùa lễ hội Diwali năm nay (tức từ nửa cuối tháng 10.2025). Những chiếc xe đầu tiên sẽ bàn giao đến người dùng vào tháng 1.2026.

