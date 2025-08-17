Xe máy điện Honda ICON e: bán kèm pin, 'đội giá' lên đến 37 triệu đồng

Honda mới đây cho biết chính thức bổ sung hình thức phân phối mới cho mẫu xe máy điện Honda ICON e:. Theo đó, bên cạnh kiểu bán xe kết hợp cho thuê pin riêng như trước đây (mức phí 350.000 đồng/tháng), hiện hãng xe máy Nhật đã mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn bán xe đã kèm theo pin.

Cụ thể, giá bán lẻ bộ pin trên mẫu xe này dao động từ 9,62 triệu đồng (đối với mức VAT 8%) đến 9,8 triệu đồng (với mức VAT 10%). Như vậy, cộng gộp vào mức niêm yết chưa bao gồm pin trước đây của 3 phiên bản (cao cấp, đặc biệt và thể thao) lần lượt 26,9 triệu đồng, 27,1 triệu đồng và 27,3 triệu đồng. Nếu lựa chọn hình thức mua pin, khách Việt sẽ phải bỏ ra số tiền từ 36,52 - 37,1 triệu đồng (tùy phiên bản và mức VAT).

Honda Việt Nam chính thức mở bán ICON e: theo hình thức mua cả xe kèm pin ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với nhóm người dùng đã mua Honda ICON e: theo hình thức thuê pin từ trước, nếu có nhu cầu hãng cũng có chính sách bán lại pin đang cho thuê. Chính sách này áp dụng từ ngày 15.9 tới đây. Giá pin đang thuê được tính dựa trên chi phí thuê đã thanh toán và thời gian sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, bộ pin này chỉ được bảo hành với điều kiện dung lượng còn trên 80%. Thời hạn bảo hành được tính theo cách lấy thời hạn thuê 2 năm trừ đi số tháng đã sử dụng. Trường hợp khách muốn mua thêm pin lẻ để sử dụng hoặc thay thế, Honda chỉ áp dụng chính sách bảo hành 1 năm.

Nhìn chung, việc bổ sung hình thức bán xe kèm pin được xem là động thái để Honda mở rộng tệp người dùng cho ICON e: tại Việt Nam. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, mức giá của mẫu xe này sau khi cộng giá pin thực sự khiến không ít người phải "giật mình". Bởi lẽ, Honda ICON e: chỉ định vị ở phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ, hướng đến người dùng trẻ tuổi. Đặc biệt là học sinh trung học phổ thông, sử dụng xe đi học và di chuyển ở quãng đường ngắn.

Giá bán xe đã kèm pin của Honda ICON e: cao hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hơn nữa, trang bị vận hành và pin trên ICON e: cũng không quá vượt trội với mô-tơ điện tích hợp vào bánh sau, có công suất 1,5 kW. Cùng với đó là bộ pin Lithium-ion dung lượng 30,6 Ah đặt dưới sàn để chân. Theo thông số từ nhà sản xuất, Honda ICON e: có khả năng vận hành ở tốc độ tối đa 48 km/giờ, di chuyển quãng đường chỉ 71 km sau mỗi lần sạc.

Trong khi đó, các mẫu mã cạnh tranh thuộc nhiều thương hiệu khác như VinFast, Yadea, Pega, Selex,… dù có thông số tương đương, nhưng giá bán chỉ bằng phân nửa. Thậm chí, mẫu xe điện học sinh phổ thông đang có giá rẻ nhất thị trường là VinFast Motio hiện có giá chỉ 12 triệu đồng, tức chỉ bằng 1/3 giá bán Honda ICON e:.

Mặc dù vậy, theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy tại Việt Nam, mẫu xe Nhật Bản vẫn có lợi thế riêng để cạnh tranh và sẽ không "đụng hàng" với nhiều đối thủ. Trong đó, nổi bật nhất là thế mạnh về thương hiệu cùng độ phổ cập của Honda tại Việt Nam.

Ngoài ra, ICON e: cũng được đánh giá cao ở trang bị với nhiều tính năng, tiện nghi vượt trội ở phân khúc. Có thể kể đến hệ thống cảm biến thao tác vặn ga trên tay lái. Mặt đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường… cổng sạc USB trong hộc chứa đồ, hệ thống khóa điện, khóa cổ, khóa từ… Nút mở yên và sàn xe bố trí tiện lợi, dễ thao tác. Cốp xe có dung tích 26 lít, không quá rộng nhưng vẫn chứa được nón bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng cá nhân.

Tại Việt Nam, ngoài Honda còn có VinFast từng áp dụng song song hình thức cho thuê pin hoặc bán xe kèm pin ẢNH: NGUYỄN DUY

Tại Việt Nam, chính sách bán xe kèm pin thực tế không phải mới. Trước đó, VinFast từng triển khai song song hình thức thuê pin và mua pin, sau đó chuyển hẳn sang bán pin trực tiếp khi chi phí sản xuất giảm nhờ nội địa hóa.

Điểm khác biệt nằm ở chế độ hậu mãi. Pin LFP của các xe VinFast hiện được bảo hành tới 8 năm, xe bảo hành 6 năm và không giới hạn số km. Trong khi đó, chính sách bảo hành của Honda ngắn hơn, chủ yếu dao động từ 1 - 2 năm.