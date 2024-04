Mua ô tô điện lần đầu: Nên mua pin hay thuê pin?

Ô tô điện tại Việt Nam trong 2 năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ, tăng nhanh về số lượng. Người dùng dần làm quen với ô tô điện và sẵn sàng mua ngay từ lần đầu sở hữu xe. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức thuê pin hay mua pin vẫn là mối quan tâm lớn của người dùng mua ô tô điện lần đầu.



Thuê pin dành cho người đi nhiều

Với hình thức thuê pin, người dùng hiện tại chỉ có thể lựa chọn các dòng xe của VinFast vì chỉ có hãng xe Việt Nam cung cấp hình thức này. Tất cả các dòng xe của hãng hiện tại đều áp dụng phương thức thuê pin bên cạnh lựa chọn mua đứt.

Các xe điện chạy dịch vụ sẽ chọn hình thức thuê pin

Với khách hàng mua xe lần đầu thường quan tâm đến mẫu xe VinFast VF 5, đây là chiếc ô tô điện có sạc nhanh dễ tiếp cận nhất ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Giá thuê pin của xe này khoảng 1,6 triệu/tháng cho quãng đường dưới 3.000 km và 2,7 triệu/tháng khi khách hàng đi trên 3.000 km, còn giá mua luôn pin là 80 triệu đồng.

Hình thức thuê pin trên VinFast VF 5 phù hợp với những khách hàng di chuyển thường xuyên trên 3.000 km/tháng. Đặc biệt rất có lợi dành cho người dùng mua xe để kinh doanh dịch vụ, thường di chuyển với quãng đường từ 5.000 - 10.000 km/tháng.

Ví dụ, VinFast VF 5 nếu chạy 5.000 km/tháng sẽ có chi phí thuê pin và sạc pin vào khoảng 5,2 triệu đồng/tháng, số tiền này sẽ mua được khoảng 216 lít xăng. Với một chiếc xe hạng A chạy xăng trung bình 8 lít/100 km sẽ chỉ di chuyển được khoảng 2.700 km/tháng với lượng xăng này. Con số chênh lệch này sẽ càng lớn hơn nếu người dùng xe VF 5 chạy nhiều do chi phí thuê pin 2,7 triệu đồng/ tháng là cố định.

Hình thức thuê pin chỉ phù hợp cho người di chuyển trên 3.000 km/tháng

Như vậy, rõ ràng với những người dùng mua xe để di chuyển mỗi ngày với tần suất trên 3.000 km/tháng phù hợp với hình thức thuê pin. Lúc này chi phí để sử dụng xe vẫn rẻ, giảm được một số tiền mua xe ban đầu và không phải lo lắng đến chất lượng pin, do là pin thuê nên khi sử dụng nhiều có hư hỏng pin cũng sẽ được hãng xe đổi mới.

Người dùng cá nhân, gia đình nên mua luôn pin

Người dùng gia đình và cá nhân với tần suất di chuyển ít dưới 3.000 km/tháng nên chọn hình thức mua pin thay vì thuê. Việc xe chỉ sử dụng ít giảm rất nhiều rủi ro liên quan đến pin, nhưng chi phí hàng tháng lại có khi rẻ hơn cả xe máy.

Nếu một chiếc Wulinng Hongguang Mini EV hay VinFast VF 5 mua luôn pin sẽ chỉ tốn chi phí di chuyển từ 300 - 500 đồng/km, con số này có thể bằng hoặc rẻ hơn một chiếc xe máy chạy xăng thông thường, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố, ít đi xa.

Người dùng xe điện cỡ nhỏ cho mục đích di chuyển cá nhân và gia đình nên mua luôn pin

Người dùng lần đầu khi mua ô tô điện thường chọn mua các dòng xe cỡ nhỏ, đây là phân khúc sử dụng pin dung lượng thấp, do đó chi phí mua pin cũng không quá cao so với các dòng xe điện cỡ lớn hay cao cấp. Ví dụ, một chiếc VinFast VF 5 mua pin có giá cao hơn chỉ 80 triệu đồng, tương đương hơn 4 năm thuê pin gói 1,6 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu sử dụng xe từ 5 năm trở lên, người dùng đã được lợi hơn nhiều so với thuê pin.



Hơn thế nữa, người dùng gia đình thường không sử dụng xe quá thường xuyên, có khi không di chuyển. Nếu thuê pin, dù không sử dụng xe cũng sẽ phải trả tiền thuê pin mỗi tháng, điều này sẽ mất đi cảm giác "siêu tiết kiệm" mà xe điện mang lại cho người dùng.

Công nghệ chế tạo pin ngày càng phát triển và xe điện đang dần phổ biến, các hãng xe tham gia sản xuất dòng xe này ngày càng nhiều. Dự đoán trong tương lai giá bán pin sẽ giảm đi đáng kể so với hiện tại. Với tuổi thọ pin được dự đoán khoảng 10 năm, người dùng xe điện hiện tại có thể kỳ vọng giá pin sẽ rẻ hơn đáng kể ở thời điểm họ thay pin cho xe trong tương lai.