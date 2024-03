Mua ô tô lần đầu: Nên chọn xe điện hay xe máy xăng truyền thống?

Ở nhiều nơi trên thế giới, hệ thống trạm sạc xe điện chưa phổ biến nên hầu hết lựa chọn của người mua xe lần đầu thường là ô tô chạy động cơ đốt trong truyền thống. Tuy nhiên câu chuyện này lại khác biệt ở thị trường Việt Nam, nơi xe điện VinFast là sự lựa chọn tương đối ổn khi hệ thống trạm sạc hiện tại đã khá phổ biến. Vậy, đối với người mua ô tô lần đầu có nên chọn mua xe điện thay cho xe xăng?



Xe điện VinFast VF 5 và xe xăng Kia Sonet là những lựa chọn tốt cho người dùng mua xe lần đầu Cường Vũ

Ở phân khúc cho người mua ô tô lần đầu, các lựa chọn xe xăng khá đa dạng, hầu hết là các dòng xe hạng A, hạng B như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue,...

Nếu yêu thích ô tô điện, hiện tại người dùng chỉ có thể lựa chọn Wuling Mini EV, VinFast VF 5 hoặc VinFast VF 6. Tất cả những dòng xe xăng/điện trên đều có mức giá dao động từ hơn 200 - 700 triệu đồng, phổ biến ở mức trung bình hơn 500 triệu đồng.

Khi nào chọn mua xe điện?

Nếu xác định mục đích di chuyển khi mua ô tô chủ yếu trong thành phố, xe ô tô điện là một lựa chọn hợp lý. Với một chiếc Wuling Mini EV hiện tại có phạm vi di chuyển 120 - 170 km cho một lần sạc đầy là đủ sức di chuyển thoải mái trong đô thị một ngày, sau đó sẽ cắm sạc vào ban đêm. Tuy nhiên dòng xe này có hạn chế là không thể sử dụng trạm sạc nhanh, nên chỉ phù hợp cho người có chỗ đậu xe ở nhà.

Nếu nhu cầu cao hơn một chút về phạm vi di chuyển và khả năng sạc nhanh, các dòng xe điện cỡ nhỏ của VinFast là lựa chọn tối ưu nhất hiện nay tại Việt Nam. Một chiếc VinFast VF 5 di chuyển thực tế hoàn toàn trong đô thị có thể đạt khoảng 250 km trong một lần sạc đầy. Nếu đi đường trường, quốc lộ có thể đạt hơn 300 km phạm vi di chuyển. Đây là những con số dư sức đáp ứng cho nhu cầu đi du lịch, đi xa của một chiếc xe điện.

Xe điện phù hợp chạy chủ yếu trong đô thị và người dùng có cổng sạc tại nhà Cường Vũ

Nhìn chung, nếu xác định chỉ sử dụng xe chủ yếu trong đô thị để phục vụ việc đi làm mỗi ngày, việc lựa chọn xe điện vẫn rất thuận tiện và tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Nếu có sẵn chỗ sạc tại nhà, sử dụng xe ô tô điện mỗi ngày thậm chí còn tiết kiệm thời gian hơn so với xe xăng/dầu truyền thống, do không phải vào trạm nhiên liệu.



Với những mẫu xe của VinFast như VF 5 hay VF 6, việc thỉnh thoảng có một chuyến đi xa cũng không phải là một bất tiện lớn đối với xe điện, do hãng này đã có hệ thống trạm sạc nhanh rộng khắp cả nước. Phạm vi di chuyển đường dài ít nhất cũng gần 300 km đối với VF 5 và khoảng 350 km với VF 6, sau đó nghỉ ngơi khoảng 60 phút rồi di chuyển tiếp là cũng vừa đủ cho hầu hết người dùng trên một chuyến đi dài.

Do đó, nếu yêu thích trải nghiệm công nghệ trên xe điện vẫn có thể mua xe VinFast nếu muốn thỉnh thoảng đi được xa, còn mua xe của hãng khác chỉ có thể sử dụng ở trong thành phố cho mục đích di chuyển mỗi ngày. Các dòng xe điện hiện nay cũng đã có sự ổn định cao hơn, không còn là các sản phẩm công nghệ sơ khai, kém ổn định so với nhiều năm trước.

Ngoài ra, một ưu điểm rõ rệt của xe điện nằm ở sức mạnh động cơ thường đáp ứng nhanh nhạy, tăng tốc tốt hơn nhiều so với xe truyền thống.

Xe xăng/dầu vẫn là lựa chọn phổ biến

Dù cho việc sở hữu xe điện hiện nay tại thị trường Việt Nam đã dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều, nhưng hầu hết người dùng đều lựa chọn xe máy xăng/dầu khi mua ô tô lần đầu. Ngoài việc không phải lo nghĩ đến vấn đề sạc pin, xe máy xăng/dầu cũng có sự ổn định cao hơn so với xe điện ở thời điểm hiện tại.

Xe xăng vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn xe điện với người dùng không muốn mất nhiều thời gian cho việc trải nghiệm công nghệ mới Cường Vũ

Đối với những người dùng sử dụng xe có tần suất cao và thường xuyên, công việc không có nhiều thời gian trống, các dòng xe xăng/dầu hoặc hybrid vẫn là một lựa chọn hợp lý hơn so với xe điện. Ưu điểm lớn nhất của những loại xe truyền thống nằm ở việc có thể thoải mái chạy đường dài mà không phải quá lo lắng vì trạm nạp nhiên liệu xăng/dầu có ở khắp nơi.



Một ưu điểm khác của xe xăng/dầu truyền thống nằm ở độ thanh khoản cao hơn so với xe điện, các dòng xe này khi bán lại vẫn dễ dàng tìm được khách mua hơn do đối tượng người dùng rộng rãi, có một số dòng xe cũng giữ giá cao hơn.

Khi lựa chọn xe máy xăng/dầu, người dùng cũng có nhiều sự lựa chọn hơn so với xe điện khi thị trường hiện nay đang tập trung rất nhiều dòng xe cho phân khúc cỡ nhỏ. Nếu chọn các dòng xe động cơ hybrid có thể tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng thực tế số tiền mua xe sẽ cao hơn nhiều, thậm chí là cao hơn xe điện.

Nhược điểm của xe xăng/dầu là chi phí nhiên liệu thường cao hơn 3 - 5 lần so với chi phí năng lượng của xe điện. Do đó nếu sử dụng thường xuyên trong đô thị, người dùng sẽ chấp nhận chi tiêu một khoản chênh lệch tương đối lớn so với người dùng xe điện.

Khi nào chọn ô tô điện Khi nào chọn xe xăng/ dầu truyền thống - Đi lại trong nội thành là chủ yếu - Sử dụng xe với tần suất lớn, đi đường dài nhiều hơn đô thị - Muốn có chi phí vận hành thấp - Muốn dễ bán lại khi đổi xe - Phù hợp cho người dùng có chỗ đậu và sạc xe tại nhà - Muốn có sự ổn định khi sử dụng xe - Yêu thích công nghệ - Muốn có sự an tâm khi sử dụng xe - Không ngại sắp xếp lịch trình sạc pin - Có nhiều lựa chọn khi mua xe - Thích xe khỏe, tăng tốc nhanh - Yêu thích giá trị truyền thống