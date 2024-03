VinFast VF e34 đã qua sử dụng tăng giá gần cả trăm triệu đồng

VinFast VF e34 là mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe Việt Nam phân phối ra thị trường, chính thức giao xe từ tháng 12.2021, đến nay dòng xe này cũng đã quá quen thuộc với người dùng trong nước và bắt đầu xuất khẩu sang Indonesia cùng với VinFast VF 5. Dù không bắt mắt như các đàn em VF 7 hay VF 8, VF e34 vẫn có sức hút riêng nhờ ưu đãi ở thời điểm "tiên phong", điều khiến VF e34 cũ được chú ý hơn trong thời gian gần đây.

VinFast VF e34 tăng giá trên thị trường ô tô cũ

Lướt qua các chợ xe cũ, có thể thấy VinFast VF e34 hiện có mức giá bán lại khá cao, người dùng hiện tại cần ít nhất khoảng 480 triệu đồng để mua lại xe đã qua sử dụng đời 2021 với gói thuê pin "tiên phong". Trong khi đó, chỉ cách đây khoảng 6 tháng, giá thị trường của VF e34 rơi vào khoảng 420 - 430 triệu đồng cho mẫu xe tương tự.

Lý do khiến giá bán xe VinFast VF e34 cũ ngày càng tăng do dòng xe này hiện đã được hãng xe Việt Nam đưa về mức giá niêm yết gần 700 triệu đồng, thay vì giá "tiên phong" ở mức dưới 500 triệu đồng ở thời điểm "đáy". Bên cạnh đó, những đời xe 2021 - 2023 thường được hưởng chính sách thuê pin rẻ hơn nhiều so với các mẫu xe mua mới hiện tại.

Khoang nội thất VF e34 khá rộng rãi

Một lý do khác khiến VF e34 tăng giá khi phân khúc ô tô điện giá rẻ trên dưới 500 triệu đồng hiện đã có mẫu VF5 trấn giữ. Từ khi những chiếc VinFast VF5 bắt đầu bàn giao, các dòng xe e34 trước đó "có giá" hơn khi kích thước rộng rãi, nhiều trang bị tiện nghi, pin và động cơ "khỏe" hơn.

Như vậy, nếu người dùng mua xe VF e34 đã qua sử dụng ở thời điểm khoảng 6 - 12 tháng trước, nếu bán lại ở thời điểm hiện tại có thể sẽ có "lãi" vài chục triệu đồng, thậm chí gần cả trăm triệu đồng nếu chất lượng xe và ít sử dụng. Đây là điều hiếm thấy trên thị trường xe cũ hiện tại đang trong giai đoạn ảm đạm khi các hãng xe truyền thống liên tục đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi để kích cầu trong thời gian vừa qua.

VinFast VF e34 hiện tại cũng là một mẫu xe điện có độ ổn định cao hàng đầu của hãng ô tô Việt Nam. Trải qua hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện, hiện tại có rất ít người dùng "phàn nàn" về các lỗi phần mềm gặp phải trên dòng xe này. Sự phổ biến của VF e34 còn xuất hiện ở hãng taxi GSM, các mẫu xe hoạt động liên tục mỗi ngày cho thấy độ ổn định cao hơn nhiều so với lúc mới trình làng.

Sự ổn định của VinFast VF e34 được thể hiện qua hoạt động của taxi GSM

VinFast VF e34 trang bị một động cơ điện đặt tại cầu trước có công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau dạng thanh xoắn. Cung cấp cho khối động cơ điện là bộ pin dung lượng 42 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong trường hợp khách hàng sử dụng tính năng sạc nhanh, với 15 phút sạc xe có thể đi được 180 km.

Không chỉ VF e34, dòng xe VinFast VF5 hiện tại cũng đã "rục rịch" tăng giá do nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng đối với phân khúc xe ô tô điện phổ thông, giá rẻ, dễ tiếp cận. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2024, VF5 đã tăng giá 2 lần, từ mức giá khoảng 500 triệu đồng, hiện mẫu xe điện SUV cỡ A đang có giá bán mới xấp xỉ 550 triệu đồng.