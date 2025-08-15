Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

4 xe máy điện không cần bằng lái đáng cân nhắc với người Việt

Đình Tuyên
Đình Tuyên
15/08/2025 19:14 GMT+7

Ngoài đáp ứng điều kiện về công suất động cơ điện (dưới 4kW) và vận tốc tối đa (không quá 50 km/giờ); mức giá rẻ hoặc uy tín thương hiệu cũng là điểm cộng giúp những mẫu xe như VinFast Motio, Yadea Vekoo hay Honda Icon e: trở thành những mẫu xe máy điện được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, trong nửa đầu năm 2025, các dòng xe máy điện cỡ nhỏ hạng L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) là nhóm xe ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh nhất thị trường xe máy, với mức tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nắm bắt thực tế này, thời gian qua các nhà sản xuất xe điện cũng tung ra thị trường nhiều mẫu mã mới, ưu tiên đáp ứng điều kiện về công suất động cơ điện (dưới 4kW), vận tốc tối đa không quá 50 km/giờ, sử dụng không cần bằng lái; với tham vọng gia tăng sức hút để chiếm lĩnh miếng bánh thị trường xe máy điện dành cho học sinh.

Do vậy, hiện tại phụ huynh có nhu cầu mua xe máy điện cho con cái sử dụng đi học có rất nhiều lựa chọn. Dưới đây là những mẫu mã đáng cân nhắc.

VinFast Motio

Trong số các thương hiệu xe máy điện đang góp mặt tại Việt Nam, VinFast đang là thương hiệu chiếm lĩnh và nắm giữ miếng bánh thị phần lớn nhất. Sau hàng loạt mẫu mã xe máy điện thuộc nhiều phân khúc khác nhau, đầu năm 2025 hãng xe Việt Nam vừa tung ra thị trường mẫu VinFast Motio dành riêng cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

4 xe máy điện không cần bằng lái đáng cân nhắc cho người dùng Việt - Ảnh 1.

VinFast Motio có giá 12 triệu đồng, đang là một trong những mẫu xe máy điện phù hợp với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên

ẢNH: VINFAST

So với các mẫu mã trước đây, VinFast Motio sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang cùng nhiều lựa chọn màu sắc cá tính, đồng thời tích hợp đủ tính năng, công nghệ... Xe sử dụng động cơ có công suất 1.500 Watt với tốc độ giới hạn tối đa chỉ 49 km/giờ. Do đó học sinh, sinh viên có thể sử dụng hàng ngày mà không cần bằng lái xe.

Ngoài ra, với trang bị ắc-quy chì axit kín khí, mẫu xe máy điện của VinFast có khả năng di chuyển tối đa 82 km mỗi lần sạc đầy và mất 8 giờ để sạc từ 0 - 80% pin, 10 giờ để sạc đầy pin.

Đặc biệt, sau các chương trình ưu đãi, hiện tại VinFast Motio có giá bán chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, 1 bộ sạc và ắc-quy), giảm 2,99 triệu đồng so với đợt điều chỉnh trước đó. Mức giá này phù hợp với "túi tiền" của số đông phụ huynh.

Các phiên bản xe máy điện VinFast Lite

Bên cạnh dòng Motio, nhiều mẫu xe khác của VinFast cũng có phiên bản "Lite", hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Có thể kể đến như VinFast Evo Lite Neo (giá 14,4 triệu đồng), VinFast Evo200 Lite (giá 22 triệu đồng) hay gần đây nhất là phiên bản VinFast Evo Grand Lite (giá 18 triệu đồng).

4 xe máy điện không cần bằng lái đáng cân nhắc cho người dùng Việt - Ảnh 2.

Các phiên bản "Lite" của những mẫu xe VinFast khác như Evo, Evo200 hay Evo Grand cũng có công suất thấp, tốc độ di chuyển tối đa dưới 50 km/giờ

ẢNH: VINFAST

Điểm chung của những phiên bản này là công suất động cơ được điều chỉnh thấp, tốc độ tối đa chỉ khoảng 48 - 49 km/giờ. Do đó, người sử dụng xe không cần phải có bằng lái.

Yadea Vekoo

Nếu không lựa chọn các mẫu xe của VinFast, người dùng Việt vẫn có thể tham khảo một thương hiệu xe máy điện khác là Yadea. Ở nhóm xe dành cho học sinh, sinh viên, hiện thương hiệu Trung Quốc có mẫu Yadea Vekoo cũng rất được ưa chuộng. Mẫu xe này sở hữu thiết kế đơn giản, gọn gàng, không nhiều chi tiết rườm rà. Trọng lượng xe chỉ 85 kg, nhẹ hơn so với các mẫu xe tay ga.

4 xe máy điện không cần bằng lái đáng cân nhắc cho người dùng Việt - Ảnh 3.

Thương hiệu Trung Quốc - Yadea cũng phân phối mẫu Vekoo hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên

ẢNH: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, Yadea Vekoo trang bị khá nhiều công nghệ, tính năng mới như màn hình lái điện tử, tính năng mở cốp bằng nút bấm, kết nối qua ứng dụng trên smartphone, mở khóa từ xa qua app, chia sẻ tài khoản, tìm xe và định vị qua GPS, cảnh báo dịch chuyển, cá nhân hóa âm thanh báo hiệu trên xe… Tuy nhiên, giá bán chỉ 14,99 triệu đồng, dễ tiếp cận số đông khách hàng.

Honda ICON e:

Ngoài những cái tên kể trên, với những phụ huynh có điều kiện tài chính và chú trọng đến yếu tố thương hiệu, có thể tham khảo mẫu xe của Honda Việt Nam - Honda ICON e:.

4 xe máy điện không cần bằng lái đáng cân nhắc cho người dùng Việt - Ảnh 4.

Mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda Việt Nam cũng phù hợp với nhu cầu sử dụng đi lại trong phố, không cần bằng lái

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mẫu xe này được hãng xe Nhật mở bán tại Việt Nam từ tháng 4.2025 với với 3 phiên bản; gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao. Mức giá lần lượt 26,9 triệu đồng, 27,1 triệu đồng và 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin).

Xe trang bị động cơ điện cho công suất vừa phải (1,5 kW) và mô-men xoắn cực đại 85 Nm, di chuyển tốc độ tối đa 48 km/giờ, hướng đến nhóm người dùng trẻ tuổi. Đặc biệt là đối tượng học sinh trung học phổ thông, sử dụng xe đi học và di chuyển ở quãng đường ngắn.

