Lái xe trên cao tốc: Có nên dùng chức năng kiểm soát hành trình thích ứng?

Chức năng kiểm soát hành trình thích ứng khá hữu ích khi lái xe trên cao tốc trong một số tình huống

Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) được đánh giá là một trong những tính năng hiện đại, mang lại sự tiện dụng và an toàn cho người lái, đặc biệt trên cao tốc và quốc lộ thông thoáng xe. Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng này đòi hỏi sự hiểu biết và cân nhắc tùy vào tình huống thực tế.

Adaptive Cruise Control hoạt động dựa trên cảm biến radar và camera để duy trì tốc độ ổn định và tự động điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước. Khi đường thông thoáng, tính năng này giúp tài xế duy trì tốc độ đều đặn mà không cần nhấn chân ga liên tục. Trong trường hợp phương tiện di chuyển phía trước giảm tốc độ, xe sẽ tự động giảm tốc để giữ khoảng cách an toàn. Khi trên đường thông thoáng, hệ thống sẽ tăng tốc trở lại tốc độ cài đặt ban đầu.

Sử dụng chức năng kiểm soát hành trình thích ứng trên cao tốc mang lại nhiều lợi ích như giảm mệt mỏi cho tài xế trong hành trình dài, tăng độ an toàn bằng cách hỗ trợ duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, giảm nguy cơ va chạm. Ngoài ra, xe vận hành ở tốc độ đều đặn cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với việc thường xuyên tăng, giảm ga.

Sử dụng chức năng kiểm soát hành trình thích ứng sẽ giúp tài xế nhàn nhã hơn ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy vậy, không phải lúc nào chức năng này cũng phù hợp để sử dụng. Trên những tuyến cao tốc đông đúc, nơi có nhiều xe di chuyển không đồng đều hoặc đổi làn đường đột ngột, hệ thống này có thể không phản ứng kịp với các tình huống bất ngờ.

Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn hoặc sương mù, khả năng cảm biến cũng bị hạn chế. Những cung đường đồi núi hoặc có nhiều khúc cua gấp cũng không phải là điều kiện lý tưởng để kích hoạt chức năng này.

Kiểm soát hành trình thích ứng là một "công cụ" hỗ trợ hữu ích khi lái xe trên cao tốc, nhất là trong điều kiện giao thông di chuyển ổn định. Tuy nhiên, tài xế vẫn cần giữ sự tập trung, chủ động kiểm soát vô-lăng và đưa ra quyết định kịp thời trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.