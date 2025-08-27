Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Thực hư trường hợp ô tô 'dính' khuyết điểm vẫn đậu đăng kiểm?

Chí Tâm
Chí Tâm
27/08/2025 10:49 GMT+7

Đăng kiểm phương tiện cơ giới vốn khắt khe nhưng không phải gặp khuyết điểm nào chủ xe cũng bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới hiện nay vẫn được xem là khâu "gác cửa" quan trọng nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, kiểm soát khí thải. Trên thực tế, nhiều chủ xe khi đưa phương tiện đi kiểm định thường lo lắng, sợ vướng nhiều lỗi dẫn đến bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tuy nhiên, không phải bất cứ hư hỏng, khuyết điểm nào cũng khiến xe ô tô không đạt yêu cầu.

'Dính' lỗi nào ô tô vẫn đậu đăng kiểm? - Ảnh 1.

Nhiều chủ phương tiện vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu xe "dính" lỗi MiD

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy định tại khoản 2, điều 7, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, cơ quan đăng kiểm sẽ phân loại các khuyết điểm, hư hỏng của phương tiện thành ba cấp độ khác nhau.

Ở cấp độ thấp nhất - khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MiD) sẽ là những lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật và môi trường khi xe lưu thông. Với các lỗi này, phương tiện vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng nghĩa vẫn được phép lưu hành.

Kế đến, khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD) là lỗi có thể gây mất an toàn hoặc làm gia tăng ô nhiễm. Xe dính lỗi này sẽ không được cấp giấy chứng nhận, buộc phải sửa chữa rồi kiểm định lại.

Cuối cùng, khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DD) là nhóm lỗi gây nguy hiểm trực tiếp và tức thời nếu xe tham gia giao thông. Xe dính lỗi DD sẽ bị từ chối đăng kiểm, không được phép lưu thông cho đến khi khắc phục triệt để.

Như vậy, chỉ khi xe mắc lỗi ở mức MaD và DD, xe mới bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Trường hợp lỗi thuộc nhóm MiD, phương tiện vẫn đủ điều kiện vượt qua đăng kiểm.

'Dính' lỗi nào ô tô vẫn đậu đăng kiểm? - Ảnh 2.

Có 3 mức độ khiếm khuyết, hư hỏng của phương tiện khi đăng kiểm, gồm: MiD, MaD và DD

ẢNH: BÁ HÙNG

Thực tế, danh mục lỗi MiD khá phong phú và nhiều lỗi mang tính chất không quá quan trọng, chủ yếu liên quan đến ngoại hình hoặc sự thuận tiện khi sử dụng. Chẳng hạn, biển số xe bị lắp đặt chưa chắc chắn, màu nền biển không khớp với giấy đăng ký; cửa và khóa cửa đóng mở không nhẹ nhàng; ghế ngồi bị rách mặt đệm hoặc cơ cấu điều chỉnh không hoạt động. Ngay cả những chi tiết ngoại thất như bậc lên xuống, tay vịn, chắn bùn nếu bị tróc sơn, rỉ sét, lắp đặt không chắc chắn… cũng được xếp vào nhóm MiD.

Điều này cho thấy không phải bất cứ hư hỏng nào cũng khiến xe "rớt" đăng kiểm. Tuy nhiên, các trung tâm đăng kiểm vẫn khuyến nghị chủ phương tiện cần sửa chữa, khắc phục sớm để bảo đảm tính thẩm mỹ và sự tiện nghi, đồng thời phòng ngừa những rủi ro về lâu dài.

Trong bối cảnh công tác đăng kiểm ngày càng được siết chặt, việc hiểu rõ quy định về các mức khuyết điểm sẽ giúp tài xế bớt tâm lý hoang mang, đồng thời chủ động hơn trong việc bảo dưỡng phương tiện. Bởi lẽ, mục tiêu của hoạt động kiểm định không phải là "làm khó" người dân, mà là bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông xung quanh.

