Xe Xe - Giao thông

Xe sang Volvo bị tông móp méo đuôi vì nhập làn ẩu, tạt đầu ô tô khác

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
20/09/2025 21:16 GMT+7

Bất chấp khoảng cách với các xe phía sau không đảm bảo an toàn, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe sang Volvo chuyển làn, tạt đầu ô tô khác dẫn đến va chạm.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khi một tài xế lái xe sang Volvo chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô khác cùng chiều dẫn đến tai nạn.

Vụ việc diễn ra vào ngày 15.9.2025 trên đường Võ Văn Kiệt (Vành Đai 3 - CT37), đoạn qua địa bàn xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ) TP.Hà Nội.

Xe sang Volvo bị tông móp méo đuôi vì nhập làn ẩu, tạt đầu ô tô khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe con màu trắng hiệu Hyundai Kona đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Khi đến khu vực gần cầu Việt Thắng, tài xế xe này giật mình phát hiện từ làn đường phía bên phải xuất hiện một ô tô con khác màu đen (thuộc thương hiệu xe sang Volvo) đang đi bất ngờ chuyển làn ở khoảng cách gần, tạt đầu xe Hyundai Kona.

Tính huống lái ẩu, tạt đầu ở khoảng cách quá gần khiến tài xế xe Kona không kịp phản ứng. Dù đã cố phanh gấp những vẫn không tránh được va chạm. Hậu quả, cả hai xe đều bị trầy xước, móp méo nhẹ; tuy nhiên may mắn không có thương vong về người.

Xe sang Volvo bị tông móp méo đuôi vì nhập làn ẩu, tạt đầu ô tô khác - Ảnh 1.

Tình huống xe sang Volvo chuyển làn ẩu, tạt đầu xe khác gây tai nạn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, tình huống điều khiển ô tô tham gia giao thông quả cẩu thả của tài xế xe sang Volvo khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật của tài xế này.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (Điểm c, Khoản 3, Điều 6).

Trường hợp điều khiển xe ô tô không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 - 22 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


