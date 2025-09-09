Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Tài xế đỗ ô tô giữa đường lúc trời mưa, vô tư cầm ô đi đón khách

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
09/09/2025 13:21 GMT+7

Bất chấp luật và cản trở giao thông, tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô con giữa đường rồi vô tư cầm ô che mưa đi đón khách, khiến các xe sau phải giảm tốc và chuyển làn để tránh.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ". Theo đó, một tài xế bất chấp luật, cố tình dừng đỗ ô tô ngay giữa đường gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ ngày 7.9.2025 trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn qua địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế đỗ xe giữa đường lúc trời mưa, vô tư cầm ô đi đón khách

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang dừng bên lề đường Phạm Ngọc Thạch, gần ngã ba giao với đường Hải Thượng. Lúc này từ phía sau xuất hiện một ô tô khác màu trắng hiệu Ford Fiesta, mang biển kiểm soát 49A-140.03 đang vượt lên.

Đáng nói, chiếc xe trắng sau đó bất ngờ bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard) và dừng đỗ ngay giữa đường. Tài xế vô tư xuống xe cầm ô che mưa bước sang đường để đón khách. Tình huống gây cản trở giao thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.



Tình huống tài xế ngang nhiên đỗ ô tô giữa đường rồi bỏ đi đón khách gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật của tài xế xe Ford Fiesta nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Dừng đỗ xe sai quy định xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông (điểm k, khoản 5, điều 6), đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


