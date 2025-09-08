Mạng xã hội mới đây xuất hiện một số đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi hai tài xế điều khiển hai xe tải bất chấp nguy hiểm, liên tục lái xe phóng nhanh, rượt đuổi và chèn đường nhau trên quốc lộ, suýt gây tai nạn cho các xe khác cùng lưu thông.

Vụ việc được cho xảy ra vào gần 18 giờ ngày 4.9.2025, trên đường Nguyễn Bình (Quốc lộ 5), đoạn qua địa bàn xã Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Hai xe tải "kèn cựa", chèn đường nhau trên quốc lộ

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô di chuyển phía sau ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên Quốc lộ 5, hướng từ Phố Nối về trung tâm Hà Nội. Khi đến khi vực gần chùa Cổ Linh, tài xế và nhiều người ngồi trên xe giật mình khi phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện hai xe tải (một xe thư báo cỡ nhỏ mang biển kiểm soát 34F-3419, một xe tải cỡ lớn mang biển kiểm soát 29C-062.62) đang phóng nhanh, vượt lên từ hai làn bên cạnh.

Chưa hết, hai tài xế sau đó còn đã bất chấp nguy hiểm, cố tình lái hai xe tải rượt đuổi, chèn đường nhau trên quốc lộ. Thậm chí phanh gấp và dừng lại giữa đường. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn nếu ô tô con gắn camera hành trình không kịp giảm tốc và lách sang phải để tránh.

Tình huống hai xe tải chèn đường nhau suýt gây tai nạn trên Quốc lộ 5 khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của hai tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt thật nghiêm cả hai tài xế nói trên, tránh những sự vụ đáng tiếc có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12, Điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Ngoài ra, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định, việc lái ô tô chèn ép xe khác trên đường có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Trường hợp này, người lái xe có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 8 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm nếu hành vi xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.



