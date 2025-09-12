Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ; khi một tài xế lái xe đầu kéo bất chấp luật giao thông, liều lĩnh lấn làn, vượt ẩu ngay trên đường hẹp, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng với một ô tô con di chuyển ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 9.9.2025 trên tỉnh lộ 284 (DT284), đoạn qua địa bàn phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ).

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên tỉnh lộ 284, hướng từ vòng xoay Neo Town Park về Hoàng Hoa Thám. Khi đến khu vực gần chợ Neo, tài xế một phen hoảng hốt khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe đầu kéo loại "siêu trường, siêu trọng" (chưa rõ biển kiểm soát) đang lấn làn, vượt một xe khác cùng chiều.

Đáng nói, đoạn đường nơi diễn ra vụ việc khá hẹp, lại qua khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn làn ép ô tô con xe ngược hướng phải nép sát vào lề đường, phanh lại để tránh. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống xe đầu kéo vượt ẩu bất chấp nguy hiểm, suýt gây tai nạn đối đầu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần tỏ ra hết sức phẫn nộ với hành vi lái xe vượt ẩu bất chấp và xem thường luật giao thông của tài xế xe đầu kéo.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử lý nghiêm tài xế vi phạm, tránh những vụ việc tương tự lặp lại.

Điều 15 Luật Giao thông đường bộ quy định: Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



