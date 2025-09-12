Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
12/09/2025 17:08 GMT+7

Bất chấp trời mưa, đường hẹp; tài xế lái xe đầu kéo vẫn liều lĩnh điều khiển xe vượt ẩu, chiếm hết làn đường của các xe ngược hướng, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với ô tô con.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ; khi một tài xế lái xe đầu kéo bất chấp luật giao thông, liều lĩnh lấn làn, vượt ẩu ngay trên đường hẹp, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng với một ô tô con di chuyển ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 9.9.2025 trên tỉnh lộ 284 (DT284), đoạn qua địa bàn phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ).

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên tỉnh lộ 284, hướng từ vòng xoay Neo Town Park về Hoàng Hoa Thám. Khi đến khu vực gần chợ Neo, tài xế một phen hoảng hốt khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe đầu kéo loại "siêu trường, siêu trọng" (chưa rõ biển kiểm soát) đang lấn làn, vượt một xe khác cùng chiều.

Đáng nói, đoạn đường nơi diễn ra vụ việc khá hẹp, lại qua khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn làn ép ô tô con xe ngược hướng phải nép sát vào lề đường, phanh lại để tránh. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường - Ảnh 1.

Tình huống xe đầu kéo vượt ẩu bất chấp nguy hiểm, suýt gây tai nạn đối đầu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần tỏ ra hết sức phẫn nộ với hành vi lái xe vượt ẩu bất chấp và xem thường luật giao thông của tài xế xe đầu kéo.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử lý nghiêm tài xế vi phạm, tránh những vụ việc tương tự lặp lại.

Điều 15 Luật Giao thông đường bộ quy định:

Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Tin liên quan

Tài xế đỗ ô tô giữa đường lúc trời mưa, vô tư cầm ô đi đón khách

Tài xế đỗ ô tô giữa đường lúc trời mưa, vô tư cầm ô đi đón khách

Bất chấp luật và cản trở giao thông, tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô con giữa đường rồi vô tư cầm ô che mưa đi đón khách, khiến các xe sau phải giảm tốc và chuyển làn để tránh.

Hai xe tải 'kèn cựa', chèn đường nhau trên quốc lộ

Xe bán tải vượt đèn đỏ do tài xế... nhìn nhầm đèn, suýt gây tai nạn?

Khám phá thêm chủ đề

xe đầu kéo xe đầu kéo vượt ẩu vượt ẩu phóng nhanh vượt ẩu Lái ẩu tài xế lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận