Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Thanh niên lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều ép ô tô nhường đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
15/09/2025 08:18 GMT+7

Bất chấp dòng xe ken đặc vào giờ cao điểm, hai nam thanh niên vẫn cố điều khiển xe máy chạy ngược chiều; thậm chí chặn đầu ô tô đi đúng luật, tỏ thái độ thách thức, ép các xe khác phải nhường đường.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ", khi hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy bất chấp luật, cố tình đi ngược chiều trên phố, gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 9.9.2025 trên đường Nguyễn Xiển, đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thanh niên băm bổ lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều ép ô tô nhường đường

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Nguyễn Xiển. Khi đến khu vực gần nút giao với đường Nguyễn Trãi, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện hai xe máy do hai nam thanh niên đầu trần điều khiển đang di chuyển ngược chiều.

Đáng nói, dù chạy ngược chiều, hai thanh niên này vẫn rất nghênh ngang, lái xe đi vào giữa đường. Thậm chí chặn đường ô tô gắn camera hành trình và nhiều xe khác, tỏ thái độ bất cần, yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường.

Thanh niên băm bổ lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều ép ô tô nhường đường - Ảnh 1.

Hai thanh niên lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều còn thách thức, ép các xe đi đúng luật phải nhường đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống gây cản trở giao thông, khiến không ít người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, hội nhóm thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem qua đoạn video đều tỏ ra hết sức phẫn nộ với hành động lái xe không tuân thủ luật, bất chấp nguy hiểm của hai nam thanh niên nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm thanh niên nói trên, tránh những tình huống giao thông tương tự.

Lái xe máy chạy ngược chiều xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 1 - 2 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP) đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

- Ngoài ra, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm còn bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng.


Tin liên quan

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường

Kinh hoàng xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con vào lề đường

Bất chấp trời mưa, đường hẹp; tài xế lái xe đầu kéo vẫn liều lĩnh điều khiển xe vượt ẩu, chiếm hết làn đường của các xe ngược hướng, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với ô tô con.

Tài xế đỗ ô tô giữa đường lúc trời mưa, vô tư cầm ô đi đón khách

Hai xe tải 'kèn cựa', chèn đường nhau trên quốc lộ

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy xe máy chạy ngược chiều chạy ngược chiều nam thanh niên Luồn lách Lái ẩu lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận