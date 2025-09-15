Thanh niên lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều ép ô tô nhường đường

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ", khi hai nam thanh niên điều khiển hai xe máy bất chấp luật, cố tình đi ngược chiều trên phố, gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 9.9.2025 trên đường Nguyễn Xiển, đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thanh niên băm bổ lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều ép ô tô nhường đường

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên một ô tô ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Nguyễn Xiển. Khi đến khu vực gần nút giao với đường Nguyễn Trãi, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện hai xe máy do hai nam thanh niên đầu trần điều khiển đang di chuyển ngược chiều.

Đáng nói, dù chạy ngược chiều, hai thanh niên này vẫn rất nghênh ngang, lái xe đi vào giữa đường. Thậm chí chặn đường ô tô gắn camera hành trình và nhiều xe khác, tỏ thái độ bất cần, yêu cầu các xe đi đúng luật phải nhường đường.

Hai thanh niên lái xe máy luồn lách, chạy ngược chiều còn thách thức, ép các xe đi đúng luật phải nhường đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống gây cản trở giao thông, khiến không ít người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, hội nhóm thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem qua đoạn video đều tỏ ra hết sức phẫn nộ với hành động lái xe không tuân thủ luật, bất chấp nguy hiểm của hai nam thanh niên nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm thanh niên nói trên, tránh những tình huống giao thông tương tự.

Lái xe máy chạy ngược chiều xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 1 - 2 triệu đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP) đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. - Ngoài ra, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm còn bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng.



