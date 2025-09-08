Mua xe máy cho con đi học, chọn xe xăng 50cc hay xe điện VinFast?

Không chỉ người lao động, nhân viên văn phòng hay tài xế lái xe ôm công nghệ… việc lựa chọn giữa xe máy xăng hay xe điện cũng đang được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm khi bước vào năm học mới. Trong đó, chọn mua xe máy xăng 50cc hay xe máy điện VinFast đang là những phương án khiến những phụ huynh như chị Lê Hồng Hạnh phân vân khi chọn mua xe máy cho con đi học hàng ngày.

Chị Hạnh cho biết, năm nay con gái của chị sẽ theo học tại một trường cấp 3 ở trung tâm TP.HCM, nhà cách trường học gần 7 km nên để con thuận tiện, chủ động cho việc đi học ở trường, học thêm cũng như theo học các khóa kỹ năng… nên chị đang tìm mua một chiếc xe máy cho con đi lại. "Mới tìm hiểu qua, tôi thấy thị trường xe máy dành cho học sinh hiện nay khá đa dạng từ xe xăng 50cc cho đến các mẫu mã xe máy điện. Với tiêu chí cần một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang, dễ sử dụng với con gái hiện tôi đang phân vân giữa việc mua xe máy xăng 50cc hay xe điện VinFast. Bởi mỗi dòng xe đều có ưu điểm riêng", chị Hạnh chia sẻ thêm.

Nhiều phụ huynh phân vân giữa nhiều lựa chọn khi mua xe máy cho con đi học Ảnh: Chí Tâm

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện tại xe máy xăng 50cc hay một số mẫu xe máy điện cỡ nhỏ hạng L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) đáp ứng điều kiện về công suất động cơ điện (dưới 4 kW), vận tốc tối đa không quá 50 km/giờ; là những dòng xe máy không cần bằng lái. Do đó, học sinh sinh viên có thể sử dụng để đi lại, tham gia giao thông. Hiện tại, phân khúc xe máy xăng 50cc khá đa dạng với chủ yếu các mẫu mã đến từ các thương hiệu xe máy Trung Quốc hay một số dòng xe của SYM, Kymco… có tầm giá 23 - 27 triệu đồng. Phần lớn đều thuộc dòng xe máy số, xe tay ga.

Trong khi xe máy điện cỡ nhỏ hạng L1 cũng có vô vàn lựa chọn với hàng loạt mẫu mã của Pega, Yadea và đặc biệt là xe máy điện VinFast. Các mẫu xe này cũng có tầm giá nằm trong khoảng 12 - 27 triệu đồng. Đơn cử như dòng VinFast Motio có giá bán chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, 1 bộ sạc và ắc-quy), VinFast Lite Neo (giá 14,4 triệu đồng), VinFast Evo200 Lite (giá 22 triệu đồng) hay gần đây nhất là phiên bản VinFast Evo Grand Lite (giá 18 triệu đồng). Tất cả đều được thiết kế nhỏ gọn, thời trang và dễ sử dụng.

Xe máy điện VinFast Motio được nhiều học sinh ưa chuộng, lựa chọn để di chuyển hàng ngày Ảnh: V.F

Việc đánh giá một mẫu xe xấu hay đẹp tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, nếu xét về thiết kế, công nghệ các dòng xe máy điện với đặc trưng về động cơ nhỏ gọn hơn nên được tạo dáng trông hiện đại, thời trang và thanh lịch hơn. Việc không cần hệ thống ống xả, hệ thống động cơ không rườm rà nhiều chi tiết như xe máy xăng giúp xe điện trông gọn gàng, thanh thoát hơn. Bên cạnh đó, xe máy điện thường dùng màn hình hiển thị thông tin dạng đồng hồ kỹ thuật số tích hợp tính năng cho phép kết nối với điện thoại thông minh mang lại cảm giác hiện đại và cho phép sử dụng nhiều tính năng hơn so với xe máy xăng vốn chỉ được trang bị đồng hồ cơ analog.

Hiện tại, một số dòng xe máy điện cỡ nhỏ có thể kết nối với điện thoại người dùng qua ứng dụng riêng, cho phép mở, khóa xe, thông báo chống trộm, tình trạng sạc pin hay thậm chí phát nhạc… Những trang bị này nhìn chung phù hợp với nhóm khách hàng trẻ vốn dễ dàng tiếp cận với những công nghệ mới.

Bên cạnh đó, như đã phân tích trong những bài viết trước đây, trong quá trình sử dụng, xe máy điện nhìn chung tiết kiệm chi phí nạp năng lượng, chi phí bảo dưỡng hơn so với xe máy xăng. Quan trọng hơn, xe máy điện được xem là phương tiện xanh, góp phần giảm khí thải độc hại ra môi trường do đó được khuyến khích sử dụng. Trong khi tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang lên lộ trình hạn chế và từng bước cấm xe máy động cơ đốt trong lưu thông tại một số khu vực nhất định của thành phố. Nhiều trường học hiện nay nằm ở các khu vực trung tâm thành phố, do đó trong những năm tới, nếu lộ trình hạn chế, cấm xe máy động cơ đốt trong được triển khai, việc sử dụng xe máy xăng 50cc cũng gặp không ít bất tiện.

Hà Nội, TP.HCM đang lên lộ trình hạn chế và từng bước cấm xe máy động cơ đốt trong lưu thông tại một số khu vực nhất định Ảnh: B.H

Không thể phủ nhận, việc đổ xăng thường mất ít thời gian hơn so với sử dụng xe máy điện cần thời gian sạc đầy pin. Tuy nhiên, một số dòng xe máy điện như VinFast Evo Grand Lite đã có thể tháo rời để sạc, hay sắp tới sẽ có thêm dòng xe máy điện có thể đổi pin nhanh chóng tại trạm. Do đó, việc sử dụng xe máy điện để đi học là hoàn toàn thuận tiện.

Với trường hợp chị Lê Hồng Hạnh cũng như bao phụ huynh khác đang phân vân giữa việc chọn xe máy xăng 50cc hay xe điện VinFast cho con đi học. Mua xe máy điện VinFast được xem là lựa chọn khả dĩ nhất nếu xét trên nhiều yếu tố như kiểu dáng thiết kế, công nghệ cho đến tính kinh tế, hiệu quả vận hành.