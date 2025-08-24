3 lưu ý khi sạc pin tháo rời cho xe máy điện

Thời gian gần đây, xe máy điện dần trở nên phổ biến tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, hai mẫu xe máy điện dùng pin tháo rời VinFast Evo Grand và Honda CUV e: vừa tung ra thị trường hướng tới nhu cầu tiện lợi trong quá trình sạc pin, được đón nhận tích cực. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dùng chưa biết phương pháp sạc hiệu quả đối với loại pin này, dễ dẫn đến tình trạng xuống cấp, giảm dung lượng nhanh chóng.

Dưới đây là những cách sạc pin xe máy điện tháo rời nhằm tăng độ bền:

Dùng bộ sạc chính hãng cho xe máy điện

Người dùng nên sử dụng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp theo xe. Loại sạc này được thiết kế riêng cho từng loại pin cụ thể, đảm bảo điện áp và dòng điện đầu ra phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của pin. Tránh sử dụng các bộ sạc trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc không tương thích vì có thể khiến dòng điện đầu vào không ổn định, nhanh chai hoặc gây ra các sự cố nguy hiểm như quá nhiệt và cháy nổ.

Nên sử dụng bộ sạc chính hãng thay vì sạc của bên thứ 3 khi sạc pin xe máy điện ẢNH: NGUYÊN TRẦN

Ngoài ra, dùng không đúng bộ sạc còn có thể khiến người dùng mất quyền lợi bảo hành nếu pin gặp sự cố, do hầu hết các hãng đều yêu cầu sử dụng đúng phụ kiện đi kèm.

Sạc pin chỗ thoáng, tránh nhiệt độ cao

Trong quá trình sạc, pin tỏa ra nhiệt và cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí để tản nhiệt tốt. Người dùng hạn chế sạc pin ở nơi kín, không thoáng khí hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vì dễ khiến nhiệt độ pin tăng cao, đẩy nhanh quá trình lão hóa bên trong pin.

Đặc biệt trong mùa hè, việc để pin sạc ở môi trường nóng ẩm còn tiềm ẩn nguy cơ phồng rộp hoặc rò rỉ chất điện giải... Đây đều là những rủi ro có thể ảnh hưởng đến an toàn sử dụng về lâu dài.

Không để cạn pin mới sạc, tránh sạc đầy 100% thường xuyên

Rất nhiều khách hàng chưa có kinh nghiệm thường có quan niệm đợi pin cạn về mức thấp, thường dưới 10% rồi mới sạc lại. Trên thực tế, loại pin lithium-ion trên một số mẫu xe máy điện hiện nay không phù hợp với cách sạc như vậy. Liên tục để pin cạn dưới 10% mới sạc có thể khiến pin suy giảm dung lượng nhanh hơn bình thường.

Chỉ nên sạc xe ở khu vực thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp ẢNH: TN

Tốt nhất, nên chủ động sạc khi pin còn khoảng 20 - 30%. Thói quen này không chỉ giúp tăng tuổi thọ pin mà còn đảm bảo xe luôn sẵn sàng vận hành khi cần.

Sạc đầy 100% pin không gây hại ngay lập tức, nhưng nếu lặp lại quá thường xuyên sẽ khiến pin hoạt động liên tục trong vùng điện áp cao - trạng thái dễ làm giảm tuổi thọ pin. Với người dùng di chuyển quãng ngắn hàng ngày, chỉ cần sạc đến 80 - 90% là hợp lý. Thói quen sạc linh hoạt này giúp pin bền hơn, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.