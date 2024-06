Bên cạnh kỹ năng lái, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ luật, cũng như các quy tắc giao thông. Thế nhưng, một thực tế đáng quan ngại hiện nay tại Việt Nam là rất nhiều tài xế ô tô thường có tâm lý chủ quan, biết nhưng không tuân thủ luật. Không ít trường hợp như vậy đã dẫn đến những vụ tai nạn nguy hiểm. Tình huống xảy ra mới đây tại Quãng Ngãi là một ví dụ điển hình.

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, vào khoảng 14 giờ ngày 7.6.2024, 3 ô tô con nối đuôi nhau di chuyển trên Quốc lộ 24, hướng từ Quãng Ngãi về Kon Tum với tốc độ khoảng 50 - 60 km/giờ. Khi đến khu vực đèo Vi Ô Lắc (đoạn qua địa bàn xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ), chiếc SUV đi đầu bất ngờ phanh và dừng hẳn.

3 ô tô tai nạn "dồn toa": Tài xế Việt xem nhẹ giữ khoảng cách an toàn

Tình huống đột ngột khiến hai xe phía sau không kịp xử lý dẫn đến va chạm liên hoàn theo kiểu "dồn toa". May mắn, vụ việc không dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người.

Mặc dù vậy, tình huống này một lần cho thấy, không ít tài xế Việt hiện nay vẫn có thói quen chạy "bám đuôi" xe phía trước mà không chú ý quy định về giữ khoảng cách an toàn. Kiểu lái xe này đặc biệt nguy hiểm khi xe lưu thông trên đường đèo dốc quanh co hay trên các tuyến đường cao tốc.

Khoảng cách thế nào là an toàn?

Liên quan đến khoảng cách an toàn khi lái xe ô tô, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã quy định rõ ràng và chi tiết. Theo đó, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ của xe như sau:

Xe ô tô di chuyển với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 60 - 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 80 - 100 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 100 - 120 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m.

Không ít vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do tài xế lái xe chủ quan, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với các xe phía trước

Mặc dù vậy, trên thực tế khi lái xe trên đường, việc ước lượng khoảng cách bằng đơn vị đo khoảng cách là cực kỳ khó. Vì vậy, bên cạnh quy định trên thông tư, các tài xế kinh nghiệm cũng thường áp dụng "quy tắc 3 giây", tức đo khoảng thời gian dừng để đảm bảo an toàn khi lái xe, nhất là khi đi trên các cung đường đèo hay trên cao tốc.