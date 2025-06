Kế hoạch 'xung kích' phòng chống tai nạn điện hiệu quả

Ở vị trí người đứng đầu một cơ sở giáo dục mầm non, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm đối với việc tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh. Chính vì thế, hằng năm tôi đều triển khai "Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường" đến với toàn thể giáo viên, nhân viên. Mọi thứ trên tinh thần 'xung kích', mỗi người làm việc bằng hai - ba.

Trong bản kế hoạch ấy, phần an toàn về điện là không thể thiếu. Không chỉ triển khai cho giáo viên mà tôi còn phải đưa nội dung an toàn điện vào chương trình giáo dục để trang bị kiến thức và kỹ năng tự phòng tránh, đảm bảo an toàn về điện cho từng đứa trẻ đang theo học.

Lớp học của các bạn nhỏ trường tôi luôn tràn ngập ánh sáng Ảnh: TGCC

Trang bị kiến thức và hoàn thiện kỹ năng cho học sinh về an toàn điện Ảnh: TGCC

Tiết kiệm điện là dùng hợp lý để không lãng phí

Trường tôi may mắn được thiết kế và xây dựng theo đúng chuẩn trường mầm non trước khi đưa vào hoạt động. Nhờ vậy, tôi có điều kiện để bố trí thiết bị điện theo đúng quy định của ngành. Tất cả các ổ cắm điện tôi đều để cao từ 1,6 m trở lên và đều có nắp đậy. Mỗi lớp đều có cầu dao riêng. Mỗi tầng lầu có một cầu dao chung. Gần cổng trường là cầu dao tổng. Riêng khu vực bếp là không thể tắt cầu dao điện do còn có tủ lưu mẫu và tủ lạnh bảo quản thực phẩm sống. Tôi đưa ra quy định và giao trách nhiệm cho giáo viên vào mỗi cuối ngày phải tắt cầu dao của lớp và cầu dao tầng lầu. Cúp cầu dao điện ở hết các lớp học, tôi yên tâm phần nào và cũng đỡ cực cho công tác bảo vệ vào đêm hôm.

Ở trường mầm non, bếp là khu vực nhiều nguy cơ mất an toàn. Hằng năm, cấp dưỡng được tôi cho đi tập huấn phòng chống tai nạn, trong giáo trình tập huấn có nội dung an toàn điện. Cô cấp dưỡng và bản thân tôi phải nắm rõ các quy tắc an toàn trong bếp. Điều quan trọng nhất tôi dặn cô cấp dưỡng là khi nghe có mùi gas thì nhất quyết không được bật bất kỳ công tắc điện nào mà phải mở hết các cửa khu vực bếp để thông thoáng cho khí gas tự bay đi.

Phần không thể thiếu trong kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường là kế hoạch tháng. Các bộ phận kiểm tra và báo cáo tình trạng thiết bị điện về cho ban giám hiệu. Kế hoạch tháng cũng quy định, trong quá trình sử dụng nếu có sự cố thì phải báo ngay về cho bộ phận phụ trách.

Phần vô cùng quan trọng nữa là trang bị kiến thức và hoàn thiện kỹ năng cho học sinh về an toàn điện. Mục đích của giáo án không chỉ áp dụng tại trường mà còn cho trẻ áp dụng khi về nhà, khi ra nơi công cộng và cho cả trong cuộc sống sau này của trẻ. Tôi yêu cầu giáo viên đưa nội dung an toàn điện lồng ghép khéo léo trong nhiều hoạt động khác của trẻ, chứ không chỉ trong giáo án chính. Nội dung này được triển khai xuyên suốt cho học sinh trong cả năm học ở tất cả các độ tuổi.

Các cửa sổ mở đón nắng, gió đều được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày Ảnh: TGCC

Bếp ăn lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng buổi sớm và thông thoáng cho khí gas bay đi Ảnh: TGCC

Đi kèm với nội dung an toàn là nội dung tiết kiệm điện. Tiết kiệm không chỉ vì chi phí mà là dùng hợp lý để không lãng phí. Một may mắn nữa là khi thiết kế trường là tôi chú ý đến việc thông gió và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Hầu hết các lớp học, bếp, văn phòng của trường tôi đều được bố trí rất nhiều cửa. Tôi tận dụng tối đa các mảng tường để trổ cửa sổ ra ngoài nên hầu như ban ngày, vào những ngày nắng đẹp, trường tôi không cần mở đèn vẫn đủ ánh sáng cho trẻ học tập. Chính vì nhiều cửa sổ nên lớp học lúc nào cũng lồng lộng gió.

Giờ đây, an toàn, tiết kiệm điện đối với mỗi thành viên trong trường chúng tôi không còn là khẩu hiệu mà đã thành thói quen. Thật vui khi cô, trò chúng tôi được ngày ngày sinh hoạt trong môi trường tràn ngập gió và ánh sáng tự nhiên, để từ đó trường tôi tiết kiệm được tiền điện tối đa mà vẫn không bị... nóng hay ngột ngạt.