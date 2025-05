Tiết kiệm điện luôn song hành với an toàn sử dụng điện

Từ đầu năm 2025 đến nay để ý nhiều vụ cháy xảy ra khắp nơi trong đó có nguyên nhân mất an toàn về điện mà báo chí luôn kịp thời đưa tin, cảnh báo. Điển hình như sáng sớm ngày 13.5, có tin bài do chập điện gây cháy tại tầng 6 một khách sạn ở TP.HCM. Rất may, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ kịp thời giải cứu 4 người, khống chế không có cháy lan, nhưng thiệt hại về vật chất chắc không nhỏ. Từ các tin như trên để thấy rõ việc tiết kiệm điện và an toàn sử dụng điện là rất cần thiết.

Cầu dao tự ngắt CB được gắn bổ sung sau cầu dao cơ đồng hồ điện lực, bên dưới CB tổng trong nhà Ảnh: TGCC

Vì vậy, để bảo đảm an toàn điện cho cả gia đình, việc đầu tiên là tôi kiểm tra thay thế toàn bộ cầu dao thường gia đình đang sử dụng từ trước bằng cầu dao tự ngắt (CB) có thương hiệu. Từ cầu dao tổng, cầu dao các khu vực và bếp, tôi rà soát lại toàn bộ cùng hệ thống đèn chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện. Thay thế dần tất cả các bóng chiếu sáng thông thường đã có, sang sử dụng đèn LED.

Một số thiết bị như quạt gió các loại, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm, ấm nấu nước sử dụng điện cũng chuyển đổi dần sang chủng loại có gắn inverter, phương châm là khi cần thiết thì sử dụng, không cần thiết thì phải kịp thời tắt. Như, máy lạnh chỉ hoạt động vào buổi trưa hay chiều khi trời nóng bức và không cài đặt dưới 26 độ C. Về đêm thì gần như không sử dụng máy lạnh. Để tiết kiệm và an toàn khi gia đình vắng nhà, tôi tạm thời rút các phích cắm dù cấp cho thiết bị nhỏ như máy tính, đèn đọc sách, đèn ngủ, quạt đứng. Nếu không có người ở nhà dù chỉ vài ngày, thì trước đó tôi đã xử lý gọn đồ trong tủ lạnh và tạm thời cúp dầu dao tổng. Ngừng ngay việc cấp điện khi đã ra khỏi nhà.

Ban ngày, tôi dậy sớm cùng các thành viên trong nhà thả bộ ra công viên, vừa hít thở không khí trong lành, vừa thoải mái vận động. Về nhà tôi thường xuyên mở cửa sổ để tận dụng ánh sáng, gió trời tự nhiên. Những ngày không nhiều quần áo thì vẫn thường giặt tay hoặc có thể gom đủ một lần để giặt máy.

Việc làm quanh năm là trong không gian dù nhỏ của gia đình, tôi luôn để các khoảng trống trồng cây, hoa, giàn mướp, bầu, bí..., vừa tạo không gian xanh mát, gần gũi, vừa góp phần giảm nhiệt, bớt oi bức trong các tháng cao điểm mùa khô.

Chạy bộ vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, vừa đỡ tốn điện... nên được các bạn trẻ lựa chọn để ra khỏi nhà sớm khá nhiều hiện nay Ảnh: EVNHCMC

Ngoài lối đi, các khoảng trống còn lại tôi tận dụng trồng cây xanh và giàn bầu, bí, mướp cho thực phẩm quanh năm Ảnh: TGCC

Những ngày nhiệt độ bên ngoài cao, vận dụng kinh nghiệm từ nhiều người là lau nhà vào buổi trưa, hay chiều không những làm sạch nhà mà góp phần giảm nhiệt trong nhà. Thường vào cuối tháng tư, đầu tháng năm khi xuất hiện các cơn mưa được cho là giải nhiệt hay chuyển mùa thì hứng, trữ nước mưa để tưới cây, nhằm giảm bớt thời gian hoạt động của máy bơm nước.

Góp phần giảm áp lực cùng ngành điện

Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, điều cần thiết nữa là với các thiết bị điện đang sử dụng thực hiện định kỳ vệ sinh, bảo trì theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Với các thiết bị nhỏ và hệ thống dây cấp điện nhất là ngoài trời phải lưu ý, theo dõi để kịp thời thay thế nhằm tránh những sự cố có thể xảy ra.

Tiết kiệm điện và an toàn sử dụng điện qua những việc làm thường xuyên như trên cũng không đòi hỏi quá nhiều chi phí, thời gian hay yêu cầu cao về giải pháp kỹ thuật, nhưng lại có kết quả cụ thể, thiết thực. Điều lớn hơn cả, là đã góp phần nhỏ bé chia sẻ, giảm áp lực cùng ngành điện, cũng qua đó giúp không ngừng nâng cao nhận thức và thực hành tiết kiệm, an toàn trong sử dụng điện cho gia đình, người thân. Bởi, an toàn điện luôn là hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà...