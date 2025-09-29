Thêm 2 tàu cá gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị, 9 thuyền viên mất tích

Sáng nay 29.9, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 tàu cá với tổng cộng 13 thuyền viên gặp nạn ngay trong đêm 28.9.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ứng cứu thuyền viên trên 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn ở biển Cửa Việt vào sáng hôm qua (28.9) ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cụ thể, vào lúc 23 giờ tối qua 28.9, tàu cá BV-92756 TS và BV-92754 TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo sát cầu Gianh đoạn thuộc địa phận bờ bắc của tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh) thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn.

Sau đó, có 4 thuyền viên tự bơi vào bờ, hiện còn 9 người bị mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị có mặt tại khu vực neo đậu ở cầu Gianh kiểm tra tình hình các tàu cá ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ 9 thuyền viên cùng 2 tàu cá bị gặp nạn.

Cũng trong sáng nay 29.9, một thi thể trôi dạt vào khu vực biển Cửa Tùng, lực lượng chức năng đang liên hệ với người thân của 2 nạn nhân bị mất tích sáng qua (28.9) trên biển Cửa Việt để xác minh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.9, có 2 tàu cá TP.HCM gồm BV-4670 TS và BV-0042 TS với tổng 11 thuyền viên gặp nạn trên biển Cửa Việt khi đang trên đường vào tránh trú bão số 10 (bão Bualoi). Lực lượng chức năng sau đó đã ứng cứu được 8 thuyền viên, 1 thuyền viên tự bơi vào bờ, hiện còn 2 thuyền viên mất tích trên biển.