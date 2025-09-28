Vụ cứu nạn 2 tàu cá chìm tại Quảng Trị: Khi người hùng Vietship 01 trở lại

"Người hùng Vietship 01 của 5 năm trước"

Sáng 28.9, khi đang đi uống cà phê cùng bạn bè, hay tin ông Nguyễn Ngọc Thuận (53 tuổi, ở khu phố 7, xã Cửa Việt, Quảng Trị) sẵn sàng đưa tàu cá ra ứng cứu các thuyền viên trên 2 tàu cá BV-4670 TS và BV-0042 TS gặp nạn, ông Võ Văn Dũng (52 tuổi, ở khu phố 6, xã Cửa Việt) đã lập tức xung phong cùng tham gia để ứng cứu các nạn nhân. Và rồi một lần nữa, người hùng Vietship 01 tái lập kỳ tích của 5 năm trước.

Ông Võ Văn Dũng (mang áo phao) tham gia cứu hộ các thuyền viên gặp nạn trên tàu Vietship 01 năm 2020 ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Tôi nghe tin có ông Thuận cùng một đồng chí công an xã sẽ lên tàu cá để ra tiếp cận cứu người nên tôi cũng tham gia luôn vì nghĩ 2 người sẽ không đủ và công tác cứu nạn sẽ khó khăn hơn", ông Dũng kể lại.

Sau khi nghe tin, ông Dũng về nhà thay áo quần, lấy đồ đạc dụng cụ rồi cùng 2 người khác lên tàu cá vượt sóng, vượt gió ra tiếp cận hiện trường. Đứng trước biển khơi đang "gào mình" dữ dội, ông Dũng nhớ về 5 năm trước, chính ông cũng từng đối diện với những hiểm nguy trước mắt, gia đình phía sau để liều mình cứu hộ những người dân gặp nạn.

Ông Dũng được nhiều bằng khen, huy chương sau khi cứu người gặp nạn trên tàu Vietship 01 ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"5 năm trước, khi tàu Vietship 01 gặp nạn cũng tại khu vực này, tôi cũng tham gia cứu nạn và cứu được một số người. Sau vụ việc đó, tôi bị cả gia đình la mắng vì liều mình, nhưng với tôi cứu một mạng người rất quan trọng, mình có khả năng, có kinh nghiệm thì cứ lượng sức làm", ông Dũng nói.

"Tư tưởng lớn" gặp nhau

Cùng đi trên tàu cá của anh Thuận và là người cầm trịch suốt quá trình cứu hộ 7 ngư dân, trung tá Trần Văn Hiệu, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt khi nghe tin có tàu cá gặp nạn đã trăn trở, loay hoay tìm cách ứng cứu. Và khi đang chưa tìm ra cách để tiếp cận các thuyền viên thì những "người hùng" đã tình cờ gặp nhau.

2 ngư dân Dũng và Thuận cùng trung tá Hiệu điều khiển tàu cá ra tiếp cận tàu cá gặp nạn để ứng cứu 7 ngư dân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Tôi gọi cho đồng chí Trưởng công an xã để xin ý kiến và thống nhất sẽ huy động tàu của người dân ra hiện trường ứng cứu. Khi đang trên đường đi thì vô tình gặp ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Thuận hỏi tôi "anh có đi cứu người với em không?", tôi nghe thế liền gật đầu rồi bắt đầu triển khai", trung tá Hiệu kể lại.

Cả 3 người có mặt trên tàu cá của ông Thuận, trung tá Hiệu lúc này phân công nhiệm vụ ông Thuận là người lái tàu, ông Dũng đứng trước mũi tàu, trung tá Hiệu đứng giữa để chỉ đạo. Sau khoảng 15 phút vất vả vượt sóng lớn, cả 3 người đã tiếp cạnh được tàu cá gặp nạn khoảng 40 m.

Từ trái qua gồm ông Võ Văn Dũng, trung tá Trần Văn Hiệu và ông Nguyễn Ngọc Thuận được UBND xã Cửa Việt khen thưởng, biểu dương vào trưa nay sau khi cứu thành công 7 thuyền viên ẢNH: CÔNG AN XÃ CỬA VIỆT

Hà Tĩnh: Hàng trăm người dầm mưa gia cố đê biển bị sạt lở trước bão số 10

"Lúc này tàu cá của họ vẫn chưa chìm, cách chúng tôi khoảng 40 m và ở giữa có một kè đá, không thể tiếp cận gần hơn nữa vì sóng lớn dễ làm tàu của chúng tôi va vào kè đá. Chúng tôi đôi phao và may mắn sao phao được gió đẩy đến khu vực tàu cá gặp nạn, họ với lấy được phao sau đó nhảy xuống nước, chúng tôi ở đây ra sức kéo họ vào tàu cá của mình", trung tá Hiệu kể lại.

Trong tình huống rất khẩn cấp, trung tá Hiệu vẫn bình tĩnh xử lý vì để đến được tàu cá, các thuyền viên gặp nạn phải vượt qua một kè đá, cần phải xử lý làm sao để các ngư dân ít bị thương nhất có thể, không va đập kè đá dẫn đến bị thương nặng.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi tích cực ứng cứu, 3 người hùng Hiệu, Thuận và Dũng đã cứu được 7 thuyền viên đưa vào bờ thành công, có một số người bị thương nhẹ có người còn sức khỏe thoi thóp nói với trung tá Hiệu "tôi mệt quá", trung tá Hiệu ân cần động viên "anh sống rồi, cứ nằm nghỉ đi".

Việc làm quen thuộc

Cũng như ông Võ Văn Dũng, trung tá Hiệu cũng từng tham gia cứu hộ cứu nạn tàu Vietship 01 5 năm trước. Trước đó xa hơn, vào năm 2014, chiến sĩ công an dũng cảm này cũng đã từng cứu sống 7 người gồm phụ nữ và trẻ em đi tắm biển bị sóng đánh trôi xa bờ.

"Nhưng sáng nay, nếu không có ông Thuận thì chúng tôi chưa biết làm thế nào", trung tá Hiệu khẳng định.

Ông Thuận có vai trò quan trọng trong việc cứu nạn sáng nay khi tự nguyện đưa tàu cá ra hiện trường tiếp cận các nạn nhân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cuộc gặp tình cờ của trung tá Hiệu và ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Võ Văn Dũng đã làm nên kỳ tích khi 7 mạng người được cứu sống. Trước đó, khi nhận được thông tin vụ việc, ông Thuận lập tức tự nguyện đưa tàu cá của mình ra khơi ứng cứu.

"Tôi nghe có người gặp nạn đã lập tức chạy đến Đồn biên phòng Cửa Việt đề nghị phía lực lượng chức năng hỗ trợ cho tôi 2 cán bộ để cùng ra ứng cứu thì vô tình gặp trung tá Hiệu, ra đến nơi thì có thêm ông Dũng. Vậy là cả 3 cùng lên tàu của tôi ra khơi cứu người", ông Thuận kể lại.

Sau khi 3 người hùng thành công đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn, họ tiếp tục trở ra để tiếp cận những người còn lại nhưng sóng quá lớn, không thể tiếp cận được, lượng sức mình cả 3 quay về và tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng.