Thời sự

Quảng Trị: Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/09/2025 09:45 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện khẩn trương xác định vị trí 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn tối qua trên vùng biển Quảng Trị khiến 9 thuyền viên mất tích.

Sáng nay 29.9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm nạn nhân sau vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn tại khu vực cầu Gianh (Quảng Trị) khiến 9 thuyền viên mất tích.

Quảng Trị: Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích - Ảnh 1.

Tìm kiếm 9 thuyền viên gặp nạn tại cửa Gianh

ẢNH: THANH LỘC

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt trên tàu cứu nạn để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ông Phong yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp, phối hợp với các đơn vị trên biển và trên bờ; khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm tìm thấy các nạn nhân.

Quảng Trị: Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích - Ảnh 2.

Ông Trần Phong (thứ 3 từ trái qua) có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm

ẢNH: THANH LỘC

Quảng Trị: Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia tìm kiếm sau vụ 2 tàu cá gặp nạn

ẢNH: THANH LỘC

Lúc 9 giờ 30 sáng nay 29.9, khu vực 2 tàu cá gặp nạn đang có sóng lớn kèm mưa, vì vậy công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hai tàu cá gặp nạn trong thời điểm mưa lớn và đêm tối khiến lực lượng chức năng không thể xác định được vị trí 2 tàu cá bị trôi.

Ông Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang), 1 trong 4 ngư dân bơi được vào bờ tối qua, cho biết 2 tàu cá gặp nạn vào lúc đêm tối, sóng rất lớn. Tàu vừa nhổ neo, nổ máy thì bị sóng đánh chìm. Các thuyền viên trên tàu vẫn chưa kịp mang áo phao, khi rơi xuống biển đều bị mất phương hướng.

Quảng Trị: Huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích - Ảnh 4.

4 thuyền viên bơi được vào bờ khi tàu cá gặp nạn vào tối 28.9

ẢNH: THANH LỘC

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã huy động tàu, xuồng với tổng cộng 14 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm trên sông Gianh. Ngoài ra, có 4 tổ cơ động với 40 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 23 giờ tối qua 28.9, tàu cá BV-92756 TS và BV-92754 TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo sát cầu Gianh đoạn thuộc địa phận bờ bắc của tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh) thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn. Sau đó, có 4 thuyền viên tự bơi vào bờ, hiện còn 9 người bị mất tích.

