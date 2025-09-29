Trường 'tổ chức dạy lúc cả tỉnh nghỉ tránh bão' đã cho học sinh nghỉ học

Trưa nay 29.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết Trường liên cấp Trưng Vương (P.Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cuối cùng đã chấp hành chỉ đạo của sở và cho học sinh nghỉ học trong chiều nay 29.9. Vị này cho biết việc làm trước đó của Trường liên cấp Trưng Vương (cho học sinh đi học từ sáng nay 29.9) là thiếu thận trọng, trái với chỉ đạo chung của cấp trên trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường, cũng xác nhận với PV Thanh Niên về thông tin cho học sinh nghỉ học chiều nay, và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

"Chúng tôi có bố trí nhiều xe đưa đón, trả học sinh tận nhà", ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, trưa nay nhiều phụ huynh đã phải đến trường để đón con.

Học sinh Trường liên cấp Trưng Vương vẫn đến trường vào sáng 29.9 dù UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT đã có văn bản cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học hôm nay để tránh bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, để ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi), UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT đã có văn bản cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29.9. Tuy nhiên, sáng nay tại Trường liên cấp Trưng Vương vẫn tổ chức cho học sinh đến trường.

"Tôi biết có văn bản của tỉnh, của sở, phía sở cũng đã có trao đổi với tôi. Nhưng qua theo dõi, tôi thấy bão đã qua, ở trên địa bàn gió nhẹ. Mặt khác, việc cho học sinh đi học tạo điều kiện thuận lợi cho các phụ huynh vì hôm nay các phụ huynh vẫn phải đi làm như ngày bình thường", ông Dũng nói.

Khi được PV Thanh Niên đặt vấn đề về trách nhiệm liên quan nếu sự cố xảy ra, ông Dũng cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm. Theo ông Dũng, nhà trường quyết định cho học sinh đi học sáng nay 29.9 là vì "áp lực" từ phía phụ huynh, nhiều phụ huynh nhắn tin đề nghị nhà trường cho học sinh đến trường vì cơn bão số 10 không đổ bộ vào địa bàn.