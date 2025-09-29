Quảng Trị: Tỉnh cho học sinh nghỉ tránh bão, một trường vẫn tổ chức dạy học

Sáng nay 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường liên cấp Trưng Vương (P.Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), cho biết vẫn tổ chức cho các học sinh đến trường, dù trước đó đã có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT về việc học sinh toàn tỉnh được nghỉ học tránh bão.

Trước đó, để ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi), UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT đã có văn bản cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29.9. Tuy nhiên, sáng nay tại Trường liên cấp Trưng Vương vẫn tổ chức cho học sinh đến trường.

Trường liên cấp Trưng Vương vẫn tổ chức dạy học vào sáng 29.9 dù trước đó UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi biết có văn bản của tỉnh, của sở, phía sở cũng đã có trao đổi với tôi. Nhưng qua theo dõi, tôi thấy bão đã qua, ở trên địa bàn gió nhẹ. Mặt khác, việc cho học sinh đi học tạo điều kiện thuận lợi cho các phụ huynh vì hôm nay các phụ huynh vẫn phải đi làm như ngày bình thường", ông Dũng nói.

Khi được PV Thanh Niên đặt vấn đề về trách nhiệm liên quan nếu sự cố xảy ra, ông Dũng cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm. Theo ông Dũng, nhà trường quyết định cho học sinh đi học sáng nay 29.9 là vì "áp lực" từ phía phụ huynh, nhiều phụ huynh nhắn tin đề nghị nhà trường cho học sinh đến trường vì cơn bão số 10 không đổ bộ vào địa bàn.

Ông Dũng cho biết lý do cho học sinh đi học là vì "áp lực" từ phía phụ huynh, và qua theo dõi thấy bão số 10 đã không đổ bộ vào địa bàn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Thực ra, theo lịch cố định thì hôm nay là lịch học bình thường, không có gì ảnh hưởng. Ví dụ mà nghỉ ngày chủ nhật nhưng bắt học sinh đi học mới ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Còn hôm nay phụ huynh vẫn đi làm, học sinh đi học thì càng tạo điều kiện cho phụ huynh", ông Dũng nói.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đã liên lạc với ông Dũng yêu cầu dừng tổ chức việc dạy học trong hôm nay, dù bão đã qua nhưng hoàn lưu bão vẫn còn và còn nhiều yếu tố chưa an toàn, tuy nhiên ông Dũng không chấp hành.