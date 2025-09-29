Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/09/2025 08:14 GMT+7

Sau bão số 10, P.Đồng Hới (Quảng Trị) ngổn ngang cây đổ, mái tôn, biển hiệu văng khắp nơi. Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp, khôi phục hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông và đời sống.

Sau khi bão số 10 (Bualoi) quét qua, P.Đồng Hới (Quảng Trị) ghi nhận nhiều thiệt hại, quang cảnh ngổn ngang.

Trên các tuyến phố trung tâm, hàng loạt cây xanh cổ thụ bị gió quật bật gốc, nhiều cành gãy đổ chắn ngang lòng đường, cản trở giao thông. Không ít mái tôn từ nhà dân, nhà hàng bị cuốn bay, văng xuống đường cùng các tấm pano, bảng quảng cáo và rác thải nhựa...

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 1.

Cây xanh bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sáng 29.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các tuyến đường lớn như Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt, Phạm Văn Đồng, Quang Trung, Nguyễn Du… đều xuất hiện tình trạng cây xanh nghiêng ngả, gãy đổ. 

Nhiều biển hiệu quảng cáo bị gió vò nát, tung ra đường, gây nguy hiểm cho người đi lại. Trên tuyến Nhật Lệ, hệ thống mái tôn của một nhà hàng bị gió hất tung, biến dạng và rơi xuống lòng đường.

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 2.

Cây cối trên đường Hai Bà Trưng tơi tả

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 3.

Cây xanh bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý cây xanh bật gốc trên đường Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước tình hình này, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng thu dọn hiện trường. Công tác khắc phục được triển khai đồng loạt: dựng lại cây xanh, thu gom tôn, sắt thép, bảng hiệu văng ra đường, hỗ trợ các hộ dân sửa chữa mái nhà bị tốc. 

UBND P.Đồng Hới đang phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành thống kê thiệt hại, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 5.

Tôn bay ra đường Nhật Lệ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 6.

Mái tôn bị vò do gió lớn

ẢNH: THANH LỘC

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 7.

Tấm biển quảng cáo lớn bị rơi xuống vỉa hè đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đường phố Đồng Hới ngổn ngang, cây đổ mái tôn bay sau bão số 10- Ảnh 8.

Hàng loạt thùng rác văng ra đường trên đường Lý Thường Kiệt

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Mặc dù bão đã tan, hậu quả để lại tại P.Đồng Hới vẫn còn khá nặng nề. Việc khôi phục hạ tầng dân sinh và ổn định đời sống người dân đang được chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Xem thêm bình luận