Thời sự

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế: Cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
28/09/2025 18:26 GMT+7

Bão số 10 gây mưa lớn tại Huế, cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao. Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ TP.Huế kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.

Chiều 28.9, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ TP.Huế cho biết ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), từ rạng sáng 28.9 đến chiều cùng ngày, địa bàn tỉnh TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi như: Hồng Trung 102,2 mm (A Lưới 1); lưu vực thủy điện Rào Trăng 4 89,2 mm, hồ Hòa Mỹ 80 mm (P.Phong Điền); Nhâm 86,4 mm (A Lưới 2); thủy điện Bình Điền (Hương Trà) 85,6 mm; Vườn quốc gia Bạch Mã 83,2 mm (Phú Lộc).

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao- Ảnh 1.

Gió mạnh kèm mưa lớn trên tuyến đường Huế - Thuận An

ẢNH: BẢO CHÂU

Dự báo trong những giờ tới khu vực các xã, phường nói trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm nên nguy cơ sạt lở, sụt lún và lũ quét rất cao.

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao- Ảnh 2.

Gió mạnh xô đẩy nhiều xe máy ngã đổ tại khu vực ngã sáu Hùng Vương, Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các phường, xã trên địa bàn TP.Huế (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1), đề nghị chính quyền địa phương và người dân nâng cao cảnh giác.

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao- Ảnh 3.

Xe máy bị gió gây ngã trên đường Hà Nội, TP.Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá gồm các xã, phường: A Lưới, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Phong Điền, Phú Lộc, Bình Điền, Hưng Lộc, Long Quảng, Nam Đông, Hương Trà, Phong Thái, Phú Bài, Vinh Lộc, Hương An, Kim Long, Kim Trà.

Hành động đẹp giữa bão số 10: Xe tải làm 'lá chắn' che chở người đi đường

Thiệt hại ban đầu do bão số 10 tại Huế

Do ảnh hưởng của rìa phía tây và tây nam hoàn lưu bão số 10, những giờ qua trên đất liền trạm Huế đã có gió cấp 5, giật cuối cấp 7 (17,1 m/giây), trạm A Lưới gió cấp 4, giật cuối cấp 5 (10,7 m/giây), trạm Nam Đông cấp 5, giật cấp 6 (12,4 m/giây); trên biển, đặc khu Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 (23,1 m/giây).

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao- Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế, ông Hoàng Hải Minh (bên phải) kiểm tra khu vực nhà tốc mái ở xã Quảng Điền

ẢNH: HOÀNG HIẾU

Tình trạng gió mạnh sâu trong đất liền và các xã, phường ven biển thành phố còn duy trì đến chiều tối và bắt đầu giảm dần.

Mưa lũ do bão số 10 đã làm thiệt mạng 1 người (do lũ cuốn).

Ảnh hưởng bão số 10 tại Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét cao- Ảnh 5.

Khu vực nhà vòm ngoài trời Trường tiểu học số 2 Quảng An bị gió quật ngã

ẢNH: B.N.L

Mưa bão làm 1 người ở xã Quảng Điền bị thương vùng đầu, đang điều trị tại Trung tâm y tế Quảng Điền, khiến 89 ngôi nhà ở xã Quảng Điền bị tốc mái.


