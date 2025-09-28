Bão số 10: Phát hiện thi thể chủ rừng dưới suối chảy xiết

Chiều 28.9, lãnh đạo UBND P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một người đàn ông cùng xe máy dưới suối tại bán đảo Sơn Trà, đưa lên bờ trong lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi).

Lực lượng cứu hộ tiếp cận thi thể dưới suối nước chảy xiết ẢNH: Đ.X

Trước đó, gia đình ông P.T.P (68 tuổi, ở đường Lê Độ, TP.Đà Nẵng) trình báo ông P. là chủ rừng ở khu vực Bãi Bàng (bán đảo Sơn Trà), sau khi lên rừng, từ trưa 27.9 đến trưa 28.9 gia đình mất liên lạc với ông.

Gia đình không thể tự tổ chức tìm kiếm vì thời tiết tại TP.Đà Nẵng có mưa lớn liên tục từ sáng 28.9 do ảnh hưởng của bão số 10.

Nhận được tin báo từ gia đình, Ban Chỉ huy quân sự P.Sơn Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.Sơn Trà tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 28.9, các lực lượng phát hiện xe máy của ông P. dưới suối nhưng do mưa lớn, nước suối chảy xiết, khó tiếp cận.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (28.9), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, đưa thi thể ông P. và xe máy lên bờ.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 27.9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động tham quan từ 13 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Theo Ban quản lý, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa rất to kèm giông sét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc tạm dừng đón khách tại khu vực bán đảo Sơn Trà là biện pháp cần thiết để phòng tránh rủi ro.

Ban quản lý khuyến nghị người dân, du khách chủ động theo dõi thông tin, tuân thủ hướng dẫn, và chỉ trở lại tham quan khi có thông báo chính thức mở cửa trở lại.